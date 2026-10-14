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Feyenoord vs Como: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Feyenoord y Como, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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Cómo ver Feyenoord vs Como en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Feyenoord y Como se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Consulta la disponibilidad según tu región en los canales indicados a continuación.

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Feyenoord recibe a Como en De Kuip, Rotterdam, en un partido de la Liga de Campeones que enfrenta a dos clubes con trayectorias muy distintas en esta edición del torneo.

Los locales llegan al encuentro con una dinámica doméstica sobresaliente. Giovanni van Bronckhorst ha construido un equipo sólido en la Eredivisie, aunque el tropiezo ante Barcelona en la fase de grupos dejó al equipo sin puntos en la competición continental. El capitán Luciano Valente ha insistido en que el vestuario no siente presión extra por esa situación y confía plenamente en las capacidades del grupo.

Como, por su parte, atraviesa un momento de consolidación en su primera campaña en la Champions League. Cesc Fàbregas ha moldeado un equipo disciplinado y compacto que ya demostró su nivel al vencer al RB Leipzig por 4-1 en la fase de grupos, lo que les sitúa en una posición privilegiada en la tabla.

El mediocampista Nico Paz se ha convertido en uno de los referentes del equipo italiano, con un rendimiento que refleja el trabajo táctico y personal que Fàbregas ha invertido en su desarrollo desde su llegada procedente del Real Madrid.

La baja de Moise Kean condiciona las opciones ofensivas del conjunto visitante, aunque Fàbregas cuenta con recursos suficientes para plantear un once competitivo en De Kuip.

Valente resumió el respeto que genera Como en la previa: el capitán destacó la organización, la disciplina y la calidad individual de los jugadores italianos, anticipando un duelo exigente para ambos lados.

A continuación encontrarás toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Feyenoord contra Como alineaciones probables

4-3-3
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
page.match.formation.title
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
T. ErnstT. ErnstJ. LopezJ. LopezJ. St. JusteJ. St. JusteM. MarmolM. MarmolG. ReadG. ReadG. ZechielG. ZechielO. TarghallineO. TarghallineC. VanhoutteC. VanhoutteN. FerriN. FerriL. ValenteL. ValenteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaJ. ButezJ. ButezJ. RamonJ. RamonA. ValleA. ValleT. ChalobahT. ChalobahY. CoutoY. CoutoM. BaturinaM. BaturinaA. DiaoA. DiaoN. PazN. PazL. Da CunhaL. Da CunhaL. MillaL. MillaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
4-3-3
Feyenoord

Once inicial

Como

Manager

  • G. van Bronckhorst
  • Cesc Fàbregas

Van Bronckhorst no podrá contar con Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Reiss Nelson, Gijs Smal ni Shaqueel van Persie por lesión. El once probable del Feyenoord incluye a Tjark Ernst, Javi Lopez, Jerry St. Juste, Mika Marmol, Givairo Read, Gjivai Zechiel, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte, Nacho Ferri, Luciano Valente y Anis Hadj Moussa.

En el bando visitante, Moise Kean es baja por lesión para Fàbregas, quien dispone del siguiente once proyectado: Jean Butez, Jacobo Ramon, Alex Valle, Trevoh Chalobah, Yan Couto, Martin Baturina, Assane Diao, Nico Paz, Lucas Da Cunha, Luis Milla y Anastasios Douvikas. No hay suspensiones registradas en ninguno de los dos equipos.

Forma

FEY

FEY - Formulario

NEC
W1-3
BAR
L5-1
ZWO
W0-7
UTR
W5-0
AZ
W2-0
Gol marcado (encajado)
18/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
COM

COM - Formulario

GEN
W1-4
RBL
W4-1
PAR
W2-1
FRC
L2-0
ROM
D0-0
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Feyenoord llega al partido con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el AZ Alkmaar en la Eredivisie, y anteriormente golearon al FC Utrecht por 5-0. La única derrota en ese tramo llegó ante el Barcelona por 5-1 en la Champions League. En total, el equipo de Van Bronckhorst ha marcado 18 goles y encajado 6 en esos cinco partidos.

Como presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El encuentro más reciente fue el empate a cero ante la Roma en la Serie A. Su mejor resultado en ese período fue el triunfo por 4-1 ante el RB Leipzig en la Champions League. Los italianos han anotado 7 goles y recibido 3 en esa secuencia.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos anteriores entre Feyenoord y Como disponibles en este momento. Este partido en De Kuip representa un encuentro sin precedentes registrados entre ambos clubes en el historial reciente.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, Feyenoord ocupa la posición 34, lo que refleja la urgencia de sumar puntos para no quedar descolgado en la fase de grupos. Como, en cambio, se sitúa en el puesto 6, una posición que evidencia el buen arranque del equipo de Fàbregas en la competición y que convierte este desplazamiento a Rotterdam en una oportunidad real para afianzar su lugar entre los mejores del torneo.

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