Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Portugal vs RD Congo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Portugal y RD Congo se puede seguir en directo a través de Paramount+, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación se detallan las opciones de transmisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Portugal y la República Democrática del Congo se enfrentan en el Houston Stadium en lo que será el debut de ambas selecciones en el Grupo K del Mundial 2026.

Portugal llega a este torneo con Cristiano Ronaldo al frente de una generación que combina experiencia y talento desbordante. El capitán lusitano ha descartado públicamente cualquier duda sobre su estado físico y ha prometido traer alegría a los aficionados portugueses a lo largo de la competición.

El ambiente dentro del vestuario de Portugal ha estado marcado por la emoción. Los jugadores de la Seleção han entrenado en Miami luciendo pulseras conmemorativas en homenaje a Diogo Jota, un gesto que refleja la unión del grupo antes del inicio del torneo.

Por su parte, la RD Congo afronta este partido con la ilusión de sorprender. Los Leopardos, dirigidos por Sebastien Desabre, llegan con resultados dispares en los amistosos de preparación, pero con la motivación de competir en una Copa del Mundo que por primera vez se celebra en Norteamérica.

Se trata de un duelo entre una de las potencias europeas y una selección africana con hambre de demostrar su nivel en el mayor escenario del fútbol mundial. El Grupo K también incluye a Colombia y Uzbekistán, por lo que cada punto tendrá un valor enorme desde el primer minuto.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, los canales de televisión disponibles y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Portugal está dirigido por Roberto Martinez. El cuerpo técnico no ha confirmado alineación probable, y no se han reportado bajas por lesión ni suspensión de cara a este partido. Se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del encuentro.

La RD Congo, bajo las órdenes de Sebastien Desabre, tampoco ha dado a conocer su once inicial. No hay información disponible sobre lesionados o sancionados en el equipo congoleño. Los detalles del plantel se actualizarán conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Portugal llega al torneo con una racha positiva. En sus últimos cinco partidos acumula cuatro victorias y un empate, sin ninguna derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante Nigeria el 10 de junio, mientras que días antes también se impuso a Chile por el mismo marcador. La goleada más llamativa de ese período fue el 9-1 ante Armenia en la fase de clasificación europea. El único punto que se le escapó fue el empate sin goles ante México en marzo.

La RD Congo presenta un balance más irregular: dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota por 2-1 ante Chile el 9 de junio. Antes de eso, igualó 0-0 con Dinamarca y venció a Jamaica por 1-0 en la clasificación mundialista. Los Leopardos también cayeron ante Argelia por 1-0 en la Copa Africana de Naciones en enero.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Portugal y la República Democrática del Congo en los últimos años. Este partido en Houston podría ser el primero entre ambas selecciones en un torneo de esta magnitud.

Clasificación

En la tabla del Grupo K del Mundial 2026, la RD Congo ocupa la segunda posición y Portugal la tercera antes del inicio de la fase de grupos.