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Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Cómo ver Inter Milán vs Brujas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de televisión y streaming en directo para ver Inter Milán vs Brujas se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inter Milán recibe al Club Brujas en el Giuseppe Meazza de Milán en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Cristian Chivu busca la primera victoria europea de su equipo en casa tras un arranque de temporada que ha generado expectativas reales en el norte de Italia.

Los nerazzurri llegan en un momento de solidez doméstica. El pasado fin de semana superaron al Parma por 3-0 con goles de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu desde el punto de penalti y Marcus Thuram, controlando el 59% de la posesión y generando 2,36 de xG en un partido que quedó decidido antes del descanso. Inter se mantiene como uno de los equipos más en forma de la Serie A.

En Europa, el panorama exige más. La derrota por 2-1 ante el Real Madrid en la primera jornada dejó claro que el margen de error en esta competición es mínimo. Chivu ha sido directo al respecto: no hay fórmula ni dinero que compre la gloria europea, y ha pedido a sus jugadores que conviertan sus sueños en responsabilidad.

El Club Brujas llega a Milán con confianza tras una racha positiva en la Primera División A de Bélgica. Ivan Leko ha construido un bloque sólido que encadena tres victorias en sus últimos cuatro partidos de liga, incluida una contundente victoria por 4-1 ante el RAAL La Louvière. Su única derrota reciente llegó también en Europa, ante el Aston Villa por 3-2.

El partido tiene un ingrediente adicional: Yann Sommer regresa al San Siro. El portero suizo, que forjó su reputación en Italia con el Inter, vuelve ahora como guardameta del Brujas. Su compatriota y defensor del Inter Manuel Akanji ha dejado claro que la amistad no tendrá cabida durante los noventa minutos.

Benjamin Pavard completó su partido número 50 en la Serie A en la victoria ante el Parma y ha calificado al Inter como el mejor club de Italia. La continuidad que Chivu ha imprimido al equipo se pondrá a prueba ante un rival europeo de diferente naturaleza.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el horario de inicio y las últimas novedades sobre los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Cristian Chivu tiene previsto alinear un once de garantías para el partido europeo. El once proyectado del Inter es: Josep Martinez; Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Aleksandar Stankovic, Piotr Zielinski, Andy Diouf; Nicolo Barella; Lautaro Martínez, Marcus Thuram. Curtis Jones y John Stones permanecen en la enfermería y no estarán disponibles para este encuentro.

Ivan Leko apunta a una alineación con Yann Sommer bajo palos, respaldado por Joaquin Seys, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele y Han-Beom Lee en defensa. Hugo Vetlesen, Freddie Potts y Hans Vanaken formarían el centro del campo, con Jan Virgili, Carlos Forbs y Nicolo Tresoldi en ataque. Joel Ordóñez es baja confirmada para el conjunto belga.

Forma

El Inter acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la victoria por 3-0 ante el Parma en la Serie A, y en esa misma racha también golearon al Udinese por 5-3. La única derrota llegó en la Champions League ante el Real Madrid, por 2-1. En total, los nerazzurri han marcado 13 goles y encajado ocho en ese período.

El Club Brujas ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Su último resultado fue una victoria por 4-1 fuera de casa ante el RAAL La Louvière en la Primera División A, y en esa racha también superaron al Genk por 3-0 y al Royal Antwerp por 3-1. La única derrota fue ante el Aston Villa en la Champions League, por 3-2. El conjunto belga ha anotado nueve goles y encajado seis en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos disponibles entre Inter Milán y Club Brujas para este análisis. La información se actualizará cuando esté disponible.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, el Inter ocupa la posición 25 y el Club Brujas la 22, por lo que ambos equipos buscan puntos en Milán para mejorar su situación en la fase de liga.