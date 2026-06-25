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Cómo ver Japan vs Suecia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para ver Japón vs Suecia se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Japón y Suecia se enfrentan este jueves 25 de junio en Dallas Stadium, Arlington, Texas, en el último partido de la fase de grupos del Grupo F del Mundial 2026. Con un lugar en los dieciseisavos de final en juego, ambas selecciones llegan a este duelo con situaciones muy distintas tras dos jornadas disputadas.

Los Samurai Azules de Hajime Moriyasu son el equipo más sólido del grupo. Después de empatar 2-2 con Países Bajos en la primera jornada, Japan arrolló a Túnez con un contundente 4-0, con Ayase Ueda marcando dos goles para dejar a su selección con el destino en sus propias manos.

Suecia, en cambio, ha vivido un torneo de contrastes extremos. Graham Potter vio a los suyos golear 5-1 a Túnez en el debut, pero esa misma cifra les llegó en sentido contrario ante Países Bajos en Houston. Los escandinavos se convirtieron así en el primer equipo en la historia del Mundial en ganar su primer partido anotando cinco goles y perder el segundo encajando exactamente los mismos.

Alexander Isak y Viktor Gyökeres otorgan a Suecia un peligro real en ataque. Un plantel repleto de futbolistas de la Premier League no carecerá de motivación, pero el bloque compacto de Japón y su eficacia al contragolpe les han convertido en un rival incómodo en este torneo.

Por el lado japonés, la baja de Takefusa Kubo por lesión sigue siendo la principal preocupación de Moriyasu. Su ausencia no ha descarrilado al equipo hasta ahora, pero Suecia buscará explotar los espacios que deja su sustituto en el costado.

En el Grupo F, Japón ocupa la segunda posición y Suecia la tercera antes de esta última jornada. Un triunfo sueco les daría el pase directo; una victoria japonesa les consagraría como uno de los mejores del grupo. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Hajime Moriyasu presenta un once inicial proyectado con Zion Suzuki bajo palos y una línea de tres defensas formada por Hiroki Ito, Ko Itakura y Takehiro Tomiyasu. Ritsu Doan y Keito Nakamura actuarán como carrileros, mientras que Kaishu Sano, Daichi Kamada y Ao Tanaka conforman el centro del campo. Junya Ito y Ayase Ueda completan el ataque. Takefusa Kubo no estará disponible por lesión y no hay sanciones registradas.

Graham Potter no tiene bajas por lesión ni suspensiones confirmadas de cara al partido. Kristoffer Nordfeldt ocupará la portería con una defensa de tres compuesta por Victor Nilsson Lindelöf, Gustaf Lagerbielke e Isak Hien. Yasin Ayari, Jesper Karlström y Gabriel Gudmundsson cubrirán el mediocampo, con Anthony Elanga y Benjamin Nygren en las bandas. Alexander Isak y Viktor Gyökeres lideran el ataque en lo que se espera sea un esquema de 3-5-2.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Japón llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, con nueve goles anotados y cuatro encajados. Su resultado más reciente fue el 4-0 ante Túnez el 21 de junio, con Ueda anotando dos veces. Antes de eso, empataron 2-2 con Países Bajos el 14 de junio en un partido en el que remontaron dos veces. Los Samurai Azules también ganaron 1-0 a Islandia en mayo y lograron victorias consecutivas por el mismo marcador ante Inglaterra y Escocia en marzo.

Suecia acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con 12 goles marcados y 11 encajados. Su última salida terminó con una derrota 5-1 ante Países Bajos el 20 de junio. Antes de eso, golearon 5-1 a Túnez el 15 de junio. Un empate 2-2 con Grecia y una derrota 3-1 ante Noruega en amistosos de junio, junto a una victoria 3-2 sobre Polonia en la clasificación para el Mundial en marzo, completan su racha de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

JPN Último partidos SWE 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Japan 1 - 1 Suecia 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único antecedente registrado entre ambas selecciones se remonta al 25 de mayo de 2002, cuando empataron 1-1 en un partido amistoso con Japón como equipo local. Con un único encuentro en el historial, no es posible extraer ningún patrón entre ambas naciones.

Clasificación

En la Copa del Mundo - Grupo F, Japón ocupa la segunda posición y Suecia la tercera antes de la última jornada de la fase de grupos.