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Cómo ver Jordania vs Argentina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación se detallan los canales de televisión y las plataformas de streaming disponibles para ver Jordania vs Argentina en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argentina cierra la fase de grupos del Mundial 2026 ante Jordania en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con el primer puesto del Grupo J ya asegurado y la mirada puesta en la fase eliminatoria.

Lionel Scaloni lleva a la Albiceleste a este partido con pleno rendimiento: tres victorias en tres partidos, sin goles encajados en la fase de grupos y con Lionel Messi liderando la tabla de goleadores del torneo. A sus 39 años, el capitán argentino sigue siendo el eje de un equipo que defiende el título mundial con autoridad.

Para Jordania, el partido llega tras una eliminación ya consumada. Los nashámiyín disputaron su primera Copa del Mundo de la historia y caen ante el campeón con la frente alta, aunque sin haber sumado un solo punto en tres encuentros. El técnico Jamal Sellami buscará que su equipo compita con dignidad en el cierre de una experiencia histórica para el fútbol jordano.

Argentina llega con la rotación como única incógnita. Scaloni podría dar minutos a jugadores menos habituales sabiendo que el resultado del grupo no tiene implicaciones para la clasificación, aunque la dinámica ganadora del equipo hace difícil que el técnico cambie radicalmente el esquema.

El AT&T Stadium, sede de los Dallas Cowboys en la NFL, acogerá un ambiente con mayoría de seguidores argentinos. El estadio es uno de los recintos más modernos del continente y ya fue escenario del partido de Argentina ante Austria en esta misma fase de grupos.

Si quieres saber cómo y dónde ver el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de TV y opciones de transmisión en línea.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico de Jordania, Jamal Sellami, podría alinear a Yazeed Abulaila bajo palos, con una defensa formada por Yazan Abu Al-Arab, Abdallah Nasib, Husam Abu Dahab y Mousa Tamari. En el centro del campo apuntarían Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Abu Taha y Ehsan Haddad, mientras que Nizar Al Rashdan, Mahmoud Al Mardi y Ali Iyad Olwan completarían el once. El cuerpo técnico jordano no ha reportado bajas por lesión ni sanción de cara a este último encuentro.

Por parte de Argentina, Lionel Scaloni dispondría de Damián Martínez en portería, con una línea defensiva compuesta por Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico. Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y Rodrigo De Paul formarían el centro del campo, mientras que Giuliano Simeone y Nico González acompañarían a Julián Álvarez en ataque. La Albiceleste tampoco registra lesionados ni suspendidos confirmados.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 13 C. Romero

Forma

Jordania llega al partido con un balance de cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. La selección jordana perdió ante Argelia por 2-1 el 23 de junio en la fase de grupos, y previamente cayó ante Austria por 3-1. En total, los nashámiyín marcaron cuatro goles y encajaron once en ese período, incluyendo un empate a dos ante Nigeria en marzo.

Argentina presenta un registro completamente opuesto: cinco victorias consecutivas sin conocer la derrota. El equipo de Scaloni superó a Austria por 2-0 en su último partido y antes goleó a Argelia por 3-0 en el debut mundialista. En estos cinco partidos, la Albiceleste anotó quince goles y no encajó ninguno, una racha que refleja la solidez tanto ofensiva como defensiva del campeón del mundo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen encuentros previos entre Jordania y Argentina. Este partido del 27 de junio de 2026 en el AT&T Stadium marcará un hito histórico para el fútbol jordano, que se mide por primera vez ante la Albiceleste en una competición oficial.

Clasificación

En el Grupo J de la Copa del Mundo, Argentina ocupa el primer puesto, mientras que Jordania cierra la clasificación en la cuarta posición.