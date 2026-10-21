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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Cómo ver Real Madrid vs RB Leipzig en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Madrid vs RB Leipzig se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los canales disponibles y los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Santiago Bernabéu acoge este miércoles un duelo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 entre Real Madrid y RB Leipzig. José Mourinho busca con su equipo continuar sumando puntos en la competición europea más importante del continente.

El conjunto blanco llega con el viento a favor. La goleada 4-1 ante el Sevilla en LaLiga, en la que el joven Yan Diomande se convirtió en protagonista absoluto, refuerza la confianza de un vestuario que ya demostró su solidez en Europa con una victoria 3-4 ante la Roma en el último partido continental.

De los últimos cinco compromisos, el Madrid ha ganado cuatro. La única derrota llegó ante el Atlético de Madrid por 2-1 en el derbi, un resultado que el equipo ha sabido dejar atrás con solvencia.

El RB Leipzig, dirigido por Martín Demichelis, atraviesa un momento más irregular. Los alemanes cayeron de forma contundente ante el Bayern de Múnich por 6-1 el pasado fin de semana, aunque previamente habían sumado una victoria en Champions ante el PSV Eindhoven por 1-0.

En el plano continental, Leipzig ocupa una posición comprometida en la tabla de la fase de liga, lo que convierte este partido en una cita de enorme peso para sus aspiraciones de avanzar en el torneo.

En cuanto a los antecedentes recientes entre ambos clubes, el historial en Champions League apunta a un equilibrio que hace difícil cualquier pronóstico cerrado. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Real Madrid presenta un once probable encabezado por Thibaut Courtois bajo palos, con una línea defensiva formada por Federico Valverde, Álvaro Carreras, Ibrahima Konaté y Dean Huijsen. En el centro del campo aparecen Arda Güler, Yan Diomande y Aurélien Tchouaméni, mientras que Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé forman el tridente ofensivo. El club no ha reportado lesiones ni sanciones en su plantilla de cara a este encuentro.

Por parte del RB Leipzig, Demichelis apunta a un once con Maarten Vandevoordt en portería y una defensa compuesta por Ridle Baku, Castello Lukeba, David Raum y Willi Orbán. El bloque medio-ofensivo lo formarían Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa y Brajan Gruda, con Romulo Cruz como referencia arriba. Tampoco se registran bajas por lesión o suspensión en el conjunto alemán.

Forma

El Real Madrid llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. La derrota más reciente fue ante el Atlético de Madrid por 1-2 en LaLiga, aunque desde entonces el equipo ha respondido con victorias ante el Villarreal (1-0), la Roma en Champions (3-4) y el Sevilla (4-1). En total, los blancos han marcado 11 goles y encajado 8 en ese período de cinco partidos.

El RB Leipzig suma dos victorias, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue la abultada caída ante el Bayern de Múnich por 6-1 en la Bundesliga. Como dato positivo, los de Demichelis habían conseguido una goleada de 6-0 ante el Eintracht Frankfurt y una victoria en Champions ante el PSV por 1-0. En conjunto, han anotado 12 goles y recibido 9 en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en la Champions League terminó con empate a 1-1 en el Bernabéu en marzo de 2024. En los cuatro choques registrados entre los dos clubes en la competición europea, el Real Madrid acumula dos victorias por una del Leipzig, con el citado empate como cuarto resultado. Los blancos se han impuesto en los dos partidos disputados como local, mientras que Leipzig ganó en casa en octubre de 2022 por 3-2.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League 2026/27, el Real Madrid ocupa la octava posición, mientras que el RB Leipzig se encuentra en el puesto 21. Los alemanes necesitan puntos con urgencia para no quedar fuera de los puestos de clasificación directa, lo que añade presión adicional a su visita al Bernabéu.