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Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

Cómo ver Galatasaray vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Galatasaray y Barcelona se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación tienes los accesos disponibles para seguir el encuentro en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Barcelona visita el Rams Global Stadyumu de Estambul para medirse a Galatasaray en la fase de grupos de la Champions League, con el conjunto azulgrana llegando al choque como uno de los equipos más en forma de Europa.

El equipo de Hansi Flick aterriza en Turquía con el pleno de victorias en todas las competiciones esta temporada, una racha que el propio técnico alemán prefiere no comparar con ningún rival externo. Flick ha descartado cualquier distracción, incluida la polémica arbitral que rodea al Real Madrid, y mantiene el foco exclusivamente en el desafío que plantea el Galatasaray.

El conjunto turco, dirigido por Okan Buruk, llega al partido con la intención de no modificar su identidad agresiva pese a la envergadura del rival. El propio Lucas Torreira reconoció que se enfrentan al mejor equipo del mundo, aunque advirtió que el RAMS Park será un campo hostil para cualquier visitante.

Galatasaray ha tenido un arranque irregular en liga, alternando victorias con resultados negativos, mientras que en la Champions League ya cedió ante el Sporting de Lisboa en la jornada anterior. El equipo de Buruk necesita una respuesta contundente en Europa para no verse en una posición comprometida en la clasificación.

Barcelona, en cambio, llega tras golear al Getafe el fin de semana por 3-0 y con la moral intacta, aunque con algunas bajas importantes que condicionarán la alineación de Flick. La gestión del plantel y la protección de los jugadores clave serán determinantes en un calendario exigente.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión disponible y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Okan Buruk contará con una alineación probable formada por Ugurcan Cakir; Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Ismail Jakobs; Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Aleksey Batrakov; Rafael Leao, Leroy Sane; y Victor Osimhen. Wilfried Singo es la única baja confirmada por lesión en el equipo local.

Hansi Flick tendrá que prescindir de Raphinha, quien permanece en Cataluña tras un acuerdo mutuo para preservar su estado físico de cara a un calendario intenso. Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Roony Bardghji también están en la lista de bajas. El once probable visitante incluye a Joan García; Jules Kounde, Pau Cubarsí, Gerard Martin, João Cancelo; Rodri, Fermin Lopez; Karim Adeyemi, Pedri, Lamine Yamal; y Gabriel Jesus.

Forma

Galatasaray llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El conjunto turco venció al Kasimpasa por 3-1 el pasado 9 de octubre en la Superlig, aunque antes había encajado una derrota por 4-0 ante el Trabzonspor. En total, el equipo de Buruk ha marcado ocho goles y ha recibido nueve en ese periodo, lo que refleja una fragilidad defensiva preocupante.

Barcelona, por su parte, presenta un pleno de cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos. El equipo de Flick goleó al Feyenoord por 5-1 en la Champions League y al Racing Santander por 7-2 en liga, acumulando 18 goles a favor y solo siete en contra. La victoria más reciente fue el 3-0 ante el Getafe el pasado 10 de octubre.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo en la Europa League del 17 de marzo de 2022, cuando Barcelona se impuso al Galatasaray por 2-1 en Estambul. En los cinco precedentes registrados, Barcelona ha salido victorioso en cuatro ocasiones, con una derrota para los turcos y un empate a cero en el partido de ida de esa misma eliminatoria. Los azulgranas han demostrado una clara superioridad histórica en estos cruces.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, Barcelona ocupa la tercera posición, lo que refleja su sólido arranque europeo y los sitúa entre los equipos que marchan mejor en la fase de liga. Galatasaray, en cambio, figura en el puesto 29, una posición que convierte este partido en prácticamente obligatorio para los turcos si quieren mantener opciones de avanzar en la competición.