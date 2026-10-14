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Slovan vs VfB Stuttgart: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Slovan vs VfB Stuttgart
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Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Slovan y VfB Stuttgart, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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Cómo ver Slovan vs VfB Stuttgart en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Slovan Bratislava y VfB Stuttgart se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

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Slovan Bratislava recibe a VfB Stuttgart en el National Football Stadium de Bratislava en un partido de la Liga de Campeones que se disputará el 14 de octubre de 2026.

El conjunto eslovaco afronta el encuentro bajo las órdenes de Yaya Touré, el exmediocampista del Barcelona y el Manchester City que ha asumido su primer cargo como entrenador en jefe en el club. Touré llega al banquillo con ambición, aunque los resultados en Europa han sido duros: una derrota por 6-1 ante el Paris Saint-Germain en septiembre dejó en evidencia la distancia que separa al Slovan del nivel continental más alto.

El equipo eslovaco llega al partido tras empatar 1-1 con el Skalica en la liga doméstica el pasado 10 de octubre. En el torneo europeo, el Slovan ocupa el puesto 35 de la clasificación, lo que convierte este duelo en una cita obligada para sumar puntos.

El Stuttgart, por su parte, llega en mejor estado de forma. El equipo de Sebastian Hoeness venció 2-0 al Paderborn en la Bundesliga el mismo fin de semana y se sitúa en la octava posición de la tabla de la Liga de Campeones, una plataforma sólida para afrontar esta salida europea.

Los dos equipos ya se cruzaron en esta competición en enero de 2025, cuando el Stuttgart se impuso 3-1 en Bratislava. Ese resultado pesa en la memoria del Slovan, que buscará una respuesta diferente ante su afición.

El Stuttgart no llega sin fisuras: las derrotas ante el Borussia Dortmund y el Hoffenheim en la Bundesliga muestran una irregularidad que Hoeness aún no ha resuelto del todo. Aun así, el triunfo sobre el Viking en la Liga de Campeones en septiembre refuerza su confianza en el formato europeo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en directo, incluyendo el canal de TV, las opciones de streaming, la hora de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Slovan contra VfB Stuttgart alineaciones probables

4-1-4-1
Slovan crest
Slovan
SLB
page.match.formation.title
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
3-4-2-1
D. TakacD. TakacS. CruzS. CruzCésar BlackmanCésar BlackmanK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyR. IbrahimR. IbrahimChristian MartínezChristian MartínezT. BarseghyanT. BarseghyanA. SporarA. SporarF. BredlowF. BredlowJ. ChabotJ. ChabotF. JeltschF. JeltschJ. VagnomanJ. VagnomanG. ProemelG. ProemelC. FuehrichC. FuehrichA. StillerA. StillerD. UndavD. UndavJ. LewelingJ. LewelingB. El KhannoussB. El KhannoussE. DemirovicE. Demirovic
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-1-4-1
Slovan

Once inicial

VfB Stuttgart

Manager

  • Yaya Touré
  • S. Hoeness

Yaya Touré tiene previsto alinear a Dominik Takac bajo palos, con una defensa formada por Sandro Cruz, César Blackman, Kenan Bajric y Svetozar Markovic. El once proyectado se completa con Suleiman Camara, Peter Pokorny, Rahim Ibrahim, Christian Martínez, Tigran Barseghyan y Andraz Sporar. El Slovan no registra bajas confirmadas por lesión ni sanción de cara a este encuentro.

Sebastian Hoeness apunta a Fabian Bredlow en la portería del Stuttgart, con Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman y Grischa Proemel en la línea defensiva. El once visitante se completa con Chris Fuehrich, Angelo Stiller, Deniz Undav, Jamie Leweling, Bilal El Khannouss y Ermedin Demirovic. El equipo alemán sí tiene bajas confirmadas: Nikolas Nartey, Tiago Tomas, Luca Jaquez y Ameen Al Dakhil están descartados por lesión. No hay sancionados. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Forma

SLB

SLB - Formulario

PSG
L6-1
ZIL
D3-3
MIT
W1-3
KOM
W1-2
SKA
D1-1
Gol marcado (encajado)
10/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
VFB

VFB - Formulario

VIK
W3-1
TSG
L2-1
BVB
L0-1
GFT
W5-0
SCP
W0-2
Gol marcado (encajado)
11/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Slovan Bratislava acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante el Skalica en la liga eslovaca el 10 de octubre. Antes de ese encuentro, el equipo de Touré venció 2-1 al Komarno a domicilio y ganó 3-1 al Nitra en la Copa. La nota negativa llegó en la Liga de Campeones con la derrota por 6-1 ante el Paris Saint-Germain en septiembre.

El VfB Stuttgart suma dos victorias, una derrota, otra derrota y una victoria en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el triunfo 2-0 sobre el Paderborn en la Bundesliga el 10 de octubre, y en septiembre derrotaron 3-1 al Viking en la Liga de Campeones. Las derrotas ante el Borussia Dortmund (0-1) y el Hoffenheim (1-2) en la Bundesliga reflejan la falta de consistencia que ha marcado su temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SlovanEmpateVfB Stuttgart
0
1
2
Liga de Campeones
Slovan badge
Slovan
SLB
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
F
Europa League Qualification
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
Slovan badge
Slovan
SLB
2
F
Europa League Qualification
Slovan badge
Slovan
SLB
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
F
3Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron2/3

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en la Liga de Campeones el 21 de enero de 2025, con victoria del Stuttgart por 3-1 en el National Football Stadium de Bratislava. Los clubes también se enfrentaron en la clasificación para la Europa League en agosto de 2010: el Stuttgart ganó 1-0 en Bratislava y la vuelta terminó 2-2 en Stuttgart. En los tres partidos registrados, el Stuttgart no ha perdido ninguno, con dos victorias y un empate.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Liga de Campeones, el VfB Stuttgart ocupa la octava posición, mientras que el Slovan Bratislava se sitúa en el puesto 35.

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