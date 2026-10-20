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Liga de Campeones
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SSC Nápoles vs Bodoe/Glimt: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

SSC Nápoles vs Bodoe/Glimt
SSC Nápoles
Bodoe/Glimt
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre SSC Nápoles y Bodoe/Glimt, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Diego Armando Maradona

Cómo ver SSC Nápoles vs Bodoe/Glimt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El SSC Nápoles vs Bodø/Glimt de la Liga de Campeones se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación tienes los detalles para seguir el partido en streaming o por televisión.

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El SSC Nápoles recibe al Bodø/Glimt en el Estadio Diego Armando Maradona en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento de presión real para el equipo local.

Massimiliano Allegri afronta el encuentro con su proyecto en entredicho. Nápoles ha encajado cuatro derrotas en ocho partidos entre todas las competiciones, y la reciente caída ante el Villarreal en Champions League no ha hecho más que alimentar el debate sobre el rendimiento del equipo y la gestión del vestuario.

La relación entre Allegri y Kevin De Bruyne ha generado titulares tras el tropiezo europeo, con el rol del centrocampista belga en el esquema táctico convertido en un asunto de dominio público. A eso se suma la incertidumbre sobre el futuro contractual de Scott McTominay, cuya situación añade ruido en un momento en que el club necesita estabilidad.

El Bodø/Glimt llega a Nápoles con la moral por las nubes tras eliminar al Borussia Dortmund en el Aspmyra Stadion. El conjunto noruego dirigido por Kjetil Knutsen viene de encadenar cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y ha demostrado que es capaz de competir contra rivales de mayor presupuesto en el escenario europeo.

En la clasificación de la Champions League, el Nápoles ocupa una posición que no le garantiza el pase a la siguiente ronda, mientras que el Bodø/Glimt llega con confianza renovada tras sumar puntos importantes. Para ambos equipos, este partido tiene un peso real en sus aspiraciones europeas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

SSC Nápoles contra Bodoe/Glimt alineaciones probables

3-4-2-1
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
page.match.formation.title
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
4-3-3
V. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicB. BadiashileB. BadiashileA. RrahmaniA. RrahmaniR. MarinR. MarinK. De BruyneK. De BruyneS. McTominayS. McTominayG. Di LorenzoG. Di LorenzoN. LangN. LangS. LobotkaS. LobotkaL. SpinazzolaL. SpinazzolaR. HoejlundR. HoejlundN. HaikinN. HaikinH. AleesamiH. AleesamiF. BjoerkanF. BjoerkanJ. GundersenJ. GundersenF. SjoevoldF. SjoevoldP. BergP. BergS. FetS. FetS. AuklendS. AuklendO. BrynhildsenO. BrynhildsenJ. HaugeJ. HaugeA. HelmersenA. Helmersen
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
3-4-2-1
SSC Nápoles

Once inicial

Bodoe/Glimt

Manager

  • M. Allegri
  • K. Knutsen

Allegri no podrá contar con Costantino Favasuli, Alisson Santos, Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara ni David Neres por lesión. El once probable del Nápoles incluye a Vanja Milinkovic-Savic bajo palos, con una defensa formada por Benoit Badiashile, Amir Rrahmani y Rafa Marin, y Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Giovanni Di Lorenzo, Noa Lang, Stanislav Lobotka, Leonardo Spinazzola y Rasmus Hoejlund completando el equipo.

Por parte del Bodø/Glimt, Kjetil Knutsen no dispondrá de Haakon Evjen, Magnus Bech Riisnaes, August Mikkelsen ni Isak Sjong. El once proyectado sitúa a Nikita Haikin en portería, con Haitam Aleesami, Fredrik Andre Bjoerkan, Jostein Gundersen y Fredrik Sjoevold en defensa, y Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet, Sondre Auklend, Ola Brynhildsen, Jens Petter Hauge y Andreas Helmersen completando el bloque.

Forma

NAP

NAP - Formulario

BOL
W1-0
FIO
D1-1
FRC
W3-0
VIL
L3-1
VEN
L1-0
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
BOD

BOD - Formulario

BRA
L2-1
RAN
W2-6
KBK
W3-1
BVB
W1-0
H-K
W0-2
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Nápoles llega al partido con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Venezia en Serie A, y antes de eso cayó 3-1 frente al Villarreal en Champions League. La única nota positiva reciente fue el triunfo 3-0 sobre el Frosinone. En esos cinco partidos, el equipo ha marcado seis goles y ha encajado seis.

El Bodø/Glimt presenta una racha notablemente mejor: cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El equipo noruego venció al Hamarkameratene por 2-0 en su partido más reciente y previamente derrotó al Borussia Dortmund 1-0 en Champions League. También ganaron 3-1 al Kristiansund BK y se impusieron 6-2 al Rana FK en copa. Su única derrota en este período llegó ante el Brann por 2-1.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los registros disponibles no recogen enfrentamientos previos entre el SSC Nápoles y el Bodø/Glimt, por lo que este partido supone un primer duelo directo entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Nápoles ocupa el puesto 32 y el Bodø/Glimt el 24, lo que refleja la necesidad de ambos equipos de sumar puntos para mejorar sus opciones de avanzar en la competición.

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