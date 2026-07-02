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Cómo ver España vs Austria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido España vs Austria del Mundial 2026 se puede ver en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación. Consulta las opciones disponibles en tu región y sigue el partido en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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España y Austria se miden en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California. La Roja llega a la fase eliminatoria como uno de los conjuntos más sólidos del torneo, mientras que Austria disputa su primera eliminatoria mundialista desde 1954.

Luis de la Fuente ha construido una España difícil de batir. Los campeones del mundo de 2010 terminaron primeros en el Grupo H sin encajar un solo gol, con victorias ante Arabia Saudí por 4-0 y Uruguay por 1-0, más un empate a cero ante Cabo Verde. La cohesión del bloque del FC Barcelona y la irrupción de Lamine Yamal han convertido a La Roja en una de las favoritas al título.

Yamal, con 18 años, llega al partido con plena confianza. El extremo barcelonista confirmó que está listo para disputar los 90 minutos completos en la fase de eliminación, tras haber gestionado sus minutos con cautela durante la fase de grupos. Gavi lo ha calificado como el mejor jugador del mundo después de Lionel Messi.

Austria llegó a esta ronda por la vía más dramática posible. Ralf Rangnick vio cómo su equipo necesitó un gol de Sasa Kalajdzic en el minuto 94 para empatar 3-3 con Argelia y colarse en segunda posición del Grupo J. Una victoria ante Jordania por 3-1 y una derrota por 0-2 ante Argentina completan un recorrido irregular, pero con suficiente calidad para competir.

Marcel Sabitzer, que disputó su partido número 100 con Austria ante Argentina, es el motor del equipo de Rangnick. A sus 30 años, el centrocampista del Borussia Dortmund lidera el juego austriaco junto a Marko Arnautovic, veterano con 134 internacionalidades que aporta experiencia en la línea ofensiva.

El ganador de este partido se medirá en los octavos de final a Portugal o Croacia. Para España, es otro paso en su camino hacia un segundo título mundial. Para Austria, sería el resultado más importante de toda una generación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver España vs Austria en directo, incluyendo el canal de TV, las opciones de streaming en línea y el horario de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Luis de la Fuente no podrá contar con Nico Williams, Yeremy Pino ni Víctor Muñoz por lesión. El once proyectado sitúa a Unai Simón bajo palos, con una defensa formada por Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marcos Llorente. Rodri, Pedri y Mikel Merino ocuparían el centro del campo, mientras que Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alejandro Baena conformarían el tridente ofensivo.

Ralf Rangnick no tiene bajas por lesión ni sanción. La alineación prevista de Austria cuenta con Alexander Schlager en portería, una defensa con Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart y Phillipp Mwene, y un centro del campo con Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer y Xaver Schlager. Nicolas Seiwald y Marko Arnautovic completan el once proyectado.

Forma

España llega al partido con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 ante Uruguay en la fase de grupos del Mundial, con Alejandro Baena como autor del tanto decisivo. Antes, La Roja goleó a Arabia Saudí por 4-0 en su segundo partido del torneo. En total, España ha marcado nueve goles y encajado dos en esos cinco partidos, con dos porterías a cero.

Austria acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el dramático 3-3 ante Argelia en el cierre del Grupo J. Antes de ese encuentro, cayeron 2-0 ante Argentina y vencieron 3-1 a Jordania. Sus dos victorias en amistosos, 1-0 ante Túnez y 1-0 ante Corea del Sur, completan un balance que muestra capacidad para sacar resultados en contextos distintos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones fue un amistoso disputado en noviembre de 2009 en Viena, con victoria española por 5-1. Antes de ese partido, España se impuso 4-0 a Austria en septiembre de 2001 en un partido de clasificación para el Mundial. El único empate entre ambos equipos en los tres registros disponibles fue el 1-1 de octubre de 2000, también en Viena, dentro de la misma campaña clasificatoria. España ha ganado dos veces y empatado una, con un balance de diez goles a favor por tres en contra.

Clasificación

España terminó primera en el Grupo H del Mundial 2026, mientras que Austria accedió a la fase eliminatoria como segunda clasificada del Grupo J.