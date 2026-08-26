Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Primera División - Jornada 1 26 ago 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Cómo ver Real Madrid vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Madrid y Real Sociedad se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación se detallan las opciones de emisión disponibles para seguir el encuentro en televisión y live stream.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Real Madrid recibe a la Real Sociedad en el Estadio Bernabéu en lo que supone el primer partido de Los Blancos como locales en la nueva temporada de Primera División. José Mourinho dirige al equipo madridista ante una afición que espera ver a su equipo consolidar el buen inicio de campaña.

El conjunto blanco llega al encuentro con cuatro victorias consecutivas en sus últimas cinco salidas, incluyendo el triunfo a domicilio frente al Espanyol con el que abrió el campeonato liguero. Mourinho ha cerrado la puerta a nuevas incorporaciones y asegura que la plantilla está completa para afrontar los retos que vienen.

El técnico portugués también ha salido en defensa de Vinicius Júnior esta semana, exigiendo a los árbitros mayor protección para el extremo brasileño y denunciando el trato que recibe de los rivales. El delantero es una de las piezas clave del esquema ofensivo madridista junto a Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

La Real Sociedad, por su parte, atraviesa un momento delicado. El equipo de Pellegrino Matarazzo no ha ganado ninguno de sus cinco últimos partidos y llega al Bernabéu tras caer derrotado ante el Real Betis en la primera jornada liguera. Los txuri-urdin necesitan un resultado positivo para no verse arrastrados hacia la zona baja de la tabla desde el inicio.

Los visitantes acumulan diez goles en contra en sus cinco últimas salidas, una cifra que refleja la fragilidad defensiva que han mostrado tanto en pretemporada como en el arranque oficial. Mikel Oyarzabal y Takefusa Kubo son los referentes ofensivos en los que Matarazzo deposita su confianza para generar peligro ante la zaga blanca.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream disponible y el horario exacto del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

José Mourinho no podrá contar con Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio ni Thiago Pitarch por lesión. El once probable del técnico portugués incluye a Thibaut Courtois bajo palos, con Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold en defensa, Bernardo Silva y Federico Valverde en el centro del campo, y Vinicius Junior, Jude Bellingham, Arda Guler y Kylian Mbappé en la línea ofensiva.

En el bando visitante, Pellegrino Matarazzo solo tiene la baja confirmada de Alvaro Odriozola por lesión. El once previsto de la Real Sociedad sitúa a Alex Remiro en portería, con Sergio Gómez, Jon Martin, Jon Aramburu e Igor Zubeldia en la zaga, Ander Barrenetxea, Takefusa Kubo, Yangel Herrera y Carlos Soler en el centro, y Luka Sucic y Mikel Oyarzabal como referentes ofensivos. Se irá actualizando la información sobre bajas conforme se acerque el partido.

Forma

El Real Madrid llega al encuentro con un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el triunfo 1-2 ante el Espanyol en Primera División el 22 de agosto, mientras que antes de eso golearon 0-3 al Schalke 04 en un amistoso. Los blancos han sumado nueve goles a favor en esos cinco partidos, con solo el empate 2-2 ante la Fiorentina como resultado negativo en la racha.

La Real Sociedad, en cambio, no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con cinco derrotas consecutivas. Su partido más reciente fue la derrota 1-0 ante el Real Betis en Primera División el 21 de agosto, y antes de eso cayeron 3-1 ante el Chelsea en un amistoso. Los txuri-urdin han encajado diez goles en esos cinco encuentros, anotando únicamente tres.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 14 de febrero de 2026 en el Bernabéu, con victoria del Real Madrid por 4-1 en Primera División. Antes de ese partido, la Real Sociedad se había impuesto 1-2 en el encuentro liguero disputado en septiembre de 2025 en San Sebastián. En los últimos cinco precedentes, el Real Madrid acumula tres victorias por una de la Real Sociedad, con un empate que se produjo en Copa del Rey.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Real Madrid ocupa la séptima posición, mientras que la Real Sociedad se encuentra en el puesto 19.