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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Cómo ver Sporting de Lisboa vs LASK en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Sporting de Lisboa vs LASK se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Sporting de Lisboa recibe al LASK en el Estadio José Alvalade en un partido de la fase de liga de la UEFA Champions League. Los leones buscan consolidar su posición en la tabla europea ante un rival austriaco que llega con el ánimo dividido.

El equipo de Rui Borges atraviesa un momento sólido. Tras vencer al Braga por 3-1 fuera de casa en la Primeira Liga y sumar un triunfo por 2-0 ante el Lens en la última jornada continental, el Sporting llega a este encuentro con cinco partidos sin conocer la derrota entre todas las competiciones.

El LASK, por su parte, acumula experiencia reciente en el máximo nivel europeo, aunque con resultados dispares. Su última aparición en la Champions League terminó en una derrota por 6-3 ante el Liverpool, un resultado que expuso sus fragilidades defensivas frente a rivales de primer orden.

En el plano doméstico, los austriacos han mostrado cierta reacción: un contundente 4-0 ante el Austria Lustenau en la Bundesliga austriaca el 17 de octubre sugiere que el equipo de Dietmar Kühbauer no ha perdido la capacidad de hacer daño. Aun así, el salto de nivel que exige el José Alvalade es considerable.

El Sporting ocupa la sexta plaza de la clasificación de la Champions League, mientras que el LASK se sitúa en el puesto 33. Para los lisboetas, ganar es casi una obligación si quieren mantenerse entre los mejores de Europa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el Sporting de Lisboa vs LASK en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el Sporting de Lisboa, Rui Borges no podrá contar con Zeno Debast ni Rodrigo Zalazar por lesión. El once probable de los leones incluye a Kaique Pereira, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Ivan Fresneda, Maximiliano Araújo, Sergi Altimira, Nestory Irankunda, Geny Catamo, Luís Guilherme, Issa Doumbia y Luiz Suárez.

El LASK no registra bajas por lesión ni sancionados para este encuentro. Dietmar Kühbauer apunta a un once formado por Lukas Jungwirth, Xavier Mbuyamba, Andrés Andrade, João Tornich, Yvan Dibango, Krystof Danek, Alessandro Schöpf, Melayro Bogarde, Kasper Joergensen, Samuel Adeniran y Saša Kalajdžić.

Forma

El Sporting de Lisboa llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, sin ninguna derrota. Su resultado más reciente fue el triunfo por 2-0 ante el Lens en la Champions League el 13 de octubre, y antes de eso venció al Braga por 3-1 en Liga Portugal. Los únicos puntos cedidos llegaron en sendos empates ante Arouca (2-2) y Famalicão (1-1). En total, el Sporting ha marcado nueve goles y encajado cinco en este tramo.

El LASK presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una victoria por 4-0 ante el Austria Lustenau el 17 de octubre en la Bundesliga austriaca, aunque previamente cayó 6-3 ante el Liverpool en la Champions League y 2-0 ante el Rapid Viena. En los cinco partidos, los austriacos han anotado diez goles y recibido once.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambos equipos data del 1 de octubre de 2020, cuando el Sporting de Lisboa venció al LASK por 1-4 en un partido de clasificación para la Europa League disputado en el José Alvalade. Antes de ese encuentro, el LASK ganó 3-0 como local ante los leones en la Europa League en diciembre de 2019, mientras que en octubre de ese mismo año el Sporting se impuso 2-1 en Lisboa. En los tres partidos registrados, el Sporting acumula dos victorias por una del LASK, con un total de siete goles a favor y cinco en contra.

Clasificación

En la clasificación actual de la Champions League, el Sporting de Lisboa ocupa la sexta posición, mientras que el LASK se sitúa en el puesto 33.