Levante vs Barcelona: Cómo ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Barcelona visita el Estadio Ciudad de Valencia para medirse al Levante en un choque de Primera División que promete contrastar dos momentos de forma radicalmente distintos. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 5 13 sept 2026 - 10:15 Estadio Ciudad de Valencia

Cómo sintonizar el Levante vs Barcelona

El partido entre Levante y Barcelona se podrá seguir en directo a través de DIRECTV Sports Chile. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Acerca del encuentro

El conjunto blaugrana llega en un estado de gracia difícil de ignorar. Hansi Flick ha construido un equipo que encadena victorias con una fluidez pasmosa, y sus números recientes lo avalan sin discusión. Cesc Fàbregas, que se reencontrará pronto con el Barcelona en la Champions League desde el banquillo del Como, ha reconocido públicamente que el equipo culé está jugando a un nivel que deja a los rivales sin respuestas.

El Levante, por su parte, atraviesa un período irregular. Luis Castro tiene trabajo por delante para estabilizar a un equipo que ha alternado victorias convincentes con empates y derrotas en lo que va de temporada.

Lamine Yamal continúa siendo el gran foco de atención en el Barcelona, y su presencia en el once titular eleva las expectativas de cualquier aficionado que siga al equipo. La selección española también ha puesto sus ojos en él: el seleccionador Luis de la Fuente lo ha señalado como futuro ganador del Balón de Oro.

Gabriel Jesus no estará en este partido, pero su reciente debut goleador en el Camp Nou ante el Feyenoord en la Liga de Campeones ha generado un nuevo capítulo en su carrera. El ex jugador del Arsenal marcó nada más salir al campo y equiparó un registro histórico de Rivaldo en la competición europea.

Noticias de los equipos y escuadras

En el Levante, Luis Castro no podrá contar con Alejandro Primo ni con Etta Eyong por lesión. El técnico gallego alineará previsiblemente un once con Mathew Ryan bajo palos, una defensa de cuatro con Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Nacho Perez y Aissa Mandi, y un mediocampo formado por Jon Olasagasti, Enzo Bardeli y Oriol Rey. Thiago Fernandez, Ivan Romero y Roger Brugue completarían el ataque.

El Barcelona llega con varias bajas sensibles. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu y Eric García están en la enfermería y no estarán disponibles para Hansi Flick. El técnico alemán apuntaría a un once con Joan García en portería, una línea defensiva formada por Andreas Christensen, Pau Cubarsí, Gerard Martin y Xavi Espart, Pedri y Rodri en el centro del campo, y Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon y Raphinha en las posiciones más avanzadas. Se irá actualizando la información conforme se acerque el partido.

Forma

El Levante llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate a cero frente al Málaga el 6 de septiembre. La victoria más destacada del período fue un contundente 5-2 ante el Real Betis, aunque las derrotas ante el Espanyol (0-3) y el Villarreal (0-1) reflejan una falta de consistencia defensiva.

El Barcelona presenta una imagen muy diferente: cinco victorias en sus últimos cinco partidos, con 17 goles marcados y solo tres encajados. El equipo de Flick goleó al Feyenoord por 5-1 en la Champions League el 9 de septiembre y al Valencia por 0-5 en Primera División tres días antes. Esa racha incluye también un 5-2 al Rayo Vallecano y un 0-5 al Elche, lo que evidencia una capacidad goleadora que no da respiro a los rivales.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de febrero de 2026 en Primera División, con victoria del Barcelona por 3-0 como local. En el historial de los últimos cinco duelos, el Barcelona ha ganado en cuatro ocasiones, con un empate 3-3 en el único partido que no terminó con triunfo culé. Levante solo logró un empate en ese período, en mayo de 2021.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Levante se encuentra en el undécimo puesto.