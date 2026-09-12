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Real Madrid vs Rayo Vallecano: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid vs Rayo Vallecano
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Cómo ver el partido de Primera División entre Real Madrid y Rayo Vallecano, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 5
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Cómo ver Real Madrid vs Rayo Vallecano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en el Estadio Bernabéu en un partido de Primera División en el que los blancos buscan recuperar sensaciones tras una semana de emociones en Europa.

José Mourinho afronta el encuentro con la presión de un equipo que no acaba de convencer en liga. La derrota ante el Real Betis antes de la pausa europea dejó al Madrid en una posición incómoda en la tabla, aunque la victoria ante el Inter de Milán en Champions League devolvió algo de confianza al vestuario.

No todo fue perfecto en el Bernabéu contra el Inter. Varios jugadores ignoraron las instrucciones tácticas de Mourinho en la segunda parte, permitiendo que los italianos se acercaran en el marcador antes de que el resultado se cerrara. El propio Federico Valverde reconoció las carencias del equipo tras el pitido final.

Thibaut Courtois, sin embargo, fue una figura determinante contra el Inter y el club ya estudia ofrecerle una extensión de contrato para asegurar su continuidad. El portero belga no estará disponible para la Nations League tras llegar a un acuerdo con el seleccionador Mark van Bommel, lo que le permite centrarse plenamente en los compromisos con el Madrid.

El Rayo Vallecano llega a Chamartín con la moral tocada. Los de Benat San José han perdido tres de sus últimos cinco partidos, incluida una goleada de 5-2 ante el Barcelona, y acumulan bajas importantes que complican la tarea del técnico vasco.

Kylian Mbappé, nombrado mejor jugador del mes de agosto por los aficionados del Real Madrid, liderará el ataque blanco en busca de los tres puntos que consoliden a los locales en la parte alta de la clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Real Madrid contra Rayo Vallecano alineaciones probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formación
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisAntonio RüdigerAntonio RüdigerT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldD. HuijsenD. HuijsenM. CucurellaM. CucurellaA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamVinicius JuniorVinicius JuniorE. CamavingaE. CamavingaB. SilvaB. SilvaK. MbappeK. MbappeD. CardenasD. CardenasA. PedrosaA. PedrosaP. CissP. CissF. LejeuneF. LejeuneA. RatiuA. RatiuP. DiazP. DiazÁlvaro GarcíaÁlvaro GarcíaUnai LópezUnai LópezO. ValentinO. Valentinteam-logoG. BouareS. CamelloS. Camello
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
Real Madrid

Once inicial

Rayo Vallecano

Manager

  • J. Mourinho
  • B. San Jose

José Mourinho no podrá contar con Eder Militao, Rodrygo ni Ferland Mendy por lesión para este partido. El once probable del Madrid incluye a Thibaut Courtois bajo palos, con una línea defensiva formada por Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Marc Cucurella. En el centro del campo apuntan Arda Güler, Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, mientras que Bernardo Silva, Vinicius Junior y Kylian Mbappé formarían en ataque.

El Rayo Vallecano llega con hasta cinco bajas por lesión: Augusto Batalla, Isi Palazón, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd y Randy Nteka no estarán disponibles. A esas ausencias se suman las sanciones de Fran Pérez y Jorge de Frutos, lo que deja al técnico Benat San José con un margen de maniobra muy reducido para confeccionar su once.

Forma

RMA

RMA - Formulario

ESP
W1-2
RSO
W4-1
MAL
W4-0
BET
L1-0
INT
W2-1
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RAY

RAY - Formulario

IPS
L3-0
SEV
L2-1
ALA
D1-1
BAR
L5-2
SAN
W3-2
Gol marcado (encajado)
7/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Real Madrid presenta un balance de tres victorias, ningún empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Los blancos arrancaron la temporada con victorias ante Espanyol (1-2), Real Sociedad (4-1) y Málaga (4-0), antes de caer ante el Real Betis (0-1) en liga. La semana pasada sumaron tres puntos en Champions ante el Inter de Milán (2-1). En ese tramo, el equipo ha marcado diez goles y encajado cuatro.

El Rayo Vallecano acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria fuera de casa ante el Racing de Santander (3-2), pero antes habían encajado una dura derrota ante el Barcelona (5-2). En total, los vallecanos han anotado ocho goles y han recibido nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real MadridEmpateRayo Vallecano
2
3
0
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
8Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de febrero de 2026 en el Bernabéu, con victoria del Real Madrid por 2-1 en Primera División. En los últimos cinco enfrentamientos, el Madrid acumula dos victorias, dos empates y ninguna derrota, con el Rayo sin ganar en ese período. El partido más llamativo de la serie fue el 3-3 en Vallecas en diciembre de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
W
W
W
W
2
AlavésAlavésALA
4310103+710
W
W
D
W
3
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
L
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
W
W
D
D
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
8
OsasunaOsasunaOSA
421156-17
L
W
W
D
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
W
D
W
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
420265+16
W
W
L
L
11
LevanteLevanteLEV
41215505
D
W
D
L
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
D
L
L
W
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
L
W
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
W
L
D
L
15
GetafeGetafeGET
411225-34
D
L
W
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
D
D
L
L
D
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
18
MálagaMálagaMAL
402217-62
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
4013512-71
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Real Madrid ocupa la tercera posición, mientras que el Rayo Vallecano se encuentra en el puesto 14.

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