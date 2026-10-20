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Paris Saint-Germain vs Barcelona: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Paris Saint-Germain vs Barcelona
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Barcelona
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Paris Saint-Germain y Barcelona, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 3
Parc des Princes

Cómo ver Paris Saint-Germain vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El PSG vs Barcelona de la Champions League 2026/27 puede seguirse en directo a través de los canales y plataformas que se indican a continuación.

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El Parc des Princes acoge este martes uno de los duelos más atractivos de la fase de liga de la Champions League 2026/27, cuando Paris Saint-Germain recibe al Barcelona con ambos equipos ocupando los dos primeros puestos de la clasificación.

Luis Enrique llega al partido con el viento a favor. El PSG suma cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un contundente 4-2 ante el Manchester City en la jornada anterior de Champions League y una trabajada victoria ante el Strasbourg en Ligue 1 el fin de semana pasado. La confianza en el Parc des Princes es alta, aunque la baja de Nuno Mendes por lesión muscular complica los planes del técnico español en el lateral izquierdo.

El Barcelona llega a París con una forma demoledora. Hansi Flick ha construido un equipo que no conoce la derrota en sus últimos cinco encuentros, con una goleada de 5-2 al Real Betis como último aviso antes del viaje a Francia. Dani Olmo regresó al gol en ese partido, lo que añade profundidad a un ataque que ya cuenta con Lamine Yamal y Raphinha como amenazas constantes.

Sin embargo, el Barça afronta el partido con una crisis defensiva de consideración. Eric García ya ha sido descartado para este encuentro, mientras que Jules Koundé es duda seria. Las ausencias en la zaga obligarán a Flick a reconfigurar su línea defensiva en un momento crítico de la temporada.

El PSG, por su parte, arrastra su propio problema: Luis Enrique reconoció públicamente que su equipo no cuenta con un lanzador de penaltis fiable, tras los fallos recientes de Ousmane Dembele, Ferran Torres y Desire Doue desde los once metros. En un partido que puede decidirse en los detalles, esa debilidad podría tener consecuencias.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas noticias de los dos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Paris Saint-Germain contra Barcelona alineaciones probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosL. DigneL. DigneVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesFabián RuizFabián RuizD. DoueD. DoueK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaO. DembeleO. DembeleJoan GarcíaJoan GarcíaG. MartinG. MartinJoão CanceloJoão CanceloPau CubarsíPau CubarsíX. EspartX. EspartL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonD. OlmoD. OlmoRaphinhaRaphinha
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-3-3
Paris Saint-Germain

Once inicial

Barcelona

Manager

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Luis Enrique no podrá contar con Nuno Mendes, confirmado como baja por lesión muscular en el muslo, junto a Alessandro Longoni y Senny Mayulu. El once probable del PSG incluye a Matvey Safonov bajo palos, con Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos y Lucas Digne en defensa, Vitinha, Joao Neves y Fabián Ruiz en el centro del campo, y Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembele en ataque.

El Barcelona llega a París con una línea defensiva muy tocada. Eric García ha sido descartado para este partido, y Jules Koundé es duda importante. Andreas Christensen y Roony Bardghji completan la lista de bajas del conjunto catalán. El once proyectado de Hansi Flick sitúa a Joan García en portería, con Gerard Martin, João Cancelo, Pau Cubarsí y Xavi Espart en defensa, y Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Anthony Gordon, Dani Olmo y Raphinha en las líneas de mediocampo y ataque.

Forma

PSG

PSG - Formulario

B29
W0-1
OM
W1-2
LEM
W3-1
MCI
W2-4
STR
W1-3
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BAR

BAR - Formulario

SAN
W7-2
SEV
W1-3
GET
W3-0
GAL
W1-4
BET
W2-5
Gol marcado (encajado)
22/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El PSG llega al partido con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, sin conocer la derrota en su racha más reciente. En esos cinco partidos, el equipo de Luis Enrique ha marcado 11 goles y encajado 7, con el 4-2 ante el Manchester City como resultado más destacado. La victoria más reciente fue el 1-3 ante el Strasbourg en Ligue 1 el 17 de octubre.

El Barcelona también presenta un registro perfecto en sus últimos cinco encuentros, con cinco victorias. El conjunto azulgrana ha anotado 19 goles y concedido 8 en ese tramo, una cifra que refleja tanto su poder ofensivo como cierta fragilidad defensiva. La última victoria, el 2-5 ante el Real Betis en La Liga, es la más reciente antes del desplazamiento a París.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Paris Saint-GermainEmpateBarcelona
3
1
1
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
F
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
F
13Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

En el encuentro más reciente entre ambos equipos, disputado el 1 de octubre de 2025 en la Champions League, el Barcelona se impuso al PSG por 2-1 en el Camp Nou. En el global de los últimos cinco enfrentamientos en la competición europea, el PSG acumula tres victorias frente a las dos del Barcelona, con un marcador agregado que refleja el dominio alterno de ambos conjuntos en función del escenario. Los precedentes más recientes apuntan a partidos disputados y con goles, con el PSG mostrando mayor solidez como local en este historial.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League 2026/27, el PSG ocupa el primer puesto de la clasificación y el Barcelona el segundo, lo que convierte este duelo en un choque directo entre los dos equipos más en forma del torneo hasta la fecha.

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