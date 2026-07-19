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World Cup - Final New York/New Jersey Stadium

Cómo ver España vs Argentina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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España y Argentina se enfrentan este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en la final de la Copa del Mundo 2026. Dos selecciones que han ganado todos sus partidos en el torneo se disputan el título más importante del fútbol internacional.

España llega a la final con una solidez defensiva que ha marcado toda su campaña. El equipo de Luis de la Fuente no ha encajado en juego abierto durante la fase eliminatoria, y la irrupción de Lamine Yamal como figura del torneo le ha dado a La Roja una dimensión ofensiva difícil de neutralizar. El propio Lionel Messi ha calificado al joven extremo como "fantástico" en la previa al partido.

La historia que rodea a este encuentro es imposible de ignorar. Una fotografía de Messi bañando a Yamal cuando era bebé se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de este ciclo mundialista. Este domingo, el adolescente se mide al hombre que protagonizó aquella imagen en el partido más trascendental de su carrera.

Argentina llega como campeona vigente y con una convicción colectiva que ha crecido partido a partido. La remontada ante Inglaterra en semifinales, con Messi respondiendo dentro y fuera del campo, dejó claro que Lionel Scaloni tiene un grupo que no se rinde. Los seguidores argentinos han llenado los estadios de Estados Unidos a lo largo del torneo, y en Nueva Jersey la presencia albiceleste promete ser masiva.

Messi, con 39 años, afronta lo que podría ser el último partido de su carrera internacional. Scaloni ha evitado pronunciarse sobre el futuro del capitán, pero la intensidad del momento no necesita explicación. La leyenda del fútbol mundial juega su última batalla en el escenario más grande.

Marc Cucurella, por su parte, ha prometido retirarse de la selección española si gana el título, considerando que conquistar la Eurocopa y el Mundial completaría su historia con La Roja. Andrés Iniesta, héroe de 2010, ha advertido que detener a Messi por completo es una tarea casi imposible, y que la clave para España pasa por imponer su propio juego.

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Noticias del equipo y escuadras

Luis de la Fuente no ha reportado bajas por lesión ni sanción en el plantel español. El once proyectado sitúa a Unai Simón bajo palos, con una defensa formada por Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Aymeric Laporte y Pedro Porro. Fabián Ruiz, Alejandro Baena y Rodri conformarían el centro del campo, con Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal en el frente ofensivo. La sesión de entrenamiento del sábado fue cancelada por las condiciones meteorológicas adversas en la zona de Nueva Jersey, por lo que se añadirán actualizaciones si surge nueva información antes del partido.

Lionel Scaloni tampoco ha comunicado ausencias por lesión ni suspensión en el bando argentino. El once probable apunta a Damián Martínez en portería, con Cristian Romero, Nahuel Molina, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa. Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul formarían el bloque central, con Lionel Messi y Julián Álvarez como referentes en ataque.

Forma

España llega a la final con cinco victorias consecutivas en el Mundial, sin conocer la derrota en todo el torneo. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-0 ante Francia el 14 de julio, y antes de eso superó a Bélgica por 2-1 y a Portugal por 1-0 en cuartos de final. La Roja también goleó a Austria 3-0 y venció a Uruguay por la mínima en la fase anterior. En esos cinco partidos, España ha marcado siete goles y encajado solo dos.

Argentina presenta un registro idéntico en cuanto a victorias: cinco triunfos en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue la remontada ante Inglaterra, 2-1, en las semifinales del 15 de julio. La Albiceleste también derrotó a Suiza 3-1, a Egipto 3-2, a Cabo Verde 3-2 y a Jordania 3-1 en el arranque de la fase eliminatoria. Con 12 goles marcados y ocho encajados en esos cinco encuentros, Argentina ha mostrado un fútbol más abierto que España, aunque igual de efectivo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambas selecciones fue un amistoso disputado el 27 de marzo de 2018, con victoria española por 6-1. Antes de ese resultado, Argentina se impuso 4-1 en otro amistoso en septiembre de 2010, mientras que España ganó 2-1 en noviembre de 2009 y en octubre de 2006. En los cuatro partidos registrados, España acumula tres victorias por una de Argentina. Este domingo será el primer encuentro oficial y competitivo entre las dos naciones.

Clasificación

España terminó la fase de grupos como líder del Grupo H, mientras que Argentina hizo lo propio al frente del Grupo J.