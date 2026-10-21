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Liga de Campeones
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Lille vs Galatasaray: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Lille vs Galatasaray
Lille
Galatasaray
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Lille y Galatasaray, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Cómo ver Lille vs Galatasaray en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Lille y Galatasaray se puede ver en directo a través de las plataformas que se indican a continuación. Consulta las opciones disponibles en tu región para no perderte el encuentro.

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Lille recibe a Galatasaray en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq en un duelo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Ambos conjuntos llegan con la necesidad de sumar puntos para mejorar sus posiciones en la tabla europea.

Los de Davide Ancelotti atraviesan un momento irregular. Su última derrota llegó en la Champions League, donde el Arsenal los superó con contundencia por 3-0, aunque en liga han mostrado mayor solidez con victorias ante Le Havre y un empate reciente frente al Brest.

Galatasaray, por su parte, viene de encajar una dura derrota por 4-1 ante el Barcelona en Estambul, un resultado que evidenció las dificultades del equipo turco para competir con las grandes potencias europeas. Rafael Leão fue uno de los destacados del conjunto de Okan Buruk en ese partido.

En el campeonato doméstico, el Galatasaray ha recuperado sensaciones con victorias consecutivas ante Kasimpasa y Geir Olav Garli, lo que demuestra que su nivel en la Superliga turca sigue siendo alto a pesar de los tropiezos continentales.

Olivier Giroud lidera el ataque de Lille y su presencia otorga experiencia y referencia en el área. El veterano delantero francés ya ha demostrado esta temporada que sigue siendo determinante para el esquema de Ancelotti.

Víctor Osimhen encabeza el ataque visitante junto a Rafael Leão, una dupla de enorme talento individual que puede desequilibrar cualquier defensa en un mal día. La velocidad y la calidad técnica de ambos serán la principal amenaza para la zaga local.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido en directo, incluyendo canales de televisión, plataformas de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Lille contra Galatasaray alineaciones probables

4-2-3-1
Lille crest
Lille
LIL
page.match.formation.title
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
B. OzerB. OzerR. PerraudR. Perraudteam-logoM. GoffiA. RibeiroA. RibeiroN. NgoyN. NgoyN. MukauN. MukauN. BentalebN. BentalebB. AndreB. AndreD. BakwaD. BakwaH. HaraldssonH. HaraldssonO. GiroudO. GiroudU. CakirU. CakirAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciR. SallaiR. SallaiDavinson SánchezDavinson SánchezE. ElmaliE. ElmaliY. AkgunY. AkgunL. TorreiraL. TorreiraA. BatrakovA. BatrakovM. LeminaM. LeminaB. YilmazB. YilmazV. OsimhenV. Osimhen
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
Lille

Once inicial

Galatasaray

Manager

  • D. Ancelotti
  • O. Buruk

Davide Ancelotti cuenta con una alineación probable encabezada por Berke Ozer bajo palos, con una defensa formada por Romain Perraud, Maxima Goffi, Alexsandro Ribeiro y Nathan Ngoy. En el centro del campo apunta a Ngal Ayel Mukau, Nabil Bentaleb y Benjamin Andre, mientras que Dilane Bakwa y Hakon Arnar Haraldsson acompañarían a Olivier Giroud en la línea ofensiva. El club no ha reportado bajas por lesión ni suspensiones de cara a este partido.

Okan Buruk dispone de una plantilla de alto nivel para el encuentro. Ugurcan Cakir ocupará la portería, con Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Baris Alper Yilmaz y Evren Eren Elmali en defensa. Lucas Torreira, Mario Lemina y Aleksey Batrakov formarían el centro del campo, con Yunus Akgun, Rafael Leão y Victor Osimhen como tridente atacante. Tampoco se registran bajas confirmadas en el conjunto turco.

Forma

LIL

LIL - Formulario

NCE
L2-1
ZUL
W2-1
LEH
W1-0
ARS
L3-0
B29
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GAL

GAL - Formulario

TRS
L4-0
PEN
D3-3
KAS
W3-1
BAR
L1-4
GEN
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Lille acumula un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Brest en Ligue 1, mientras que la derrota más llamativa fue la caída por 3-0 ante el Arsenal en la Champions League. En total, el equipo francés ha marcado cinco goles y encajado seis en ese período.

Galatasaray presenta dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente llegó en la Superliga turca con una victoria 0-1 ante el Geir Olav Garli, aunque el dato más significativo es la goleada recibida por 4-0 ante el Trabzonspor en liga. En Champions League, los turcos cayeron 4-1 ante el Barcelona, sumando un total de ocho goles encajados en sus últimas cinco salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre Lille y Galatasaray no están disponibles en este momento. Se actualizará esta sección con el historial completo en cuanto esté disponible.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, Lille ocupa la posición 34 y Galatasaray la 35, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja de la clasificación general y convierte este duelo en un partido de suma importancia para sus aspiraciones de avanzar en la competición.

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