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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Parc des Princes

Cómo ver Paris Saint-Germain vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El PSG vs Barcelona de la Champions League 2026/27 puede seguirse en directo a través de los canales y plataformas que se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Parc des Princes acoge este martes uno de los duelos más atractivos de la fase de liga de la Champions League 2026/27, cuando Paris Saint-Germain recibe al Barcelona con ambos equipos ocupando los dos primeros puestos de la clasificación.

Luis Enrique llega al partido con el viento a favor. El PSG suma cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un contundente 4-2 ante el Manchester City en la jornada anterior de Champions League y una trabajada victoria ante el Strasbourg en Ligue 1 el fin de semana pasado. La confianza en el Parc des Princes es alta, aunque la baja de Nuno Mendes por lesión muscular complica los planes del técnico español en el lateral izquierdo.

El Barcelona llega a París con una forma demoledora. Hansi Flick ha construido un equipo que no conoce la derrota en sus últimos cinco encuentros, con una goleada de 5-2 al Real Betis como último aviso antes del viaje a Francia. Dani Olmo regresó al gol en ese partido, lo que añade profundidad a un ataque que ya cuenta con Lamine Yamal y Raphinha como amenazas constantes.

Sin embargo, el Barça afronta el partido con una crisis defensiva de consideración. Eric García ya ha sido descartado para este encuentro, mientras que Jules Koundé es duda seria. Las ausencias en la zaga obligarán a Flick a reconfigurar su línea defensiva en un momento crítico de la temporada.

El PSG, por su parte, arrastra su propio problema: Luis Enrique reconoció públicamente que su equipo no cuenta con un lanzador de penaltis fiable, tras los fallos recientes de Ousmane Dembele, Ferran Torres y Desire Doue desde los once metros. En un partido que puede decidirse en los detalles, esa debilidad podría tener consecuencias.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas noticias de los dos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Luis Enrique no podrá contar con Nuno Mendes, confirmado como baja por lesión muscular en el muslo, junto a Alessandro Longoni y Senny Mayulu. El once probable del PSG incluye a Matvey Safonov bajo palos, con Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos y Lucas Digne en defensa, Vitinha, Joao Neves y Fabián Ruiz en el centro del campo, y Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembele en ataque.

El Barcelona llega a París con una línea defensiva muy tocada. Eric García ha sido descartado para este partido, y Jules Koundé es duda importante. Andreas Christensen y Roony Bardghji completan la lista de bajas del conjunto catalán. El once proyectado de Hansi Flick sitúa a Joan García en portería, con Gerard Martin, João Cancelo, Pau Cubarsí y Xavi Espart en defensa, y Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Anthony Gordon, Dani Olmo y Raphinha en las líneas de mediocampo y ataque.

Forma

El PSG llega al partido con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, sin conocer la derrota en su racha más reciente. En esos cinco partidos, el equipo de Luis Enrique ha marcado 11 goles y encajado 7, con el 4-2 ante el Manchester City como resultado más destacado. La victoria más reciente fue el 1-3 ante el Strasbourg en Ligue 1 el 17 de octubre.

El Barcelona también presenta un registro perfecto en sus últimos cinco encuentros, con cinco victorias. El conjunto azulgrana ha anotado 19 goles y concedido 8 en ese tramo, una cifra que refleja tanto su poder ofensivo como cierta fragilidad defensiva. La última victoria, el 2-5 ante el Real Betis en La Liga, es la más reciente antes del desplazamiento a París.

Historial de Enfrentamientos Directos

En el encuentro más reciente entre ambos equipos, disputado el 1 de octubre de 2025 en la Champions League, el Barcelona se impuso al PSG por 2-1 en el Camp Nou. En el global de los últimos cinco enfrentamientos en la competición europea, el PSG acumula tres victorias frente a las dos del Barcelona, con un marcador agregado que refleja el dominio alterno de ambos conjuntos en función del escenario. Los precedentes más recientes apuntan a partidos disputados y con goles, con el PSG mostrando mayor solidez como local en este historial.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League 2026/27, el PSG ocupa el primer puesto de la clasificación y el Barcelona el segundo, lo que convierte este duelo en un choque directo entre los dos equipos más en forma del torneo hasta la fecha.