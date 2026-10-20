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Liga de Campeones
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Roma vs Slovan: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Roma vs Slovan
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Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Roma y Slovan, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Stadio Olimpico, Rome

Cómo ver Roma vs Slovan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Roma vs Slovan Bratislava está disponible para ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás las opciones de emisión y los enlaces para acceder al stream en vivo.

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Roma recibe a Slovan Bratislava en el Stadio Olimpico de Roma en un partido de la fase de grupos de la Champions League que llega en un momento cargado de tensión para el conjunto de Gian Piero Gasperini.

Los giallorossi arrastran el peso de una debacle europea reciente. Fueron capaces de ponerse 3-1 por delante ante Real Madrid, pero encajaron tres goles en los minutos finales para caer 4-3, una remontada que dejó expuestas serias dudas sobre la capacidad del equipo para gestionar partidos en los momentos decisivos.

Sin embargo, la respuesta de Roma en liga fue contundente. Una victoria por 2-0 ante Génova en Serie A mostró un equipo capaz de sobreponerse al golpe y mantener la portería a cero, algo que no habían logrado en sus salidas europeas.

Ahora llega Slovan Bratislava, dirigido por Yaya Touré, un conjunto que viene de sufrir una derrota por 3-0 ante el VfB Stuttgart en Champions League, aunque su rendimiento doméstico en la 1. Liga eslovaca ha sido más sólido, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos de liga.

En la tabla de la Champions League, Roma ocupa la posición 25 y Slovan la 36, lo que sitúa al equipo romano como claro favorito sobre el papel en este duelo.

Gasperini sabe que su equipo necesita una respuesta europea convincente. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Roma contra Slovan alineaciones probables

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
page.match.formation.title
Slovan crest
Slovan
SBR
4-2-3-1
P. GolliniP. GolliniG. ManciniG. ManciniE. N'DickaE. N'DickaM. HermosoM. HermosoN. PisilliN. PisilliL. PellegriniL. PellegriniM. SouleM. SouleN. MolinaN. MolinaM. de RoonM. de Roonteam-logoWesleyD. MalenD. MalenD. TakacD. TakacK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicS. CruzS. CruzCésar BlackmanCésar BlackmanS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyT. BarseghyanT. BarseghyanA. MustaficA. MustaficChristian MartínezChristian MartínezA. GrigerA. Griger
Slovan crest
Slovan
SBR
3-4-2-1
Roma

Once inicial

Slovan

Manager

  • G. Gasperini
  • Yaya Touré

Gasperini afronta este partido con varias bajas importantes. Mile Svilar, Bryan Cristante, Manu Koné y Paulo Dybala figuran como lesionados y no estarán disponibles. El once probable del técnico italiano parte de Pierluigi Gollini bajo palos, con Gianluca Mancini, Evan N'Dicka y Mario Hermoso en defensa, y una línea de centrocampo formada por Niccolò Pisilli, Lorenzo Pellegrini, Matías Soule, Nahuel Molina, Marten de Roon y Wesley, con Donyell Malen como referencia ofensiva.

Slovan Bratislava llega sin bajas confirmadas salvo la de Mykola Kukharevych. Yaya Touré tiene previsto alinear a Dominik Takac en portería, con una defensa compuesta por Kenan Bajric, Svetozar Markovic, Sandro Cruz y César Blackman. En el centro del campo se esperan Suleiman Camara, Peter Pokorny, Tigran Barseghyan y Alen Mustafic, con Christian Martínez y Adam Griger en ataque. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del inicio.

Forma

ROM

ROM - Formulario

TOR
W0-2
INT
D2-2
COM
D0-0
RMA
L3-4
GEN
W2-0
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SBR

SBR - Formulario

MIT
W1-3
KOM
W1-2
SKA
D1-1
VFB
L0-3
TRN
W0-3
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Roma ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la victoria por 2-0 ante Génova en Serie A, que supuso también su primera portería a cero del tramo. Antes de eso, cayeron 4-3 ante Real Madrid en Champions League tras ir ganando 3-1, y empataron 0-0 con Como en liga. En esos cinco encuentros, Roma ha marcado ocho goles y ha encajado siete.

Slovan Bratislava ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante Spartak Trnava en la 1. Liga eslovaca, aunque ese resultado llegó después de la derrota por 3-0 ante el VfB Stuttgart en Champions League. Anteriormente, el conjunto de Touré empató 1-1 con Skalica y ganó 2-1 fuera de casa ante Komarno. En total, Slovan ha marcado ocho goles y ha encajado cinco en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

RomaEmpateSlovan
0
1
1
Europa League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan badge
Slovan
SBR
1
F
Europa League Qualification
Slovan badge
Slovan
SBR
1
Roma badge
Roma
ROM
0
F
1Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron1/2

Los dos clubes se han enfrentado en dos ocasiones, ambas en la ronda de clasificación para la Europa League en agosto de 2011. El encuentro más reciente terminó 1-1 en el Stadio Olimpico, mientras que Slovan se impuso 1-0 en el partido de ida disputado en su estadio. En el cómputo global de los dos encuentros, cada equipo marcó un gol como local y ninguno ganó en campo contrario.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación actual de la Champions League, Roma ocupa el puesto 25 y Slovan Bratislava el 36. Ambos equipos se encuentran en la parte media-baja de la tabla y necesitan sumar puntos para escalar posiciones en la fase de liga.

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