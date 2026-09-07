El Manchester City de Enzo Maresca visita el Estadio do Dragão de Oporto en su debut en la Liga de Campeones de la temporada 2026/27. El conjunto inglés llega a Portugal con paso firme tras encadenar tres victorias consecutivas en la Premier League, incluyendo un triunfo 1-0 ante Coventry en la jornada más reciente. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Cómo sintonizar el FC Oporto vs Manchester City

El partido FC Oporto vs Manchester City se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile.

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Acerca del encuentro

El FC Oporto, bajo las órdenes de Francesco Farioli, llega al partido en un momento de forma inmejorable. Los dragones han ganado los cinco últimos partidos en la Primeira Liga, con victorias ante Moreirense, Académico de Viseu y Arouca, sin conocer la derrota desde que comenzó la temporada doméstica.

En el City, la llegada de Iliman Ndiaye como fichaje del último día del mercado ya ha dejado su impronta. El extremo senegalés debutó directamente en el once titular ante Coventry y mostró destellos suficientes para justificar la apuesta del club por su incorporación.

Maresca afronta su primera campaña europea al frente del City con dudas razonables sobre si podrá mantener el nivel de exigencia que requiere competir en dos frentes. Dietmar Hamann, ex centrocampista del club, ha expresado sus reservas sobre si el técnico italiano tendrá éxito a largo plazo en el Etihad.

Ambos equipos comparten la primera posición en la fase de grupos de la Champions League. El partido promete intensidad desde el primer minuto en un escenario europeo con historia para los dos conjuntos.

Noticias del equipo y escuadras

En el FC Oporto, Francesco Farioli no podrá contar con Victor Froholdt, Oskar Pietuszewski, Zaidu Sanusi, Samuel Aghehowa ni Vasco Sousa por lesión. Además, Jan Bednarek cumple sanción y queda fuera del encuentro. El once probable apunta a Diogo Costa bajo palos, con una línea defensiva formada por Nehuen Perez, Francisco Moura, Alberto Costa y Jakub Kiwior, y un centro del campo con Pablo Rosario, In-Beom Hwang y Gabriel Veiga; arriba, Pepe, Santiago Giménez y William Gomes.

Por parte del Manchester City, Enzo Maresca solo tiene la baja confirmada de Jeremy Doku por lesión. El técnico italiano dispone de un once de garantías con Gianluigi Donnarumma en portería, una zaga con Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi y Josko Gvardiol, y un mediocampo con Elliot Anderson y Enzo Fernández. En ataque, Rayan Cherki e Iliman Ndiaye acompañarán a Erling Haaland, con Antoine Semenyo completando el bloque ofensivo.

Forma

El FC Oporto llega al partido con cinco victorias consecutivas en la Primeira Liga, sin haber cedido ni un solo punto desde el inicio de la temporada doméstica. En su último partido, los dragones superaron al Moreirense por 2-1 el 4 de septiembre, y antes habían goleado al Académico de Viseu por 3-0 a domicilio. A lo largo de esos cinco partidos, el equipo de Farioli ha marcado nueve goles y encajado solo dos.

El Manchester City acumula tres victorias en sus últimos tres compromisos de Premier League. El triunfo más reciente fue el 1-0 ante Coventry el 5 de septiembre, precedido por una goleada de 4-1 al Crystal Palace y una victoria por 2-1 ante el Bournemouth. El único tropiezo en los últimos cinco partidos fue la derrota por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield, aunque desde entonces el equipo ha respondido con solidez en el campeonato liguero.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en la Champions League se disputó el 1 de diciembre de 2020 en el Estadio do Dragão, con empate sin goles. En los cuatro precedentes registrados, el Manchester City acumula tres victorias por una del Oporto. Los enfrentamientos en la Europa League de 2012 también se saldaron con ventaja inglesa, con victorias del City tanto en Oporto (1-2) como en Manchester (4-0).

Clasificación

En la fase actual de la Liga de Campeones, tanto el FC Oporto como el Manchester City ocupan la primera posición de sus respectivos grupos.