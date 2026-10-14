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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs Paris Saint-Germain en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Etihad Stadium acoge este miércoles un duelo de Champions League entre Manchester City y Paris Saint-Germain, dos de los clubes más poderosos del continente en un momento de máxima intensidad competitiva.

Enzo Maresca llega a este partido con la moral por las nubes. El City viene de golear 3-0 al Liverpool en Anfield, una actuación que confirmó su solidez tanto defensiva como ofensiva. Con cinco victorias consecutivas entre Premier League, Carabao Cup y Champions League, el equipo atraviesa su mejor racha de la temporada.

Erling Haaland sigue siendo el referente del ataque ciudadano, aunque la irrupción de Rayan Cherki como motor creativo ha añadido una nueva dimensión al juego del City. Jeremy Doku también ha demostrado ser un factor decisivo cuando entra desde el banquillo.

El PSG llega a Manchester liderando la clasificación de la Champions League, lo que habla por sí solo de su nivel en esta competición. Luis Enrique ha construido un equipo capaz de ganar de distintas maneras, aunque la gestión de los minutos de Ousmane Dembélé sigue generando debate en Francia.

El historial reciente entre ambos conjuntos añade morbo al encuentro. El PSG se impuso 4-2 en la última visita de los ciudadanos a París en enero de 2025, aunque el City acumula tres victorias en los últimos cinco enfrentamientos directos.

Las cargas externas sobre el club inglés, derivadas de las investigaciones financieras en curso, no han mermado la cohesión del vestuario según ha trasladado el propio Elliot Anderson. El grupo parece blindado ante la presión exterior.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo desde cualquier lugar.

Noticias del equipo y escuadras

Enzo Maresca tiene a toda la plantilla disponible sin bajas por lesión ni sanción. El XI proyectado para el City cuenta con Gianluigi Donnarumma bajo palos, una línea defensiva formada por Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi y Josko Gvardiol, un centro del campo con Phil Foden, Enzo Fernández, Rayan Cherki y Elliot Anderson, y un ataque encabezado por Jeremy Doku y Erling Haaland.

Luis Enrique tampoco registra ausencias por lesión ni suspensión en el PSG. El técnico español apunta a Matvey Safonov en portería, con Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Willian Pacho en defensa, Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz en el mediocampo, y Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres y Ousmane Dembélé en ataque, aunque la participación de este último continúa siendo objeto de escrutinio dada su escasa presencia en los últimos partidos.

Forma

El Manchester City llega al partido con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Su racha incluye el contundente 3-0 ante el Liverpool en Anfield, así como goleadas de 5-3 al Sunderland y 5-0 al Norwich en la Carabao Cup. En esos cinco encuentros, el City ha anotado 15 goles y encajado seis, con una victoria 2-0 ante el FC Oporto que ratificó su buen arranque europeo.

El PSG ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con la única derrota llegando ante el Mónaco por 2-1 en Ligue 1 a principios de septiembre. Los parisinos han sido especialmente letales en Champions League, donde aplastaron al Slovan Bratislava 6-1. En total, el equipo de Luis Enrique ha marcado 13 goles y encajado cinco en ese período de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes se disputó en enero de 2025 en la Champions League, con victoria del PSG por 4-2. En el cómputo de los últimos cinco enfrentamientos directos, el City acumula tres victorias frente a las dos del PSG, con encuentros que se remontan a la temporada 2021/22, cuando los ciudadanos ganaron 2-1 en el Etihad y el PSG respondió con un 2-0 en París.

Clasificación

En la clasificación actual de la Champions League, el PSG ocupa la quinta posición mientras que el Manchester City se sitúa noveno, lo que convierte este enfrentamiento en una oportunidad para el City de escalar posiciones y acercarse a los puestos de privilegio que actualmente ocupa su rival.