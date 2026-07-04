Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Paraguay vs Francia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Paraguay y Francia se puede seguir en vivo a través de Paramount+, Chilevision, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación encontrarás los canales de TV y opciones de streaming disponibles para este partido del Mundial 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Paraguay y Francia se enfrentan en el Philadelphia Stadium en un duelo de octavos de final del Mundial 2026 que enfrenta a dos equipos que llegaron a esta instancia por caminos radicalmente distintos.

La selección de Gustavo Alfaro protagonizó la sorpresa más resonante del torneo al eliminar a Alemania en la ronda anterior. Fue un partido que se decidió en los penales, con el arquero Orlando Gill como figura, y que catapultó a La Albirroja a un lugar que pocos esperaban.

Francia, en cambio, llega como la máquina más afinada del torneo. Didier Deschamps no ha encontrado obstáculos reales en su camino: victoria sobre Suecia por 3-0 en la ronda anterior, y una fase de grupos impecable con triunfos ante Noruega, Irak y Senegal.

Kylian Mbappé conduce a Los Galos desde adelante, con Michael Olise acumulando cinco asistencias en el torneo y Ousmane Dembélé pisándole los talones en la tabla de goleadores. El ataque francés no ha parado de funcionar, y Paraguay tendrá que armar un bloque defensivo sólido para frenarlos.

Sin embargo, La Albirroja ya demostró que puede aguantar la presión. Diego Gómez regresa al mediocampo tras cumplir su suspensión, lo que refuerza la sala de máquinas de Alfaro justo cuando más se necesita.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Gustavo Alfaro no registra bajas confirmadas por lesión ni suspensiones de cara a este partido. No se ha publicado un once probable oficial, aunque se espera que Diego Gómez retome su lugar en el mediocampo tras cumplir la sanción ante Alemania. La información se actualizará cuando el técnico paraguayo ofrezca novedades más cercanas al pitido inicial.

Didier Deschamps tampoco reporta ausencias confirmadas en el plantel francés. El entrenador presentó un equipo consolidado ante Suecia, con Mbappé, Olise, Dembélé y Barcola como titulares, y no hay indicios de que el esquema vaya a cambiar de forma significativa.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 8 A. Tchouameni

Forma

Paraguay llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un triunfo 1-1 ante Alemania en el Mundial, suficiente para avanzar de ronda. La Albirroja también venció a Turquía 1-0 y a Nicaragua 4-0, aunque la derrota 4-1 ante Estados Unidos y el empate sin goles frente a Australia reflejan una campaña con altibajos. En total, el equipo de Alfaro marcó seis goles y recibió cinco en ese tramo.

Francia exhibe un registro perfecto: cinco victorias en cinco partidos. Los últimos resultados incluyen el 3-0 sobre Suecia, el 1-4 ante Noruega, el 3-0 frente a Irak y el 3-1 contra Senegal. Les Bleus anotaron 14 goles y solo encajaron dos, con dos porterías en cero en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones fue un amistoso en junio de 2017, donde Francia se impuso por 5-0. Antes de eso, un amistoso de junio de 2014 terminó 1-1, y otro de mayo de 2008 finalizó sin goles. En los tres partidos registrados, Francia ganó uno y empató dos, con un marcador global de 6-1 a favor de Los Galos.

Clasificación

En la fase de grupos, Paraguay terminó tercero en el Grupo D, mientras que Francia culminó como líder del Grupo I.