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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 12:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Cómo ver Lille vs Galatasaray en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Lille y Galatasaray se puede ver en directo a través de las plataformas que se indican a continuación. Consulta las opciones disponibles en tu región para no perderte el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Lille recibe a Galatasaray en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq en un duelo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Ambos conjuntos llegan con la necesidad de sumar puntos para mejorar sus posiciones en la tabla europea.

Los de Davide Ancelotti atraviesan un momento irregular. Su última derrota llegó en la Champions League, donde el Arsenal los superó con contundencia por 3-0, aunque en liga han mostrado mayor solidez con victorias ante Le Havre y un empate reciente frente al Brest.

Galatasaray, por su parte, viene de encajar una dura derrota por 4-1 ante el Barcelona en Estambul, un resultado que evidenció las dificultades del equipo turco para competir con las grandes potencias europeas. Rafael Leão fue uno de los destacados del conjunto de Okan Buruk en ese partido.

En el campeonato doméstico, el Galatasaray ha recuperado sensaciones con victorias consecutivas ante Kasimpasa y Geir Olav Garli, lo que demuestra que su nivel en la Superliga turca sigue siendo alto a pesar de los tropiezos continentales.

Olivier Giroud lidera el ataque de Lille y su presencia otorga experiencia y referencia en el área. El veterano delantero francés ya ha demostrado esta temporada que sigue siendo determinante para el esquema de Ancelotti.

Víctor Osimhen encabeza el ataque visitante junto a Rafael Leão, una dupla de enorme talento individual que puede desequilibrar cualquier defensa en un mal día. La velocidad y la calidad técnica de ambos serán la principal amenaza para la zaga local.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido en directo, incluyendo canales de televisión, plataformas de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Davide Ancelotti cuenta con una alineación probable encabezada por Berke Ozer bajo palos, con una defensa formada por Romain Perraud, Maxima Goffi, Alexsandro Ribeiro y Nathan Ngoy. En el centro del campo apunta a Ngal Ayel Mukau, Nabil Bentaleb y Benjamin Andre, mientras que Dilane Bakwa y Hakon Arnar Haraldsson acompañarían a Olivier Giroud en la línea ofensiva. El club no ha reportado bajas por lesión ni suspensiones de cara a este partido.

Okan Buruk dispone de una plantilla de alto nivel para el encuentro. Ugurcan Cakir ocupará la portería, con Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Baris Alper Yilmaz y Evren Eren Elmali en defensa. Lucas Torreira, Mario Lemina y Aleksey Batrakov formarían el centro del campo, con Yunus Akgun, Rafael Leão y Victor Osimhen como tridente atacante. Tampoco se registran bajas confirmadas en el conjunto turco.

Forma

Lille acumula un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Brest en Ligue 1, mientras que la derrota más llamativa fue la caída por 3-0 ante el Arsenal en la Champions League. En total, el equipo francés ha marcado cinco goles y encajado seis en ese período.

Galatasaray presenta dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente llegó en la Superliga turca con una victoria 0-1 ante el Geir Olav Garli, aunque el dato más significativo es la goleada recibida por 4-0 ante el Trabzonspor en liga. En Champions League, los turcos cayeron 4-1 ante el Barcelona, sumando un total de ocho goles encajados en sus últimas cinco salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre Lille y Galatasaray no están disponibles en este momento. Se actualizará esta sección con el historial completo en cuanto esté disponible.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, Lille ocupa la posición 34 y Galatasaray la 35, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja de la clasificación general y convierte este duelo en un partido de suma importancia para sus aspiraciones de avanzar en la competición.