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World Cup - Semifinales Atlanta Stadium

Cómo ver Inglaterra vs Argentina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inglaterra y Argentina se puede ver en directo a través de las siguientes plataformas. Consulta las opciones disponibles en tu región para no perderte la semifinal del Mundial 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inglaterra y Argentina se enfrentan en el Atlanta Stadium en una semifinal del Mundial 2026 que nadie quería perderse. Los Tres Leones buscan su primera final mundialista desde 1966, mientras la Albiceleste, campeona vigente, defiende su corona con Lionel Messi como estandarte.

Para Thomas Tuchel, llegar hasta aquí no ha sido sencillo. Su equipo superó a Noruega en los cuartos de final con un doblete de Jude Bellingham en la prórroga, aunque el propio técnico alemán no ocultó su insatisfacción con la actuación del equipo. La respuesta de Bellingham a esas críticas generó ruido mediático, aunque Harry Kane salió al paso para defender la unidad del vestuario.

Bellingham llega al duelo como el jugador más desequilibrante del torneo, con seis goles en el campeonato y actuaciones que han desatado la euforia en la afición inglesa. El centrocampista del Real Madrid es la gran amenaza que deberá gestionar la defensa argentina.

Argentina, por su parte, viene de eliminar a Suiza en cuartos con una victoria por 3-1 y llega con la plantilla prácticamente intacta. Messi, que nunca antes había enfrentado a Inglaterra en sus 205 internacionalidades, habló con claridad antes del partido: "Jugar contra Inglaterra es especial porque son un gran equipo, y los partidos contra grandes equipos siempre son especiales". El capitán albiceleste sabe que una victoria ante los ingleses añadiría un capítulo único a su historia.

El árbitro designado para el partido es el estadounidense Ismail Elfath, un veterano de la MLS con 44 años que ya ha dirigido encuentros de Messi en este torneo. FIFA también tuvo que hacer una excepción a sus normas de imagen corporativa en el Atlanta Stadium, al no poder cubrir el logotipo de Mercedes-Benz por razones estructurales.

El joven Nico O'Reilly, lateral del Manchester City, reconoció que medirse a Messi es "una oportunidad única en la vida", mientras Pickford advirtió a sus compañeros de no obsesionarse con frenar únicamente al astro argentino. El mensaje del portero inglés es claro: Argentina es mucho más que un solo jugador.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y los canales de televisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Tuchel no podrá contar con Jordan Henderson por lesión, mientras que Jarell Quansah cumple sanción y tampoco estará disponible. El once proyectado sitúa a Jordan Pickford bajo palos, con una línea defensiva formada por John Stones, Marc Guehi, Ezri Konsa y Nico O'Reilly. Jude Bellingham, Declan Rice y Elliot Anderson conformarían el centro del campo, con Anthony Gordon y Bukayo Saka en las bandas y Harry Kane como referencia ofensiva.

Lionel Scaloni, en cambio, no tiene bajas confirmadas ni sanciones que gestionar. El técnico argentino alinearía a Damián Martínez en portería, con Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa. Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul formarían el mediocampo, con Enzo Fernández apoyando a Lionel Messi y Julián Álvarez en ataque. Si hay novedades antes del partido, esta sección se actualizará.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 14 J. Henderson

26 J. Quansah Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Inglaterra llega a la semifinal con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos del Mundial. Los ingleses no han perdido ningún encuentro, aunque su única igualada, el 0-0 ante Ghana, muestra que no siempre han generado fluidez ofensiva. Han marcado ocho goles y encajado cuatro en ese tramo, con victorias ante México (3-2), República Democrática del Congo (2-1) y Panamá (2-0) antes de superar a Noruega por 2-1 en cuartos.

Argentina presenta el pleno: cinco victorias en cinco partidos de la fase eliminatoria. La Albiceleste ha marcado doce goles y encajado seis, con triunfos ante Austria (2-0), Jordania (3-1), Cabo Verde (3-2), Egipto (3-2) y Suiza (3-1) en cuartos. El equipo de Scaloni ha ganado todos sus partidos y llega al duelo con una dinámica inmejorable.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones en el conjunto de datos disponible fue un amistoso en noviembre de 2005, que Argentina perdió por 3-2 como local. Antes, en el Mundial de 2002, Argentina también cayó ante Inglaterra por 1-0. El único resultado sin goles entre ambos fue un amistoso en febrero de 2000, con empate a cero en Wembley. En los tres precedentes registrados, Inglaterra acumula dos victorias y un empate, sin victorias para Argentina.

Clasificación

Argentina terminó la fase de grupos como líder del Grupo L del Mundial, mientras que Inglaterra hizo lo propio al frente del Grupo J.