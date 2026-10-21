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Real Madrid vs RB Leipzig: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid vs RB Leipzig
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Real Madrid y RB Leipzig, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver Real Madrid vs RB Leipzig en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Madrid vs RB Leipzig se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los canales disponibles y los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

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El Estadio Santiago Bernabéu acoge este miércoles un duelo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 entre Real Madrid y RB Leipzig. José Mourinho busca con su equipo continuar sumando puntos en la competición europea más importante del continente.

El conjunto blanco llega con el viento a favor. La goleada 4-1 ante el Sevilla en LaLiga, en la que el joven Yan Diomande se convirtió en protagonista absoluto, refuerza la confianza de un vestuario que ya demostró su solidez en Europa con una victoria 3-4 ante la Roma en el último partido continental.

De los últimos cinco compromisos, el Madrid ha ganado cuatro. La única derrota llegó ante el Atlético de Madrid por 2-1 en el derbi, un resultado que el equipo ha sabido dejar atrás con solvencia.

El RB Leipzig, dirigido por Martín Demichelis, atraviesa un momento más irregular. Los alemanes cayeron de forma contundente ante el Bayern de Múnich por 6-1 el pasado fin de semana, aunque previamente habían sumado una victoria en Champions ante el PSV Eindhoven por 1-0.

En el plano continental, Leipzig ocupa una posición comprometida en la tabla de la fase de liga, lo que convierte este partido en una cita de enorme peso para sus aspiraciones de avanzar en el torneo.

En cuanto a los antecedentes recientes entre ambos clubes, el historial en Champions League apunta a un equilibrio que hace difícil cualquier pronóstico cerrado. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Real Madrid contra RB Leipzig alineaciones probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
page.match.formation.title
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldA. CarrerasA. CarrerasI. KonateI. KonateD. HuijsenD. HuijsenA. GulerA. GulerY. DiomandeY. DiomandeVinicius JuniorVinicius JuniorA. TchouameniA. TchouameniJ. BellinghamJ. BellinghamK. MbappeK. MbappeM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuC. LukebaC. LukebaD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanC. NkunkuC. NkunkuE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaR. CruzR. Cruz
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Real Madrid

Once inicial

RB Leipzig

Manager

  • J. Mourinho
  • Martín Demichelis

El Real Madrid presenta un once probable encabezado por Thibaut Courtois bajo palos, con una línea defensiva formada por Federico Valverde, Álvaro Carreras, Ibrahima Konaté y Dean Huijsen. En el centro del campo aparecen Arda Güler, Yan Diomande y Aurélien Tchouaméni, mientras que Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé forman el tridente ofensivo. El club no ha reportado lesiones ni sanciones en su plantilla de cara a este encuentro.

Por parte del RB Leipzig, Demichelis apunta a un once con Maarten Vandevoordt en portería y una defensa compuesta por Ridle Baku, Castello Lukeba, David Raum y Willi Orbán. El bloque medio-ofensivo lo formarían Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa y Brajan Gruda, con Romulo Cruz como referencia arriba. Tampoco se registran bajas por lesión o suspensión en el conjunto alemán.

Forma

RMA

RMA - Formulario

ELC
W2-3
ATM
L2-1
VIL
W1-0
ROM
W3-4
SEV
W4-1
Gol marcado (encajado)
13/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
RBL

RBL - Formulario

HSV
W5-0
B04
L2-0
SGE
W6-0
PSV
W1-0
FCB
L6-1
Gol marcado (encajado)
13/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Real Madrid llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. La derrota más reciente fue ante el Atlético de Madrid por 1-2 en LaLiga, aunque desde entonces el equipo ha respondido con victorias ante el Villarreal (1-0), la Roma en Champions (3-4) y el Sevilla (4-1). En total, los blancos han marcado 11 goles y encajado 8 en ese período de cinco partidos.

El RB Leipzig suma dos victorias, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue la abultada caída ante el Bayern de Múnich por 6-1 en la Bundesliga. Como dato positivo, los de Demichelis habían conseguido una goleada de 6-0 ante el Eintracht Frankfurt y una victoria en Champions ante el PSV por 1-0. En conjunto, han anotado 12 goles y recibido 9 en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real MadridEmpateRB Leipzig
2
1
1
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
F
Liga de Campeones
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
Liga de Campeones
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
F
6Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles1/4
Ambos equipos marcaron2/4

El encuentro más reciente entre ambos equipos en la Champions League terminó con empate a 1-1 en el Bernabéu en marzo de 2024. En los cuatro choques registrados entre los dos clubes en la competición europea, el Real Madrid acumula dos victorias por una del Leipzig, con el citado empate como cuarto resultado. Los blancos se han impuesto en los dos partidos disputados como local, mientras que Leipzig ganó en casa en octubre de 2022 por 3-2.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de liga de la Champions League 2026/27, el Real Madrid ocupa la octava posición, mientras que el RB Leipzig se encuentra en el puesto 21. Los alemanes necesitan puntos con urgencia para no quedar fuera de los puestos de clasificación directa, lo que añade presión adicional a su visita al Bernabéu.

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