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Omonia Nicosia vs Benfica: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Omonia Nicosia vs Benfica
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Cómo ver el partido de Europa League entre Omonia Nicosia y Benfica, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Omonia Nicosia vs Benfica en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Omonia Nicosia y Benfica se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación tienes los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

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Omonia Nicosia recibe a Benfica en el Neo GSP Stadium de Nicosia en un partido de la UEFA Europa League que enfrenta a dos equipos con ambiciones muy distintas en la clasificación del torneo.

El conjunto chipriota llega al partido dirigido por Henning Berg con una racha notable. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un triunfo 3-0 ante MIK CM Celje en la propia Europa League, han situado a Omonia en una posición cómoda en la tabla continental.

Benfica, en cambio, aterriza en Nicosia como uno de los equipos más en forma de la competición. Marco Silva ha construido un bloque sólido que suma cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos en todas las competiciones, con una goleada 4-1 al Celtic en la Europa League como resultado más reciente.

El colombiano Jhon Duran fue el gran protagonista ante el Celtic, marcando dos goles en una actuación que reforzó la condición de Benfica como uno de los candidatos a avanzar directamente a la ronda eliminatoria. Silva ha advertido públicamente que su equipo no debe bajar la guardia ante rivales que pueden sorprender en Europa.

Omonia sabe que una victoria en casa le permitiría dar un salto significativo en la clasificación. Benfica, por su parte, buscará mantener su impecable registro europeo esta temporada.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Omonia Nicosia contra Benfica alineaciones probables

Manager

  • H. Berg

Omonia Nicosia llega al partido bajo las órdenes de Henning Berg. No hay información disponible sobre bajas por lesión o sanción en el equipo chipriota, y se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del encuentro.

En el bando visitante, Marco Silva prepara al equipo sin que se hayan confirmado ausencias por lesión o suspensión. La alineación probable de Benfica se conocerá en las horas previas al partido.

Forma

OMO

OMO - Formulario

CEL
W1-0
KRA
W4-1
KAR
W0-3
CEL
W0-3
ONI
D2-2
Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
BEN

BEN - Formulario

GV
W3-1
MIL
W0-2
POR
L3-1
VSC
W2-0
CEL
W4-1
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Omonia Nicosia llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con su único tropiezo siendo un empate 2-2 ante Olympiakos Nicosia en la liga chipriota. El resultado más reciente fue un contundente 3-0 ante MIK CM Celje en la Europa League, y el conjunto de Berg también venció 1-0 al Celta Vigo en la misma competición continental. En esos cinco partidos, Omonia anotó 11 goles y encajó cuatro.

Benfica acumula cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su derrota más reciente llegó ante el FC Oporto por 3-1 en la Primeira Liga, pero desde entonces el equipo de Marco Silva ha respondido con victorias ante el Celtic por 4-1 en la Europa League y ante el Guimarães por 2-0 en el campeonato doméstico. En los cinco partidos, Benfica marcó 11 goles y recibió seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre Omonia Nicosia y Benfica. Este partido podría marcar el inicio del historial entre ambos clubes en competición europea.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, Benfica ocupa la tercera posición, entre los equipos que aspiran a clasificarse directamente para la ronda de dieciséis. Omonia Nicosia se sitúa en el sexto puesto, en una zona que también apunta a la siguiente ronda, aunque con menos margen. Un resultado favorable para el equipo chipriota podría alterar el orden en la parte alta de la clasificación.

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