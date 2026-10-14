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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Cómo ver Roma vs Real Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Roma y Real Madrid puede seguirse en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los detalles para ver el encuentro en streaming o por televisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Stadio Olimpico de Roma acoge este partido de la Liga de Campeones entre AS Roma y Real Madrid, un duelo continental que enfrenta a dos clubes con historia en esta competición y ambiciones renovadas en la presente edición.

Gian Piero Gasperini dirige a un Roma que ha mostrado solidez defensiva y capacidad ofensiva en sus últimas presentaciones. El técnico italiano llega al encuentro con respeto declarado hacia el rival, reconociendo al Madrid como uno de los conjuntos más fuertes de Europa.

El equipo local llega con una racha irregular en Serie A, pero con la motivación propia de una noche europea en casa. El conjunto romano buscará aprovechar el ambiente del Olimpico para plantar cara a uno de los favoritos del torneo.

El Real Madrid, por su parte, atraviesa un momento de confianza tras encadenar victorias en LaLiga. Los de José Mourinho aterrizan en Roma con el peso de ser uno de los equipos más laureados de la historia de esta competición y con una plantilla repleta de talento individual.

El partido promete intensidad táctica y momentos de calidad. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Gasperini apunta a un once con Mile Svilar bajo palos, una línea defensiva formada por Gianluca Mancini, Mario Hermoso y Evan N'Dicka, con Wesley como carrilero. En el centro del campo se perfilan Marten de Roon, Devyne Rensch y Manu Kone, mientras que Matias Soule, Paulo Dybala y Donyell Malen completarían el ataque. No se registran bajas por lesión ni sanción en el equipo local de cara a este encuentro.

José Mourinho dispone de una plantilla de alto nivel para el duelo romano. Thibaut Courtois ocupará la portería, con una defensa de cuatro integrada por Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen y Denzel Dumfries. Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold y Federico Valverde formarían el mediocampo, con Brahim Diaz y Yan Diomande acompañando a Kylian Mbappe en la línea ofensiva. El Madrid tampoco presenta ausencias confirmadas por lesión o suspensión.

Forma

Roma llega al encuentro con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto de Gasperini no pudo pasar del empate sin goles ante Como el pasado 11 de octubre en Serie A, su resultado más reciente. Antes de eso, igualó 2-2 frente al Inter de Milán y venció 2-0 al Torino fuera de casa. En Champions League, el Roma firmó un empate 1-1 ante el Fenerbahce. El equipo ha marcado seis goles y encajado cuatro en ese período.

El Real Madrid llega en mejor estado de forma, con cuatro victorias en los últimos cinco compromisos y una sola derrota. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante el Villarreal en LaLiga el 10 de octubre. Previamente, el Madrid cayó 2-1 ante el Atlético de Madrid, pero respondió con victorias ante Elche (3-2), Rayo Vallecano (4-1) y el Inter de Milán en Champions League (2-1). Los blancos han anotado diez goles y recibido cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos conjuntos favorece claramente al Real Madrid. El antecedente más próximo data de noviembre de 2018, cuando los blancos se impusieron 2-0 en el Estadio Olímpico de Roma en fase de grupos de la Champions League. En total, los últimos cinco enfrentamientos registrados entre ambos clubes arrojan cuatro victorias para el Madrid, ninguna para el Roma y un empate, con los merengues marcando nueve goles y encajando cuatro.

Clasificación

En la tabla de la fase de grupos de la Champions League, el Roma ocupa la decimoséptima posición, mientras que el Real Madrid se sitúa en el decimotercer puesto, lo que convierte este partido en un encuentro importante para ambos en sus aspiraciones de avanzar en el torneo.