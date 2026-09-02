Real Betis vs Real Madrid: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Real Betis recibe al Real Madrid en el Estadio de La Cartuja de Sevilla en un duelo de Primera División que enfrenta a dos de los clubes más representativos del fútbol español. El conjunto verdiblanco busca recuperar terreno en la tabla tras un inicio de temporada irregular, mientras los blancos llegan con el viento a favor después de un arranque de campaña muy sólido. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 4 4 sept 2026 - 15:00 Estadio de La Cartuja

Real Betis vs Real Madrid: canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Betis y Real Madrid se puede seguir en directo a través de Disney+ y ESPN Chile.

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Acerca del encuentro

Manuel Pellegrini sabe que su equipo necesita una respuesta contundente. El Betis cayó 5-2 ante el Levante en su último partido liguero, un resultado que contrasta con las victorias previas ante Valencia y Real Sociedad. La solidez defensiva que mostró en esas dos jornadas anteriores se evaporó por completo en la peor derrota del curso para los hispalenses.

José Mourinho, por su parte, llega a Sevilla con un Real Madrid que no ha perdido en sus cinco últimos compromisos. Los merengues golearon al Málaga 4-0 en la jornada más reciente y acumulan cuatro victorias consecutivas en competición oficial, con una media goleadora que evidencia el potencial ofensivo del equipo.

La figura de Kylian Mbappé sigue siendo el foco de atención en el ataque madridista, acompañado por Vinicius Junior y Jude Bellingham en un tridente que ha generado problemas a todos los rivales esta temporada. El conjunto blanco llega como segundo clasificado en Primera División, con el título como objetivo declarado desde el primer día.

El técnico chileno del Betis tendrá que prescindir de Diego Conde y Giovani Lo Celso, dos bajas sensibles que condicionan las opciones del equipo local. Madrid, por su parte, también arrastra una lista abultada de ausencias que Mourinho deberá gestionar con inteligencia.

El duelo entre ambos clubes siempre genera expectación en el fútbol español. El historial reciente entre ambos refleja un dominio madridista, aunque el Betis ha demostrado en el pasado que en La Cartuja puede competir fuerte.

Noticias del equipo y escuadras

Manuel Pellegrini no podrá contar con el portero Diego Conde ni con el centrocampista Giovani Lo Celso, ambos en la enfermería. El técnico chileno apunta a un once con Álvaro Valles bajo palos, una defensa formada por Francisco García, Héctor Bellerín, Marc Bartra y Natan, y una línea de mediocampo con Marc Roca y Facundo Bernal. Antony, Rodrigo Riquelme e Isco completarían el bloque, con Troy Parrott como referencia en ataque.

José Mourinho llega a Sevilla con una lista de bajas considerable. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni y Endrick son bajas confirmadas para el técnico portugués. A pesar de ello, el once proyectado mantiene un nivel altísimo, con Thibaut Courtois en portería, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella y Dean Huijsen en defensa, y la tripleta ofensiva formada por Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Forma

El Real Betis presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los verdiblancos se impusieron a Valencia fuera de casa por 0-1 y al Real Sociedad en casa por 1-0, aunque la derrota más reciente ante el Levante por 5-2 rompe con esa dinámica positiva. En total, el equipo de Pellegrini ha anotado seis goles y encajado diez en ese tramo.

El Real Madrid llega en un estado de forma envidiable, con cinco victorias consecutivas entre partidos oficiales y amistosos. Los blancos han marcado ocho goles solo en sus dos últimos encuentros de liga, goleando al Málaga 4-0 y al Real Sociedad 4-1. En el conjunto de los cinco partidos, el equipo de Mourinho ha anotado diez goles y no ha encajado ninguno en sus tres compromisos más recientes.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 24 de abril de 2026 en el Estadio de La Cartuja, con empate a uno en Primera División. Antes de ese resultado, el Real Madrid se impuso con claridad en el partido de la primera vuelta de esa misma temporada, ganando 5-1 en el Santiago Bernabéu el 4 de enero de 2026. En los cinco últimos enfrentamientos, el Real Madrid suma tres victorias por una del Betis y un empate, con una diferencia de goles favorable a los blancos.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Real Madrid ocupa la segunda posición, mientras que el Real Betis se sitúa en el séptimo puesto.