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Galatasaray vs Barcelona: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Galatasaray vs Barcelona
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Galatasaray y Barcelona, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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Cómo ver Galatasaray vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Galatasaray y Barcelona se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación tienes los accesos disponibles para seguir el encuentro en streaming.

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Barcelona visita el Rams Global Stadyumu de Estambul para medirse a Galatasaray en la fase de grupos de la Champions League, con el conjunto azulgrana llegando al choque como uno de los equipos más en forma de Europa.

El equipo de Hansi Flick aterriza en Turquía con el pleno de victorias en todas las competiciones esta temporada, una racha que el propio técnico alemán prefiere no comparar con ningún rival externo. Flick ha descartado cualquier distracción, incluida la polémica arbitral que rodea al Real Madrid, y mantiene el foco exclusivamente en el desafío que plantea el Galatasaray.

El conjunto turco, dirigido por Okan Buruk, llega al partido con la intención de no modificar su identidad agresiva pese a la envergadura del rival. El propio Lucas Torreira reconoció que se enfrentan al mejor equipo del mundo, aunque advirtió que el RAMS Park será un campo hostil para cualquier visitante.

Galatasaray ha tenido un arranque irregular en liga, alternando victorias con resultados negativos, mientras que en la Champions League ya cedió ante el Sporting de Lisboa en la jornada anterior. El equipo de Buruk necesita una respuesta contundente en Europa para no verse en una posición comprometida en la clasificación.

Barcelona, en cambio, llega tras golear al Getafe el fin de semana por 3-0 y con la moral intacta, aunque con algunas bajas importantes que condicionarán la alineación de Flick. La gestión del plantel y la protección de los jugadores clave serán determinantes en un calendario exigente.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión disponible y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Galatasaray contra Barcelona alineaciones

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
page.match.formation.title
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
U. CakirU. CakirDavinson SánchezDavinson SánchezB. YilmazB. YilmazE. ElmaliE. ElmaliI. JakobsI. JakobsM. LeminaM. LeminaL. TorreiraL. TorreiraA. BatrakovA. BatrakovR. LeaoR. LeaoY. AkgunY. AkgunV. OsimhenV. OsimhenJoan GarcíaJoan GarcíaPau CubarsíPau CubarsíEric GarcíaEric GarcíaJoão CanceloJoão CanceloG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonRodriRodriPedriPedriL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezD. OlmoD. Olmo
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
Galatasaray

Once inicial

Barcelona

Suplentes

Manager

  • O. Buruk
  • H. Flick

Okan Buruk contará con una alineación probable formada por Ugurcan Cakir; Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Ismail Jakobs; Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Aleksey Batrakov; Rafael Leao, Leroy Sane; y Victor Osimhen. Wilfried Singo es la única baja confirmada por lesión en el equipo local.

Hansi Flick tendrá que prescindir de Raphinha, quien permanece en Cataluña tras un acuerdo mutuo para preservar su estado físico de cara a un calendario intenso. Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Roony Bardghji también están en la lista de bajas. El once probable visitante incluye a Joan García; Jules Kounde, Pau Cubarsí, Gerard Martin, João Cancelo; Rodri, Fermin Lopez; Karim Adeyemi, Pedri, Lamine Yamal; y Gabriel Jesus.

Galatasaray

Lesiones y suspensiones

Barcelona

Forma

GAL

GAL - Formulario

SCP
L3-1
KOB
W1-0
TRS
L4-0
PEN
D3-3
KAS
W3-1
Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BAR

BAR - Formulario

FEY
W5-1
LEV
W2-4
SAN
W7-2
SEV
W1-3
GET
W3-0
Gol marcado (encajado)
22/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Galatasaray llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El conjunto turco venció al Kasimpasa por 3-1 el pasado 9 de octubre en la Superlig, aunque antes había encajado una derrota por 4-0 ante el Trabzonspor. En total, el equipo de Buruk ha marcado ocho goles y ha recibido nueve en ese periodo, lo que refleja una fragilidad defensiva preocupante.

Barcelona, por su parte, presenta un pleno de cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos. El equipo de Flick goleó al Feyenoord por 5-1 en la Champions League y al Racing Santander por 7-2 en liga, acumulando 18 goles a favor y solo siete en contra. La victoria más reciente fue el 3-0 ante el Getafe el pasado 10 de octubre.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

GalatasarayEmpateBarcelona
0
1
4
Europa League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Europa League
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
F
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
F
Liga de Campeones
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Liga de Campeones
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
2Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo en la Europa League del 17 de marzo de 2022, cuando Barcelona se impuso al Galatasaray por 2-1 en Estambul. En los cinco precedentes registrados, Barcelona ha salido victorioso en cuatro ocasiones, con una derrota para los turcos y un empate a cero en el partido de ida de esa misma eliminatoria. Los azulgranas han demostrado una clara superioridad histórica en estos cruces.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
3
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
4
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
15
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
16
LensLensRCL
210134-13
L
W
17
Sabah FKSabah FKSAB
210114-33
W
L
18
RomaRomaROM
10101101
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
23
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
24
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
26
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
28
LASKLASKLAS
100101-10
L
29
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200224-20
L
L
30
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
33
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, Barcelona ocupa la tercera posición, lo que refleja su sólido arranque europeo y los sitúa entre los equipos que marchan mejor en la fase de liga. Galatasaray, en cambio, figura en el puesto 29, una posición que convierte este partido en prácticamente obligatorio para los turcos si quieren mantener opciones de avanzar en la competición.

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