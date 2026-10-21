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Sporting de Lisboa vs LASK: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Sporting de Lisboa vs LASK
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Sporting de Lisboa y LASK, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Estadio Jose Alvalade

Cómo ver Sporting de Lisboa vs LASK en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Sporting de Lisboa vs LASK se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo se detallan a continuación.

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El Sporting de Lisboa recibe al LASK en el Estadio José Alvalade en un partido de la fase de liga de la UEFA Champions League. Los leones buscan consolidar su posición en la tabla europea ante un rival austriaco que llega con el ánimo dividido.

El equipo de Rui Borges atraviesa un momento sólido. Tras vencer al Braga por 3-1 fuera de casa en la Primeira Liga y sumar un triunfo por 2-0 ante el Lens en la última jornada continental, el Sporting llega a este encuentro con cinco partidos sin conocer la derrota entre todas las competiciones.

El LASK, por su parte, acumula experiencia reciente en el máximo nivel europeo, aunque con resultados dispares. Su última aparición en la Champions League terminó en una derrota por 6-3 ante el Liverpool, un resultado que expuso sus fragilidades defensivas frente a rivales de primer orden.

En el plano doméstico, los austriacos han mostrado cierta reacción: un contundente 4-0 ante el Austria Lustenau en la Bundesliga austriaca el 17 de octubre sugiere que el equipo de Dietmar Kühbauer no ha perdido la capacidad de hacer daño. Aun así, el salto de nivel que exige el José Alvalade es considerable.

El Sporting ocupa la sexta plaza de la clasificación de la Champions League, mientras que el LASK se sitúa en el puesto 33. Para los lisboetas, ganar es casi una obligación si quieren mantenerse entre los mejores de Europa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el Sporting de Lisboa vs LASK en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Sporting de Lisboa contra LASK alineaciones probables

4-2-3-1
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP
page.match.formation.title
LASK crest
LASK
LAS
3-4-1-2
Kaique PereiraKaique PereiraE. QuaresmaE. QuaresmaG. InacioG. InacioI. FresnedaI. FresnedaMaximiliano AraújoMaximiliano AraújoS. AltimiraS. AltimiraN. IrankundaN. IrankundaG. CatamoG. CatamoL. GuilhermeL. GuilhermeI. DoumbiaI. DoumbiaLuiz SuárezLuiz SuárezL. JungwirthL. JungwirthX. MbuyambaX. MbuyambaAndrés AndradeAndrés AndradeJ. TornichJ. TornichY. DibangoY. DibangoK. DanekK. DanekAlessandro SchöpfAlessandro SchöpfM. BogardeM. BogardeK. JoergensenK. JoergensenS. AdeniranS. AdeniranS. KalajdzicS. Kalajdzic
LASK crest
LASK
LAS
4-2-3-1
Sporting de Lisboa

Once inicial

LASK

Manager

  • R. Borges
  • Dietmar Kühbauer

En el Sporting de Lisboa, Rui Borges no podrá contar con Zeno Debast ni Rodrigo Zalazar por lesión. El once probable de los leones incluye a Kaique Pereira, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Ivan Fresneda, Maximiliano Araújo, Sergi Altimira, Nestory Irankunda, Geny Catamo, Luís Guilherme, Issa Doumbia y Luiz Suárez.

El LASK no registra bajas por lesión ni sancionados para este encuentro. Dietmar Kühbauer apunta a un once formado por Lukas Jungwirth, Xavier Mbuyamba, Andrés Andrade, João Tornich, Yvan Dibango, Krystof Danek, Alessandro Schöpf, Melayro Bogarde, Kasper Joergensen, Samuel Adeniran y Saša Kalajdžić.

Forma

SCP

SCP - Formulario

GAL
W3-1
FAM
D1-1
ARO
D2-2
BRA
W1-3
RCL
W0-2
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LAS

LAS - Formulario

HAR
D3-3
FVI
W2-1
RAP
L0-2
LIV
L3-6
LUS
W0-4
Gol marcado (encajado)
12/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Sporting de Lisboa llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, sin ninguna derrota. Su resultado más reciente fue el triunfo por 2-0 ante el Lens en la Champions League el 13 de octubre, y antes de eso venció al Braga por 3-1 en Liga Portugal. Los únicos puntos cedidos llegaron en sendos empates ante Arouca (2-2) y Famalicão (1-1). En total, el Sporting ha marcado nueve goles y encajado cinco en este tramo.

El LASK presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una victoria por 4-0 ante el Austria Lustenau el 17 de octubre en la Bundesliga austriaca, aunque previamente cayó 6-3 ante el Liverpool en la Champions League y 2-0 ante el Rapid Viena. En los cinco partidos, los austriacos han anotado diez goles y recibido once.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Sporting de LisboaEmpateLASK
1
0
2
Europa League Qualification
Sporting de Lisboa badge
Sporting de Lisboa
SCP
1
LASK badge
LASK
LAS
4
F
Europa League
LASK badge
LASK
LAS
3
Sporting de Lisboa badge
Sporting de Lisboa
SCP
0
F
Europa League
Sporting de Lisboa badge
Sporting de Lisboa
SCP
2
LASK badge
LASK
LAS
1
F
3Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/3
Ambos equipos marcaron2/3

El antecedente más reciente entre ambos equipos data del 1 de octubre de 2020, cuando el Sporting de Lisboa venció al LASK por 1-4 en un partido de clasificación para la Europa League disputado en el José Alvalade. Antes de ese encuentro, el LASK ganó 3-0 como local ante los leones en la Europa League en diciembre de 2019, mientras que en octubre de ese mismo año el Sporting se impuso 2-1 en Lisboa. En los tres partidos registrados, el Sporting acumula dos victorias por una del LASK, con un total de siete goles a favor y cinco en contra.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación actual de la Champions League, el Sporting de Lisboa ocupa la sexta posición, mientras que el LASK se sitúa en el puesto 33.

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