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Primera División - Jornada 5 12 sept 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Cómo ver Real Madrid vs Rayo Vallecano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en el Estadio Bernabéu en un partido de Primera División en el que los blancos buscan recuperar sensaciones tras una semana de emociones en Europa.

José Mourinho afronta el encuentro con la presión de un equipo que no acaba de convencer en liga. La derrota ante el Real Betis antes de la pausa europea dejó al Madrid en una posición incómoda en la tabla, aunque la victoria ante el Inter de Milán en Champions League devolvió algo de confianza al vestuario.

No todo fue perfecto en el Bernabéu contra el Inter. Varios jugadores ignoraron las instrucciones tácticas de Mourinho en la segunda parte, permitiendo que los italianos se acercaran en el marcador antes de que el resultado se cerrara. El propio Federico Valverde reconoció las carencias del equipo tras el pitido final.

Thibaut Courtois, sin embargo, fue una figura determinante contra el Inter y el club ya estudia ofrecerle una extensión de contrato para asegurar su continuidad. El portero belga no estará disponible para la Nations League tras llegar a un acuerdo con el seleccionador Mark van Bommel, lo que le permite centrarse plenamente en los compromisos con el Madrid.

El Rayo Vallecano llega a Chamartín con la moral tocada. Los de Benat San José han perdido tres de sus últimos cinco partidos, incluida una goleada de 5-2 ante el Barcelona, y acumulan bajas importantes que complican la tarea del técnico vasco.

Kylian Mbappé, nombrado mejor jugador del mes de agosto por los aficionados del Real Madrid, liderará el ataque blanco en busca de los tres puntos que consoliden a los locales en la parte alta de la clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

José Mourinho no podrá contar con Eder Militao, Rodrygo ni Ferland Mendy por lesión para este partido. El once probable del Madrid incluye a Thibaut Courtois bajo palos, con una línea defensiva formada por Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Marc Cucurella. En el centro del campo apuntan Arda Güler, Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, mientras que Bernardo Silva, Vinicius Junior y Kylian Mbappé formarían en ataque.

El Rayo Vallecano llega con hasta cinco bajas por lesión: Augusto Batalla, Isi Palazón, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd y Randy Nteka no estarán disponibles. A esas ausencias se suman las sanciones de Fran Pérez y Jorge de Frutos, lo que deja al técnico Benat San José con un margen de maniobra muy reducido para confeccionar su once.

Forma

El Real Madrid presenta un balance de tres victorias, ningún empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Los blancos arrancaron la temporada con victorias ante Espanyol (1-2), Real Sociedad (4-1) y Málaga (4-0), antes de caer ante el Real Betis (0-1) en liga. La semana pasada sumaron tres puntos en Champions ante el Inter de Milán (2-1). En ese tramo, el equipo ha marcado diez goles y encajado cuatro.

El Rayo Vallecano acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria fuera de casa ante el Racing de Santander (3-2), pero antes habían encajado una dura derrota ante el Barcelona (5-2). En total, los vallecanos han anotado ocho goles y han recibido nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de febrero de 2026 en el Bernabéu, con victoria del Real Madrid por 2-1 en Primera División. En los últimos cinco enfrentamientos, el Madrid acumula dos victorias, dos empates y ninguna derrota, con el Rayo sin ganar en ese período. El partido más llamativo de la serie fue el 3-3 en Vallecas en diciembre de 2024.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Real Madrid ocupa la tercera posición, mientras que el Rayo Vallecano se encuentra en el puesto 14.