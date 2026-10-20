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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs AEK Atenas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester City vs AEK Atenas se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los canales disponibles y los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Manchester City recibe al AEK Atenas en el Etihad Stadium de Mánchester en el marco de la fase de liga de la Champions League. El conjunto de Enzo Maresca busca sumar puntos en Europa tras un arranque de temporada que ha sido histórico en la Premier League.

Los Citizens llegan al partido con una confianza enorme en el plano doméstico. Maresca ha logrado siete victorias consecutivas en la liga inglesa sin conocer la derrota, un inicio perfecto que lo ha convertido en un entrenador récord en la Premier League desde su llegada al banquillo del Etihad.

Sin embargo, el panorama continental es más complicado. City cayó 4-2 ante el Paris Saint-Germain en su último compromiso europeo, lo que añade presión sobre este partido ante los griegos. Una victoria en casa es prácticamente obligatoria si el equipo quiere escalar desde el puesto 17 en la clasificación de la Champions League.

La gran incógnita de cara al partido es la condición física de Erling Haaland. El delantero noruego marcó un doblete frente al Ipswich Town el pasado 17 de octubre, pero abandonó el campo visiblemente renqueante al final del encuentro por un problema en el pie. Maresca ha reconocido públicamente su preocupación por el estado del atacante.

El AEK Atenas llega a Mánchester en un momento delicado en la competición europea. Los griegos perdieron 3-1 ante el Shakhtar Donetsk en la jornada anterior y ocupan la posición 20 de la tabla de la Champions League, lo que convierte este desplazamiento en una misión de enorme dificultad.

El técnico del AEK, Marko Nikolic, tendrá que encontrar la manera de frenar a un City que, a pesar de sus dudas europeas, sigue siendo una de las fuerzas más temibles del fútbol continental cuando juega en casa.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Por parte del Manchester City, Enzo Maresca cuenta con un once proyectado que incluye a Gianluigi Donnarumma bajo palos, una defensa formada por Ruben Dias, Marc Guehi, Abdukodir Khusanov y Josko Gvardiol, y una línea de mediocampo y ataque con Elliot Anderson, Jeremy Doku, Antoine Semenyo, Enzo Fernández y Rayan Cherki. Erling Haaland aparece en el once probable, aunque su estado físico es una incógnita tras el golpe en el pie sufrido ante el Ipswich. No se han confirmado bajas por lesión ni sanciones de forma oficial, aunque se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del partido.

El AEK Atenas de Marko Nikolic alineará previsiblemente con Alberto Brignoli en portería, una defensa compuesta por Stavros Pilios, Harold Moukoudi, Lazaros Rota y Filipe Relvas, y un bloque de mediocampo y delantera con Aboubakary Koita, Lovro Majer, Razvan Marin, Milan Vitalis, Zini y Luka Jovic. El conjunto griego tampoco registra bajas ni suspensiones confirmadas de momento.

Forma

El Manchester City llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con una única derrota. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-2 ante el Ipswich Town en la Premier League, y antes de eso venció al Liverpool por 0-3 en liga. En sus cinco últimos encuentros, el City ha marcado 15 goles y encajado 11, aunque la derrota 4-2 ante el PSG en Champions revela cierta fragilidad defensiva en Europa.

El AEK Atenas presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los griegos llegan tras caer 3-1 ante el Shakhtar Donetsk en la Champions League, aunque en su liga doméstica han mostrado solidez, con victorias ante el OFI Crete (3-0) y el NFC Volos (2-1). En total, han marcado 14 goles y encajado 6 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos previos entre el Manchester City y el AEK Atenas disponibles en este momento. Se actualizará la información si se dispone de registros históricos antes del inicio del partido.

Clasificación

En la clasificación de la Champions League, el Manchester City ocupa la posición 17 mientras que el AEK Atenas se sitúa en el puesto 20, lo que convierte este duelo en un encuentro de gran importancia para ambos en la fase de liga.