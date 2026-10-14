¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Rome
team-logoReal Madrid
¡Mira aquí! Disney+¡Mira aquí! ESPN Chile
GOAL-e
Con la colaboración de

Roma vs Real Madrid: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Roma y Real Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Stadio Olimpico, Rome

Cómo ver Roma vs Real Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Roma y Real Madrid puede seguirse en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los detalles para ver el encuentro en streaming o por televisión.

Disney+

Disney+

Ver aquí

ESPN Chile

ESPN Chile

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

El Stadio Olimpico de Roma acoge este partido de la Liga de Campeones entre AS Roma y Real Madrid, un duelo continental que enfrenta a dos clubes con historia en esta competición y ambiciones renovadas en la presente edición.

Gian Piero Gasperini dirige a un Roma que ha mostrado solidez defensiva y capacidad ofensiva en sus últimas presentaciones. El técnico italiano llega al encuentro con respeto declarado hacia el rival, reconociendo al Madrid como uno de los conjuntos más fuertes de Europa.

El equipo local llega con una racha irregular en Serie A, pero con la motivación propia de una noche europea en casa. El conjunto romano buscará aprovechar el ambiente del Olimpico para plantar cara a uno de los favoritos del torneo.

El Real Madrid, por su parte, atraviesa un momento de confianza tras encadenar victorias en LaLiga. Los de José Mourinho aterrizan en Roma con el peso de ser uno de los equipos más laureados de la historia de esta competición y con una plantilla repleta de talento individual.

El partido promete intensidad táctica y momentos de calidad. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Roma contra Real Madrid alineaciones probables

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
page.match.formation.title
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
P. GolliniP. GolliniG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'Dickateam-logoWesleyM. de RoonM. de RoonD. RenschD. RenschM. SouleM. SouleP. DybalaP. DybalaM. KoneM. KoneD. MalenD. MalenT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateD. HuijsenD. HuijsenD. DumfriesD. DumfriesJ. BellinghamJ. BellinghamA. TchouameniA. TchouameniA. GulerA. GulerF. ValverdeF. ValverdeVinicius JuniorVinicius JuniorK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
3-4-2-1
Roma

Once inicial

Real Madrid

Manager

  • G. Gasperini
  • J. Mourinho

Gasperini apunta a un once con Mile Svilar bajo palos, una línea defensiva formada por Gianluca Mancini, Mario Hermoso y Evan N'Dicka, con Wesley como carrilero. En el centro del campo se perfilan Marten de Roon, Devyne Rensch y Manu Kone, mientras que Matias Soule, Paulo Dybala y Donyell Malen completarían el ataque. No se registran bajas por lesión ni sanción en el equipo local de cara a este encuentro.

José Mourinho dispone de una plantilla de alto nivel para el duelo romano. Thibaut Courtois ocupará la portería, con una defensa de cuatro integrada por Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen y Denzel Dumfries. Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold y Federico Valverde formarían el mediocampo, con Brahim Diaz y Yan Diomande acompañando a Kylian Mbappe en la línea ofensiva. El Madrid tampoco presenta ausencias confirmadas por lesión o suspensión.

Forma

ROM

ROM - Formulario

ATA
W2-1
FB
D1-1
TOR
W0-2
INT
D2-2
COM
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RMA

RMA - Formulario

INT
W2-1
RAY
W4-1
ELC
W2-3
ATM
L2-1
VIL
W1-0
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Roma llega al encuentro con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto de Gasperini no pudo pasar del empate sin goles ante Como el pasado 11 de octubre en Serie A, su resultado más reciente. Antes de eso, igualó 2-2 frente al Inter de Milán y venció 2-0 al Torino fuera de casa. En Champions League, el Roma firmó un empate 1-1 ante el Fenerbahce. El equipo ha marcado seis goles y encajado cuatro en ese período.

El Real Madrid llega en mejor estado de forma, con cuatro victorias en los últimos cinco compromisos y una sola derrota. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante el Villarreal en LaLiga el 10 de octubre. Previamente, el Madrid cayó 2-1 ante el Atlético de Madrid, pero respondió con victorias ante Elche (3-2), Rayo Vallecano (4-1) y el Inter de Milán en Champions League (2-1). Los blancos han anotado diez goles y recibido cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

RomaEmpateReal Madrid
1
0
4
Amistosos
Roma badge
Roma
ROM
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Liga de Campeones
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Roma badge
Roma
ROM
0
F
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Roma badge
Roma
ROM
0
F
Liga de Campeones
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
2Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El historial reciente entre ambos conjuntos favorece claramente al Real Madrid. El antecedente más próximo data de noviembre de 2018, cuando los blancos se impusieron 2-0 en el Estadio Olímpico de Roma en fase de grupos de la Champions League. En total, los últimos cinco enfrentamientos registrados entre ambos clubes arrojan cuatro victorias para el Madrid, ninguna para el Roma y un empate, con los merengues marcando nueve goles y encajando cuatro.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de grupos de la Champions League, el Roma ocupa la decimoséptima posición, mientras que el Real Madrid se sitúa en el decimotercer puesto, lo que convierte este partido en un encuentro importante para ambos en sus aspiraciones de avanzar en el torneo.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google