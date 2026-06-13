Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Haití vs Escocia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Haití y Escocia se puede seguir en directo a través de Paramount+, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación se detallan los canales y plataformas disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Haití y Escocia abren su participación en el Grupo C del Mundial 2026 este sábado 13 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. Dos selecciones con historias muy distintas, pero unidas por la emoción de estar de vuelta en la Copa del Mundo.

Para Haití, este partido marca un regreso de 52 años. La última vez que Les Grenadiers pisaron un Mundial fue en 1974, en Alemania Occidental, donde cayeron ante Italia, Polonia y Argentina sin sumar un solo punto. Volver a este escenario, después de más de medio siglo, es un logro en sí mismo.

Escocia, por su parte, pone fin a 28 años de ausencia. Steve Clarke condujo al equipo a través de una clasificación europea exigente, con Dinamarca, Grecia y Bielorrusia como rivales. La victoria final sobre Dinamarca selló el billete y cerró una espera generacional para el Tartan Army.

Wilson Isidor, del Sunderland, y Jean-Ricner Bellegarde, del Wolverhampton Wanderers, son las referencias más conocidas del ataque haitiano para los aficionados del fútbol europeo. El seleccionador Sebastien Migne confía en un bloque compacto que demostró carácter en la fase de clasificación de la CONCACAF.

Del lado escocés, Andrew Robertson llega como capitán y figura central. Scott McTominay y Lewis Ferguson forman el eje del mediocampo, mientras que Lawrence Shankland y Che Adams compiten por liderar el ataque. Clarke tiene opciones reales para hacer daño.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y los canales disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

El seleccionador de Haití, Sebastien Migne, cuenta con el siguiente once proyectado: Johny Placide; Carlens Arcus, Martin Experience, Ricardo Ade, Hannes Delcroix; Josue Casimir, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques; Ruben Providence, Wilson Isidor y Frantzdy Pierrot. No se registran bajas por lesión ni sanción en el equipo caribeño de cara a este partido.

Steve Clarke dispone de todos sus efectivos para el debut mundialista de Escocia. El once proyectado es: Angus Gunn; Andrew Robertson, Aaron Hickey, John Souttar, Grant Hanley; Scott McTominay, Ben Gannon-Doak, Lewis Ferguson; Ryan Christie, Che Adams y Lawrence Shankland. Tampoco hay lesionados ni suspendidos confirmados en la lista escocesa. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Haití llega al debut mundialista con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Perú el 6 de junio, aunque antes de ese tropiezo golearon 4-0 a Nueva Zelanda. En total, los caribeños marcaron ocho goles y encajaron cuatro en ese tramo de cinco encuentros.

Escocia presenta un perfil más sólido en el mismo período: tres victorias, ningún empate y dos derrotas. El último partido fue un contundente 4-0 ante Bolivia el 6 de junio. Los escoceses también se impusieron 4-1 a Curazao y recordarán con satisfacción su victoria 4-2 sobre Dinamarca en la fase de clasificación UEFA, resultado que les aseguró la plaza en el Mundial. En los cinco partidos, el equipo de Clarke anotó trece goles y recibió cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen encuentros previos entre Haití y Escocia. Este partido del 13 de junio en Foxborough será, según la información con la que contamos, el primer cruce oficial entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo C de la Copa del Mundo, Haití ocupa la segunda posición y Escocia la cuarta antes del inicio de la fase de grupos.