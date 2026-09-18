El líder de Primera División visita el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla para medirse al conjunto local en un duelo de LaLiga que llega en un momento de máxima exigencia para ambos equipos. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 7 19 sept 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Cómo sintonizar el Sevilla vs Barcelona

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Acerca del encuentro

El Barcelona de Hansi Flick llega en estado de gracia. Cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un contundente 7-2 ante el Racing de Santander en la jornada más reciente, sitúan al conjunto azulgrana en lo más alto de la tabla.

Sin embargo, Flick afronta una decisión complicada bajo palos. Joan García sufrió molestias en la rodilla derecha durante ese partido y su presencia ante el Sevilla está en duda, lo que obliga al técnico alemán a valorar si alinea a Wojciech Szczesny o da la alternativa a Dominik Livakovic.

El Sevilla de Luis García Plaza llega con paso irregular. Tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros de liga dibujan un equipo capaz de competir en casa, pero que aún no ha encontrado la consistencia necesaria para aspirar a los puestos europeos.

Lamine Yamal, una de las figuras del equipo visitante, ha demostrado una madurez fuera de lo común en las últimas semanas, tanto dentro como fuera del campo. Su presencia en el once titular barcelonista es uno de los grandes atractivos del partido.

El encuentro se disputa en el Sánchez-Pizjuán, un estadio históricamente hostil para los visitantes, aunque los precedentes recientes favorecen claramente al Barcelona.

Noticias de los equipos y escuadras

En el Sevilla, Luis García Plaza no podrá contar con Rubén Vargas, Lucas Stassin ni Arouna Sangante por lesión. El once probable del conjunto sevillano es el siguiente: Vlachodimos; Kike Salas, Suazo, Castrín, Iglesias; Sierra, Guridi, Fofana; Agoumé, Correia y Ure.

El Barcelona presenta las bajas de Roony Bardghji y Frenkie de Jong. Hansi Flick apunta a alinear el siguiente once: Szczesny; Eric García, Gerard Martín, Cubarsí, Xavi Espart; Pedri, Rodri; Gordon, Yamal, Fermín López y Raphinha. La titularidad de Szczesny bajo palos estará condicionada al estado físico de Joan García, quien se resintió de la rodilla derecha en el partido anterior.

Forma

El Barcelona llega en su mejor momento de la temporada, con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco encuentros. Los azulgranas han marcado 23 goles y encajado 10 en ese período, incluyendo un 5-1 ante el Feyenoord en Champions League y un 7-2 ante el Racing de Santander el pasado 16 de septiembre.

El Sevilla, por su parte, acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco jornadas de liga. El conjunto hispalense ganó su partido más reciente, el 16 de septiembre, ante el Deportivo de A Coruña por 1-0, pero cayó con claridad ante el Atlético de Madrid (1-3) a finales de agosto.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2026 en el Camp Nou, con victoria del Barcelona por 5-2. En los últimos cinco duelos directos, el Barcelona acumula cuatro victorias por una del Sevilla, con un balance de goles ampliamente favorable al conjunto catalán. El único triunfo sevillista en ese período fue el 4-1 registrado en el Sánchez-Pizjuán el 5 de octubre de 2025.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa el primer puesto, mientras que el Sevilla se encuentra en quinta posición.