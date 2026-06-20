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Cómo ver Túnez vs Japan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Túnez y Japón se puede ver en directo a través de Paramount+, Chilevision, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación tienes los canales y plataformas de streaming disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Túnez y Japón se miden este sábado 20 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey en un partido del Grupo F de la Copa del Mundo 2026 que ninguno de los dos equipos puede permitirse perder.

Túnez llega al encuentro en una situación delicada. La derrota por 5-1 ante Suecia en su debut mundialista llevó a la federación a prescindir de Sabri Lamouchi y a contratar a Hervé Renard como nuevo seleccionador. El técnico francés, conocido por su capacidad para transformar selecciones africanas, tiene ante sí el reto de recomponer un equipo que encajó cinco goles en su primer partido del torneo.

Japón, en cambio, llega con la moral intacta tras un empate ante los Países Bajos que dejó muy buenas sensaciones. Los Samurai Azul remontaron en dos ocasiones para igualar a 2-2 en Arlington, y el mediocampista Daichi Kamada fue uno de los protagonistas al anotar un gol decisivo en los minutos finales. Kamada, reconvertido en un rol más profundo bajo las órdenes de Oliver Glasner, ha sido uno de los grandes beneficiados del trabajo táctico del seleccionador austriaco.

Para Túnez, esta es una oportunidad real de mantener vivas sus opciones de clasificación. Los Águilas de Cartago no han superado nunca la fase de grupos en sus anteriores participaciones mundialistas, aunque en Qatar demostraron que son capaces de sorprender a cualquier rival.

Japón, por su parte, necesita sumar para consolidar su posición en el grupo. Hajime Moriyasu ha construido una selección disciplinada y difícil de batir, y la experiencia acumulada en Qatar sigue siendo un activo valioso para este equipo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en directo, el canal de televisión y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Hervé Renard, nuevo seleccionador de Túnez, tiene previsto alinear un once con Abdelmouhib Chamakh bajo palos, una defensa formada por Ali Abdi, Montassar Talbi, Yan Valery y Omar Rekik, y un centro del campo con Elias Achouri, Ellyes Skhiri y Rani Khedira. En ataque, Ismael Gharbi, Hannibal Mejbri y Firas Chaouat completarían el equipo. No hay bajas por lesión ni sanción confirmadas en el bando tunecino.

Japón presenta un once igualmente definido, con Zion Suzuki en portería y una línea defensiva compuesta por Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito y Ritsu Doan. En el mediocampo, Yukinari Sugawara, Kaishu Sano y Daichi Kamada tendrán protagonismo, mientras que Keito Nakamura y Daizen Maeda acompañarán al delantero Ayase Ueda. Hajime Moriyasu tampoco tiene bajas ni suspendidos para este partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 8 T. Kubo

Forma

Túnez llega en un momento de forma muy bajo. En sus últimos cinco partidos acumula un balance de una victoria, un empate y tres derrotas. La derrota más reciente fue la goleada por 5-1 ante Suecia en el Mundial, y antes de ese partido ya había perdido 5-0 ante Bélgica y 1-0 ante Austria en amistosos. Su único triunfo en este período llegó ante Haití por 1-0, y el empate sin goles fue frente a Canadá. En total, los tunecinos han marcado un gol y han encajado doce en estos cinco encuentros.

Japón presenta una imagen mucho más sólida. Los Samurai Azul han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con el empate 2-2 ante los Países Bajos como único resultado sin victoria. Antes de ese partido, ganaron a Islandia (1-0), a Inglaterra (1-0) y a Escocia (1-0) en amistosos, y golearon a Bolivia por 3-0. Han marcado siete goles y encajado tres en este tramo, con tres porterías a cero consecutivas antes del debut mundialista.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones fue un amistoso en octubre de 2023 en el que Japón venció a Túnez por 2-0. En los cuatro precedentes registrados, Japón domina con tres victorias frente a una de Túnez. El único triunfo tunecino fue un contundente 3-0 en junio de 2022. El antecedente mundialista entre ambos data de 2002, cuando Túnez cayó 2-0 ante Japón en el torneo de Corea y Japón.

Clasificación

En la tabla del Grupo F de la Copa del Mundo, Japón ocupa la segunda posición, mientras que Túnez se encuentra en el último lugar con cero puntos tras la primera jornada.