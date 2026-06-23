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Cómo ver Panamá vs Croacia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y streaming en directo para ver Panamá vs Croacia están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Panamá y Croacia se enfrentan este martes en el Toronto Stadium en un partido de la fase de grupos del Mundial 2026 que puede definir el futuro de ambas selecciones en el torneo. El encuentro corresponde al Grupo L y se disputa en el mismo escenario donde La Marea Roja debutó hace apenas seis días.

Panamá llega al partido con la necesidad urgente de sumar puntos tras caer 1-0 ante Ghana en su primer partido del torneo. Thomas Christiansen necesita una respuesta de sus jugadores si quieren mantener vivas las opciones de clasificación a la siguiente ronda.

Croacia tampoco atraviesa un momento cómodo. Los Vatreni perdieron 4-2 ante Inglaterra en Arlington en un partido que dominaron durante el primer tiempo antes de ser superados en la segunda mitad. Zlatko Dalic tiene trabajo por delante para recuperar la solidez de su equipo.

Para Panamá, este choque representa una oportunidad histórica. La selección centroamericana completó una fase de clasificación invicta y tiene argumentos para competir, aunque el reto frente a una Croacia con Luka Modric y Mateo Kovacic en el mediocampo no es menor.

Croacia, pese al tropiezo inicial, conserva la calidad individual y la experiencia colectiva para reaccionar. Dalic ha demostrado en torneos anteriores que sabe cómo ajustar su equipo cuando las circunstancias lo exigen.

Con ambas selecciones al borde de la eliminación si vuelven a perder, el partido en Toronto tiene todas las características de un duelo decisivo. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Christiansen alinea a Orlando Mosquera bajo palos, con una defensa formada por José Córdoba, Jiovany Ramos, César Blackman y Christian Martínez. Carlos Harvey, Amir Murillo, Andrés Andrade y Yoel Bárcenas conforman el mediocampo, mientras que José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman encabezan el ataque. Panamá no registra bajas por lesión ni sanción de cara a este partido.

Por su parte, Zlatko Dalic presenta a Dominik Livakovic en portería, protegido por una línea de cuatro con Josip Sutalo, Josip Stanisic, Josko Gvardiol y Luka Vuskovic. Mateo Kovacic, Luka Modric y Petar Sucic forman el tridente de mediocampo, con Andrej Kramaric, Ivan Perisic y Petar Musa en ataque. Croacia tampoco tiene ausencias confirmadas por el momento. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del saque inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Panamá llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante Ghana en el Mundial el pasado 17 de junio. Antes de ese partido, igualaron 1-1 con Bosnia y Herzegovina y vencieron 4-2 a República Dominicana en amistosos. Una derrota por 6-2 ante Brasil quedó enmarcada entre una victoria 2-1 sobre Sudáfrica. En total, Panamá anotó nueve goles y encajó diez en esos cinco partidos.

Croacia acumula dos victorias y tres derrotas en su último quinteto de partidos. La más reciente fue la caída 4-2 ante Inglaterra en el Mundial el 17 de junio, a la que se suman derrotas ante Bélgica 2-0 y Brasil 3-1 en amistosos previos al torneo. Sus victorias llegaron frente a Eslovenia 2-1 y Colombia 2-1. Los Vatreni marcaron ocho goles y recibieron diez, sin lograr ninguna portería a cero en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre Panamá y Croacia en los últimos cinco partidos entre ambas selecciones. Este partido en Toronto será el primer registro del historial entre los dos equipos dentro del conjunto de datos disponible.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo L, Panamá ocupa actualmente la tercera posición y Croacia la cuarta tras la primera jornada de la fase de grupos.