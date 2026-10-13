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Liga de Campeones
team-logoLens
Stade Bollaert-Delelis
team-logoSporting de Lisboa
¡Mira aquí! Disney+¡Mira aquí! ESPN Chile
GOAL-e
Con la colaboración de

Lens vs Sporting de Lisboa: previa del partido, canales, streaming en vivo y más

Lens vs Sporting de Lisboa
Lens
Sporting de Lisboa
Liga de Campeones

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre Lens y Sporting de Lisboa. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Stade Bollaert-Delelis de Lens acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre RC Lens y Sporting de Lisboa, dos clubes que llegan al partido con dinámicas muy distintas y con puntos importantes en juego en la fase de liga europea. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Liga de Campeones - Jornada 2
Stade Bollaert-Delelis

Cómo sintonizar el Lens vs Sporting de Lisboa

El Lens vs Sporting de Lisboa se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile.

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Acerca del encuentro

El conjunto de Yannick Cahuzac atraviesa un momento de irregularidad en Ligue 1, aunque su victoria más reciente ante Lyon por 2-1 les da algo de oxígeno antes de este compromiso continental. En casa, Lens buscará aprovechar el calor de su afición para sumar en Europa.

Sporting de Lisboa llega en mejor estado de forma. El equipo de Rui Borges viene de golear al Braga por 3-1 en la Primeira Liga y ha encadenado resultados sólidos en las últimas semanas, incluyendo su triunfo por 3-1 ante el Galatasaray en la Champions League.

Las bajas condicionarán los planes de ambos técnicos. Cahuzac no podrá contar con algunos efectivos importantes en defensa, mientras que Borges también gestiona una lista de ausencias que complica la rotación en su plantilla.

Este partido enfrenta a dos equipos con ambiciones claras en la fase de liga. El Sporting llega con más confianza, pero Lens en su estadio siempre es un rival incómodo.

Noticias de los equipos y escuadras

Lens contra Sporting de Lisboa alineaciones

3-4-2-1
Lens crest
Lens
RCL
page.match.formation.title
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP
4-3-3
R. RisserR. Risserteam-logoK. Antonioteam-logoP. GaniouS. BaidooS. BaidooS. AbdulhamidS. Abdulhamidteam-logoJ. Kadileteam-logoM. UdolF. ThauvinF. ThauvinA. HaidaraA. Haidarateam-logoM. CuisanceF. IvanovicF. IvanovicKaique PereiraKaique PereiraE. QuaresmaE. QuaresmaMaximiliano AraújoMaximiliano AraújoI. FresnedaI. FresnedaG. InacioG. InacioI. DoumbiaI. DoumbiaS. AltimiraS. AltimiraJ. SimoesJ. SimoesLuiz SuárezLuiz SuárezG. CatamoG. CatamoN. IrankundaN. Irankunda
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP
3-4-2-1
Lens

Once inicial

Sporting de Lisboa

Suplentes

Manager

  • Y. Cahuzac
  • R. Borges

Lens llega al partido con las bajas confirmadas de Maik Nawrocki y Abdallah Sima por lesión. Cahuzac tiene previsto alinear a Robin Risser bajo palos, con una defensa formada por Samson Baidoo, Pierre Ganiou, Kyllian Antonio y Ruben Aguilar. En el centro del campo apuntan Franjo Ivanovic, Matthieu Udol y Florian Thauvin, mientras que Michael Cuisance, Yacine Titraoui y Odsonne Edouard completarían el once inicial.

En el bando visitante, Rui Borges no podrá contar con Nuno Santos ni Rodrigo Zalazar, ambos en la enfermería. El técnico portugués tiene previsto colocar a Rui Silva en portería, con una línea defensiva compuesta por Eduardo Quaresma, Maximiliano Araújo, Georgios Vagiannidis y Goncalo Inacio. Geny Catamo, Nestory Irankunda, Issa Doumbia y Sergi Altimira formarían el bloque medio, con Flavio Goncalves y Luiz Suárez arriba.

Lens

Lesiones y suspensiones

Sporting de Lisboa

Forma

RCL

RCL - Formulario

FCL
L0-1
SLP
W2-3
LEM
D2-2
ASM
L2-1
OL
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SCP

SCP - Formulario

NAC
W2-0
GAL
W3-1
FAM
D1-1
ARO
D2-2
BRA
W1-3
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Lens acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-1 ante Lyon en Ligue 1, mientras que antes habían caído 2-1 ante el Mónaco. En Champions League, el conjunto francés sumó una importante victoria por 3-2 a domicilio ante el Slavia de Praga. En total, Lens ha marcado ocho goles y encajado siete en ese período.

Sporting de Lisboa llega con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 3-1 ante el Braga en la Primeira Liga, y anteriormente firmaron un empate 2-2 ante el Arouca. En Europa, el triunfo por 3-1 sobre el Galatasaray refuerza su condición de equipo sólido en esta fase. Los de Rui Borges han anotado nueve goles y concedido cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos de enfrentamientos directos entre Lens y Sporting de Lisboa para este partido. La información histórica entre ambos clubes no está disponible en este momento.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
3
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
4
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
15
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
16
LensLensRCL
210134-13
L
W
17
Sabah FKSabah FKSAB
210114-33
W
L
18
RomaRomaROM
10101101
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
23
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
24
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
26
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
28
LASKLASKLAS
100101-10
L
29
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200224-20
L
L
30
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
33
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, Lens ocupa la novena posición mientras que Sporting de Lisboa se sitúa en el sexto puesto, lo que convierte este partido en un duelo entre dos equipos que pelean por mantenerse en la zona de clasificación directa para la siguiente ronda.

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