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El líder de Primera División visita el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla para medirse al conjunto local en un duelo de LaLiga que llega en un momento de máxima exigencia para ambos equipos. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 7
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Acerca del encuentro

El Barcelona de Hansi Flick llega en estado de gracia. Cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un contundente 7-2 ante el Racing de Santander en la jornada más reciente, sitúan al conjunto azulgrana en lo más alto de la tabla.

Sin embargo, Flick afronta una decisión complicada bajo palos. Joan García sufrió molestias en la rodilla derecha durante ese partido y su presencia ante el Sevilla está en duda, lo que obliga al técnico alemán a valorar si alinea a Wojciech Szczesny o da la alternativa a Dominik Livakovic.

El Sevilla de Luis García Plaza llega con paso irregular. Tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros de liga dibujan un equipo capaz de competir en casa, pero que aún no ha encontrado la consistencia necesaria para aspirar a los puestos europeos.

Lamine Yamal, una de las figuras del equipo visitante, ha demostrado una madurez fuera de lo común en las últimas semanas, tanto dentro como fuera del campo. Su presencia en el once titular barcelonista es uno de los grandes atractivos del partido.

El encuentro se disputa en el Sánchez-Pizjuán, un estadio históricamente hostil para los visitantes, aunque los precedentes recientes favorecen claramente al Barcelona.

Noticias de los equipos y escuadras

Sevilla contra Barcelona alineaciones probables

4-2-3-1
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Formación
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
O. VlachodimosO. VlachodimosK. SalasK. SalasG. SuazoG. SuazoA. CastrinA. CastrinJ. IglesiasJ. IglesiasM. SierraM. SierraJ. GuridiJ. GuridiY. FofanaY. FofanaL. AgoumeL. AgoumeF. CorreiaF. Correiateam-logoR. UreW. SzczesnyW. SzczesnyEric GarcíaEric GarcíaG. MartinG. MartinPau CubarsíPau CubarsíX. EspartX. EspartPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezRaphinhaRaphinha
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
Sevilla

Once inicial

Barcelona

Manager

  • Luis García Plaza
  • H. Flick

En el Sevilla, Luis García Plaza no podrá contar con Rubén Vargas, Lucas Stassin ni Arouna Sangante por lesión. El once probable del conjunto sevillano es el siguiente: Vlachodimos; Kike Salas, Suazo, Castrín, Iglesias; Sierra, Guridi, Fofana; Agoumé, Correia y Ure.

El Barcelona presenta las bajas de Roony Bardghji y Frenkie de Jong. Hansi Flick apunta a alinear el siguiente once: Szczesny; Eric García, Gerard Martín, Cubarsí, Xavi Espart; Pedri, Rodri; Gordon, Yamal, Fermín López y Raphinha. La titularidad de Szczesny bajo palos estará condicionada al estado físico de Joan García, quien se resintió de la rodilla derecha en el partido anterior.

Forma

SEV

SEV - Formulario

ATH
W1-3
ATM
L1-3
ESP
D1-1
VAL
W1-0
COR
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BAR

BAR - Formulario

RAY
W5-2
VAL
W0-5
FEY
W5-1
LEV
W2-4
SAN
W7-2
Gol marcado (encajado)
26/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Barcelona llega en su mejor momento de la temporada, con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco encuentros. Los azulgranas han marcado 23 goles y encajado 10 en ese período, incluyendo un 5-1 ante el Feyenoord en Champions League y un 7-2 ante el Racing de Santander el pasado 16 de septiembre.

El Sevilla, por su parte, acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco jornadas de liga. El conjunto hispalense ganó su partido más reciente, el 16 de septiembre, ante el Deportivo de A Coruña por 1-0, pero cayó con claridad ante el Atlético de Madrid (1-3) a finales de agosto.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SevillaEmpateBarcelona
1
0
4
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
4
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
9Goles marcados17
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron5/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2026 en el Camp Nou, con victoria del Barcelona por 5-2. En los últimos cinco duelos directos, el Barcelona acumula cuatro victorias por una del Sevilla, con un balance de goles ampliamente favorable al conjunto catalán. El único triunfo sevillista en ese período fue el 4-1 registrado en el Sánchez-Pizjuán el 5 de octubre de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
6600286+2218
W
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
W
W
L
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
650186+215
W
W
W
L
W
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
6411146+813
W
W
L
W
D
5
SevillaSevillaSEV
641196+313
W
W
D
L
W
6
AlavésAlavésALA
6312116+510
L
L
W
W
D
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
L
D
W
W
D
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
9
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
62131116-57
L
W
L
W
L
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
62131015-57
W
L
W
L
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
6213512-77
L
L
L
W
W
14
VillarrealVillarrealVIL
61231011-15
W
L
L
L
D
15
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
16
GetafeGetafeGET
612337-45
L
D
D
L
W
17
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
18
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
W
L
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
6033311-83
L
D
D
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa el primer puesto, mientras que el Sevilla se encuentra en quinta posición.

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