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Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Cómo ver Sabah FK vs Slavia Praga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sabah FK y Slavia Praga se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Consulta las opciones disponibles según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Sabah FK recibe a Slavia Praga en el Baku Olimpiya Stadionu en un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones con mucho en juego para ambos conjuntos.

El equipo azerbaiyano, dirigido por Valdas Dambrauskas, llega al encuentro tras una derrota por 4-0 ante Manchester United en su debut europeo, resultado que ha puesto a prueba la confianza del grupo pero que también ha servido de lección. En liga local, Sabah ha mostrado solidez, acumulando tres victorias en sus últimos cinco partidos.

Slavia Praga, con Jindrich Trpisovsky en el banquillo, aterrizó en Bakú después de una derrota por 3-2 frente al Lens en su estreno en la competición. Los checos, sin embargo, llegan en un momento de forma notable a nivel doméstico, con cuatro victorias en los últimos cinco encuentros.

Ambos equipos aún no han sumado puntos en Europa esta temporada, lo que convierte este duelo en una final anticipada dentro del grupo para los dos contendientes.

Los locales necesitan aprovechar el factor campo en el imponente Baku Olimpiya Stadionu, mientras que Slavia buscará la regularidad que le ha faltado en la Champions para mantenerse con opciones de clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el horario y las últimas novedades sobre los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Sabah FK llega con una sola baja confirmada: Khayal Aliyev, que se encuentra lesionado. Dambrauskas podrá contar con prácticamente todos sus efectivos y se espera que el once titular incluya a Stas Pokatilov bajo palos, con una defensa formada por Steve Solvet, Tymoteusz Puchacz, Rahman Dashdamirov y Akim Zedadka, y Joy-Lance Mickels, Kaheem Parris y Veljko Simic entre los que apuntan a tener protagonismo en ataque.

Slavia Praga afronta el partido con una lista de bajas más larga. Stepan Chaloupek, Igoh Ogbu, Hamidou Kante, Pavel Kacor, Adonija Ouanda e Ivan Schranz están todos descartados, lo que limita las opciones de Trpisovsky en varias posiciones. El once proyectado sitúa a Jakub Markovic en portería, con Lukas Provod y Mojmir Chytil como referencias ofensivas. Ninguno de los dos equipos tiene jugadores sancionados. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

Sabah FK acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El encuentro más reciente fue un empate sin goles ante FK Neftchi en la Premier League, mientras que la victoria más destacada del tramo fue un contundente 5-0 ante Zira. La única derrota llegó en Europa, ante Manchester United por 4-0 en la Liga de Campeones. En total, el equipo ha marcado nueve goles y ha encajado cuatro en este período.

Slavia Praga ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue el 3-2 ante el Lens en la Champions, pero desde entonces los checos han respondido con solidez en la First League, incluyendo una victoria por 2-1 ante el Plzen y un 5-1 ante el FK Varnsdorf en copa. El equipo ha marcado nueve goles y ha encajado cuatro en este tramo, sin perder ningún partido en competición doméstica.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen antecedentes registrados entre Sabah FK y Slavia Praga, por lo que este partido será el primero en la historia entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, Slavia Praga ocupa la posición 22, mientras que Sabah FK se encuentra en el puesto 34. Ambos equipos necesitan puntos para mejorar su situación en el grupo.