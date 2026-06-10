Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo A Mexico City Stadium

Cómo ver Mexico vs Sudáfrica en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre México y Sudáfrica se puede ver en vivo a través de Disney+, Paramount+, Chilevision, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación encontrarás los canales de TV y opciones de streaming disponibles para seguir el encuentro en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

México abre su participación en el Mundial 2026 ante Sudáfrica en el Mexico City Stadium, en un partido del Grupo A que marca el debut de El Tri como anfitrión en la Copa del Mundo.

Bajo las órdenes de Javier Aguirre, la selección mexicana llega al torneo con la presión y el privilegio de jugar en casa. Los resultados previos al campeonato han sido alentadores: tres victorias consecutivas en amistosos, incluyendo una goleada 5-1 ante Serbia, apuntan a un equipo que ha encontrado cierta solidez antes del pitazo inicial.

Sudáfrica, por su parte, llega con una preparación más irregular. El combinado de Hugo Broos cerró sus amistosos con una victoria ante Jamaica, pero los resultados del año no han sido del todo convincentes. Bafana Bafana sabe que enfrentarse al anfitrión en el partido inaugural del grupo es el mayor desafío posible.

Para México, el contexto es inmejorable. Jugar en el Mexico City Stadium, ante su propia afición, en el torneo más grande de la historia del fútbol, es una oportunidad que no se repite. La presión, sin embargo, también es enorme.

Sudáfrica conoce bien la cita mundialista. Fue el primer país africano en albergar el torneo, en 2010, y comparte con México el único precedente entre ambos en una Copa del Mundo: el empate 1-1 de aquel mismo año en Johannesburgo.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

México, dirigido por Javier Aguirre, no ha confirmado alineación titular para este partido. Por el momento, no se han reportado bajas por lesión ni suspensiones en el equipo local, aunque la información definitiva se actualizará conforme se acerque el pitazo inicial.

Sudáfrica, bajo el mando de Hugo Broos, tampoco ha dado a conocer su once inicial. Al igual que en el caso mexicano, no hay datos disponibles sobre lesionados o sancionados en la delegación sudafricana. Cualquier novedad será incorporada antes del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

México llega con un balance de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una contundente victoria 5-1 ante Serbia el 5 de junio, que siguió a un triunfo 1-0 sobre Australia y otro 2-0 frente a Ghana. En total, El Tri anotó nueve goles y encajó dos en ese tramo de cinco encuentros. Los dos empates anteriores, ante Bélgica (1-1) y Portugal (0-0), reflejan una mayor resistencia defensiva frente a rivales de primer nivel.

Sudáfrica suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue un triunfo por 0-1 ante Jamaica el 6 de junio. Sin embargo, el equipo no pudo superar a Nicaragua (0-0) y cayó ante Panamá (1-2) en marzo. Su última derrota en competición oficial fue por 1-2 ante Camerún en la Copa Africana de Naciones en enero. En conjunto, Bafana Bafana marcó tres goles y recibió cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

MEX Últimos partidos RSA 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Sudáfrica 1 - 1 Mexico

Sudáfrica 2 - 1 Mexico 2 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 2/2

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta al 11 de junio de 2010, cuando empataron 1-1 en la fase de grupos del Mundial de Sudáfrica. El único otro encuentro registrado entre ambos es una victoria sudafricana por 2-1 ante México en la Copa Oro de la CONCACAF del 9 de julio de 2005. En los dos partidos disputados, cada equipo ha ganado uno.

Clasificación

En la tabla del Grupo A de la Copa del Mundo, México ocupa la segunda posición, mientras que Sudáfrica se sitúa en el tercer lugar.