Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo B Los Angeles Stadium

Cómo ver Switzerland vs Bosnia and Herzegovina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Suiza y Bosnia y Herzegovina se puede ver en directo a través de los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming. A continuación se detallan las opciones disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Suiza y Bosnia y Herzegovina se miden en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California, en un duelo decisivo de la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan al partido con un punto cada una tras sendos empates a uno en la primera jornada, lo que convierte este encuentro en un punto de inflexión para las aspiraciones de ambas de avanzar a la fase eliminatoria.

Murat Yakin debe sacudir a una Suiza que dominó con autoridad ante Catar en Santa Clara pero pagó cara su falta de puntería. Los helvéticos acumularon 26 remates y 10 tiros entre los tres palos, pero un autogol de Miro Muheim en el minuto 93 les arrebató la victoria. Granit Xhaka volverá a ser el motor del centro del campo suizo en el SoFi Stadium.

Bosnía y Herzegovina, por su parte, demostró en Toronto que sabe sufrir y competir. El conjunto de Sergej Barbarez frenó a los anfitriones canadienses con una defensa compacta y disciplinada, y Jovo Lukić abrió el marcador de cabeza antes de que Cyle Larin igualara en el minuto 77. La solidez defensiva de los Zmajevi será su principal argumento ante una Suiza técnicamente superior.

El gran interrogante en el bando bosnio es la disponibilidad de Edin Džeko. El capitán y máximo goleador histórico del equipo, de 40 años, no pudo jugar ante Canadá por una lesión en el hombro y su presencia en Los Ángeles sigue siendo incierta. Si Džeko no puede actuar, Lukić apunta a repetir como referencia ofensiva.

Con los cuatro equipos del grupo empatados a un punto tras la primera jornada, el Grupo B es una balanza perfectamente equilibrada. Quien gane en Inglewood se coloca en una posición privilegiada de cara al último partido; un nuevo empate mantendría la tensión hasta la jornada final.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, los canales de televisión disponibles y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Murat Yakin cuenta con el plantel completo para el duelo ante Bosnia. No hay bajas por lesión ni sanción confirmadas, y el técnico suizo dispone de toda la plantilla para elegir su once. El XI proyectado es el siguiente: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer; Dan Ndoye, Breel Embolo y Ruben Vargas.

En el bando bosnio, Sergej Barbarez afronta la jornada con más incógnitas. No hay lesiones ni sanciones confirmadas oficialmente, pero la disponibilidad de Edin Džeko, ausente ante Canadá por un problema en el hombro, sigue en el aire. El once proyectado es: Nikola Vasilj; Sead Kolašinac, Nikola Katić, Amar Dedić, Tarik Muharemović; Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Amar Memić; Esmir Bajraktarević, Jovo Lukić y Ermedin Demirović. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Suiza llega con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con siete goles anotados y siete encajados. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Catar el 13 de junio en la primera jornada del Mundial, mientras que su mejor actuación en el período fue la goleada 4-1 sobre Jordania el 31 de mayo. La derrota por 4-3 ante Alemania en marzo evidenció cierta fragilidad defensiva que Yakin tendrá que corregir.

Bosnía y Herzegovina acumula una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos, con cuatro goles a favor y cuatro en contra. El equipo de Barbarez empató 1-1 con Canadá el 12 de junio en su debut mundialista y viene de igualar también 1-1 con Panamá el 6 de junio. Los Zmajevi no han ganado ninguno de sus cuatro últimos partidos, aunque su único triunfo en el período llegó ante Italia en la fase de clasificación.

Historial de Enfrentamientos Directos

SUI Último partidos BIH 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Switzerland 0 - 2 Bosnia and Herzegovina 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Los registros disponibles entre ambas selecciones son escasos. Solo existe un antecedente documentado: un amistoso disputado el 29 de marzo de 2016 en el que Bosnia y Herzegovina venció a Suiza por 2-0. Este encuentro del Grupo B del Mundial 2026 será, por tanto, tan solo el segundo cruce conocido entre las dos naciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo B de la Copa del Mundo, Suiza ocupa la primera posición y Bosnia y Herzegovina la cuarta antes de este partido.