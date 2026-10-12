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Liga de Campeones
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Sabah FK vs Slavia Praga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Sabah FK vs Slavia Praga
Sabah FK
Slavia Praga
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Sabah FK y Slavia Praga, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
Baku Olimpiya Stadionu

Cómo ver Sabah FK vs Slavia Praga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sabah FK y Slavia Praga se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Consulta las opciones disponibles según tu región.

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Sabah FK recibe a Slavia Praga en el Baku Olimpiya Stadionu en un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones con mucho en juego para ambos conjuntos.

El equipo azerbaiyano, dirigido por Valdas Dambrauskas, llega al encuentro tras una derrota por 4-0 ante Manchester United en su debut europeo, resultado que ha puesto a prueba la confianza del grupo pero que también ha servido de lección. En liga local, Sabah ha mostrado solidez, acumulando tres victorias en sus últimos cinco partidos.

Slavia Praga, con Jindrich Trpisovsky en el banquillo, aterrizó en Bakú después de una derrota por 3-2 frente al Lens en su estreno en la competición. Los checos, sin embargo, llegan en un momento de forma notable a nivel doméstico, con cuatro victorias en los últimos cinco encuentros.

Ambos equipos aún no han sumado puntos en Europa esta temporada, lo que convierte este duelo en una final anticipada dentro del grupo para los dos contendientes.

Los locales necesitan aprovechar el factor campo en el imponente Baku Olimpiya Stadionu, mientras que Slavia buscará la regularidad que le ha faltado en la Champions para mantenerse con opciones de clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el horario y las últimas novedades sobre los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Sabah FK contra Slavia Praga alineaciones probables

4-3-3
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
page.match.formation.title
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
3-4-2-1
S. PokatilovS. PokatilovS. SolvetS. SolvetT. PuchaczT. PuchaczR. DashdamirovR. DashdamirovA. ZedadkaA. ZedadkaU. RakhmonalievU. RakhmonalievI. LepinjicaI. LepinjicaA. IsayevA. IsayevJ. MickelsJ. MickelsK. ParrisK. ParrisV. SimicV. SimicJ. MarkovicJ. MarkovicD. ZimaD. ZimaT. HolesT. HolesT. VlcekT. VlcekS. IsifeS. IsifeD. JurasekD. JurasekM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakL. ProvodL. ProvodD. SturmD. SturmM. ChytilM. Chytil
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
4-3-3
Sabah FK

Once inicial

Slavia Praga

Manager

  • V. Dambrauskas
  • J. Trpisovsky

Sabah FK llega con una sola baja confirmada: Khayal Aliyev, que se encuentra lesionado. Dambrauskas podrá contar con prácticamente todos sus efectivos y se espera que el once titular incluya a Stas Pokatilov bajo palos, con una defensa formada por Steve Solvet, Tymoteusz Puchacz, Rahman Dashdamirov y Akim Zedadka, y Joy-Lance Mickels, Kaheem Parris y Veljko Simic entre los que apuntan a tener protagonismo en ataque.

Slavia Praga afronta el partido con una lista de bajas más larga. Stepan Chaloupek, Igoh Ogbu, Hamidou Kante, Pavel Kacor, Adonija Ouanda e Ivan Schranz están todos descartados, lo que limita las opciones de Trpisovsky en varias posiciones. El once proyectado sitúa a Jakub Markovic en portería, con Lukas Provod y Mojmir Chytil como referencias ofensivas. Ninguno de los dos equipos tiene jugadores sancionados. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

SAB

SAB - Formulario

ZIR
W5-0
MUN
L4-0
SHA
W0-3
IMI
W3-1
NEF
D0-0
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SLP

SLP - Formulario

RCL
L2-3
TEP
W0-2
SLV
W1-5
VPL
W2-1
ZLI
W0-1
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Sabah FK acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El encuentro más reciente fue un empate sin goles ante FK Neftchi en la Premier League, mientras que la victoria más destacada del tramo fue un contundente 5-0 ante Zira. La única derrota llegó en Europa, ante Manchester United por 4-0 en la Liga de Campeones. En total, el equipo ha marcado nueve goles y ha encajado cuatro en este período.

Slavia Praga ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue el 3-2 ante el Lens en la Champions, pero desde entonces los checos han respondido con solidez en la First League, incluyendo una victoria por 2-1 ante el Plzen y un 5-1 ante el FK Varnsdorf en copa. El equipo ha marcado nueve goles y ha encajado cuatro en este tramo, sin perder ningún partido en competición doméstica.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen antecedentes registrados entre Sabah FK y Slavia Praga, por lo que este partido será el primero en la historia entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, Slavia Praga ocupa la posición 22, mientras que Sabah FK se encuentra en el puesto 34. Ambos equipos necesitan puntos para mejorar su situación en el grupo.

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