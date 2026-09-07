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FC Oporto vs Manchester City: Cómo ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV, noticias y hora de inicio

FC Oporto vs Manchester City
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Manchester City
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GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre FC Oporto y Manchester City. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Manchester City de Enzo Maresca visita el Estadio do Dragão de Oporto en su debut en la Liga de Campeones de la temporada 2026/27. El conjunto inglés llega a Portugal con paso firme tras encadenar tres victorias consecutivas en la Premier League, incluyendo un triunfo 1-0 ante Coventry en la jornada más reciente. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Liga de Campeones - Jornada 1
Estadio do Dragao

Cómo sintonizar el FC Oporto vs Manchester City

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Acerca del encuentro

El FC Oporto, bajo las órdenes de Francesco Farioli, llega al partido en un momento de forma inmejorable. Los dragones han ganado los cinco últimos partidos en la Primeira Liga, con victorias ante Moreirense, Académico de Viseu y Arouca, sin conocer la derrota desde que comenzó la temporada doméstica.

En el City, la llegada de Iliman Ndiaye como fichaje del último día del mercado ya ha dejado su impronta. El extremo senegalés debutó directamente en el once titular ante Coventry y mostró destellos suficientes para justificar la apuesta del club por su incorporación.

Maresca afronta su primera campaña europea al frente del City con dudas razonables sobre si podrá mantener el nivel de exigencia que requiere competir en dos frentes. Dietmar Hamann, ex centrocampista del club, ha expresado sus reservas sobre si el técnico italiano tendrá éxito a largo plazo en el Etihad.

Ambos equipos comparten la primera posición en la fase de grupos de la Champions League. El partido promete intensidad desde el primer minuto en un escenario europeo con historia para los dos conjuntos.

Noticias del equipo y escuadras

FC Oporto contra Manchester City alineaciones probables

4-3-3
FC Oporto crest
FC Oporto
POR
Formación
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
99D. Costa18N. Perez74F. Moura20A. Costa4J. Kiwior13P. Rosario16I. Hwang10G. Veiga11Pepe29Santiago Giménez7W. Gomes1G. Donnarumma3R. Dias45A. Khusanov6M. Guehi24J. Gvardiol5E. Anderson17Enzo Fernández10R. Cherki7I. Ndiaye42A. Semenyo9E. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
FC Oporto

Once inicial

Manchester City

Manager

  • F. Farioli
  • E. Maresca

En el FC Oporto, Francesco Farioli no podrá contar con Victor Froholdt, Oskar Pietuszewski, Zaidu Sanusi, Samuel Aghehowa ni Vasco Sousa por lesión. Además, Jan Bednarek cumple sanción y queda fuera del encuentro. El once probable apunta a Diogo Costa bajo palos, con una línea defensiva formada por Nehuen Perez, Francisco Moura, Alberto Costa y Jakub Kiwior, y un centro del campo con Pablo Rosario, In-Beom Hwang y Gabriel Veiga; arriba, Pepe, Santiago Giménez y William Gomes.

Por parte del Manchester City, Enzo Maresca solo tiene la baja confirmada de Jeremy Doku por lesión. El técnico italiano dispone de un once de garantías con Gianluigi Donnarumma en portería, una zaga con Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi y Josko Gvardiol, y un mediocampo con Elliot Anderson y Enzo Fernández. En ataque, Rayan Cherki e Iliman Ndiaye acompañarán a Erling Haaland, con Antoine Semenyo completando el bloque ofensivo.

Forma

POR

POR - Formulario

ALV
W2-0
RA
W0-2
ARO
W2-0
VIS
W0-3
MOR
W2-1
Gol marcado (encajado)
11/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
MCI

MCI - Formulario

ATM
W3-1
ARS
L3-0
BOU
W2-1
CRY
W1-4
COV
W1-0
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El FC Oporto llega al partido con cinco victorias consecutivas en la Primeira Liga, sin haber cedido ni un solo punto desde el inicio de la temporada doméstica. En su último partido, los dragones superaron al Moreirense por 2-1 el 4 de septiembre, y antes habían goleado al Académico de Viseu por 3-0 a domicilio. A lo largo de esos cinco partidos, el equipo de Farioli ha marcado nueve goles y encajado solo dos.

El Manchester City acumula tres victorias en sus últimos tres compromisos de Premier League. El triunfo más reciente fue el 1-0 ante Coventry el 5 de septiembre, precedido por una goleada de 4-1 al Crystal Palace y una victoria por 2-1 ante el Bournemouth. El único tropiezo en los últimos cinco partidos fue la derrota por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield, aunque desde entonces el equipo ha respondido con solidez en el campeonato liguero.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FC OportoEmpateManchester City
0
1
3
Liga de Campeones
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Liga de Campeones
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
1
F
Europa League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
0
F
Europa League
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
2Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/4
Ambos equipos marcaron2/4

El encuentro más reciente entre ambos equipos en la Champions League se disputó el 1 de diciembre de 2020 en el Estadio do Dragão, con empate sin goles. En los cuatro precedentes registrados, el Manchester City acumula tres victorias por una del Oporto. Los enfrentamientos en la Europa League de 2012 también se saldaron con ventaja inglesa, con victorias del City tanto en Oporto (1-2) como en Manchester (4-0).

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

En la fase actual de la Liga de Campeones, tanto el FC Oporto como el Manchester City ocupan la primera posición de sus respectivos grupos.

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