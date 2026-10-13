Lens vs Sporting de Lisboa: previa del partido, canales, streaming en vivo y más

El Stade Bollaert-Delelis de Lens acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre RC Lens y Sporting de Lisboa, dos clubes que llegan al partido con dinámicas muy distintas y con puntos importantes en juego en la fase de liga europea. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.
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Acerca del encuentro
El conjunto de Yannick Cahuzac atraviesa un momento de irregularidad en Ligue 1, aunque su victoria más reciente ante Lyon por 2-1 les da algo de oxígeno antes de este compromiso continental. En casa, Lens buscará aprovechar el calor de su afición para sumar en Europa.
Sporting de Lisboa llega en mejor estado de forma. El equipo de Rui Borges viene de golear al Braga por 3-1 en la Primeira Liga y ha encadenado resultados sólidos en las últimas semanas, incluyendo su triunfo por 3-1 ante el Galatasaray en la Champions League.
Las bajas condicionarán los planes de ambos técnicos. Cahuzac no podrá contar con algunos efectivos importantes en defensa, mientras que Borges también gestiona una lista de ausencias que complica la rotación en su plantilla.
Este partido enfrenta a dos equipos con ambiciones claras en la fase de liga. El Sporting llega con más confianza, pero Lens en su estadio siempre es un rival incómodo.
Noticias de los equipos y escuadras
Lens contra Sporting de Lisboa alineaciones
Once inicial
Suplentes
Manager
- Y. Cahuzac
- R. Borges
Lens llega al partido con las bajas confirmadas de Maik Nawrocki y Abdallah Sima por lesión. Cahuzac tiene previsto alinear a Robin Risser bajo palos, con una defensa formada por Samson Baidoo, Pierre Ganiou, Kyllian Antonio y Ruben Aguilar. En el centro del campo apuntan Franjo Ivanovic, Matthieu Udol y Florian Thauvin, mientras que Michael Cuisance, Yacine Titraoui y Odsonne Edouard completarían el once inicial.
En el bando visitante, Rui Borges no podrá contar con Nuno Santos ni Rodrigo Zalazar, ambos en la enfermería. El técnico portugués tiene previsto colocar a Rui Silva en portería, con una línea defensiva compuesta por Eduardo Quaresma, Maximiliano Araújo, Georgios Vagiannidis y Goncalo Inacio. Geny Catamo, Nestory Irankunda, Issa Doumbia y Sergi Altimira formarían el bloque medio, con Flavio Goncalves y Luiz Suárez arriba.
Forma
Lens acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-1 ante Lyon en Ligue 1, mientras que antes habían caído 2-1 ante el Mónaco. En Champions League, el conjunto francés sumó una importante victoria por 3-2 a domicilio ante el Slavia de Praga. En total, Lens ha marcado ocho goles y encajado siete en ese período.
Sporting de Lisboa llega con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 3-1 ante el Braga en la Primeira Liga, y anteriormente firmaron un empate 2-2 ante el Arouca. En Europa, el triunfo por 3-1 sobre el Galatasaray refuerza su condición de equipo sólido en esta fase. Los de Rui Borges han anotado nueve goles y concedido cinco en ese tramo.
Historial de Enfrentamientos Directos
No se dispone de datos de enfrentamientos directos entre Lens y Sporting de Lisboa para este partido. La información histórica entre ambos clubes no está disponible en este momento.
Clasificación
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En la tabla de la Liga de Campeones, Lens ocupa la novena posición mientras que Sporting de Lisboa se sitúa en el sexto puesto, lo que convierte este partido en un duelo entre dos equipos que pelean por mantenerse en la zona de clasificación directa para la siguiente ronda.