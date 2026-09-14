El Real Madrid visita el Estadio Martínez Valero para medirse al Elche en la Primera División, con José Mourinho buscando consolidar la posición de su equipo en lo más alto de la tabla. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 6 15 sept 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Cómo sintonizar el Elche vs Real Madrid

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Acerca del encuentro

El conjunto blanco llega a Elche en un momento de buen ritmo. La victoria por 4-1 ante el Rayo Vallecano el pasado fin de semana, con un doblete de Kylian Mbappé como protagonista, permitió al Madrid igualar en puntos al Barcelona en la cima de la liga. El francés atraviesa un momento de inspiración que preocupa a cualquier rival.

Bernardo Silva, uno de los fichajes del verano, ha reconocido públicamente estar impresionado por la calidad ofensiva del plantel. Su adaptación al proyecto de Mourinho avanza con paso firme, y frente al Elche tendrá otra oportunidad de afianzarse en el once titular.

El Elche, en cambio, atraviesa un inicio de temporada complicado. El equipo de Martín Anselmi acumula dos derrotas y dos empates en sus últimos cinco partidos de liga, y se encuentra en la penúltima posición de la tabla. La visita del líder no llega en el mejor momento anímico para los ilicitanos.

Mbappé ha hablado de la influencia de Mourinho, destacando la inteligencia táctica del técnico portugués como el factor que más le ha sorprendido desde su llegada al banquillo del Bernabéu. Esa capacidad para leer los partidos será determinante en un desplazamiento que, sobre el papel, no debería complicarse.

Noticias de los equipos y escuadras

El Elche de Martín Anselmi presenta una baja confirmada: Yago Santiago no estará disponible para este partido. El once probable de los ilicitanos incluye a Matías Dituro bajo palos, con una defensa formada por Redondo, Chust, Sangaré y Revivo, y un mediocampo con Buonanotte, Morente, Morcillo y Villar, acompañados de Valera y Fer Niño en ataque.

En el bando visitante, José Mourinho no podrá contar con Éder Militão, Rodrygo ni Ferland Mendy por lesión. El once proyectado del Real Madrid sitúa a Courtois en portería, con una línea defensiva de Huijsen, Rüdiger, Cucurella y Trent Alexander-Arnold, y un centro del campo formado por Bernardo Silva, Arda Güler, Bellingham y Valverde, con Vinicius y Mbappé en la delantera.

Forma

El Elche llega al partido con un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de Primera División. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Athletic Club, aunque antes encadenó dos derrotas consecutivas, incluyendo una caída por 0-5 ante el Barcelona. En total, los ilicitanos han marcado cuatro goles y encajado doce en ese tramo.

El Real Madrid presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El equipo viene de ganar 4-1 al Rayo Vallecano y 2-1 al Inter de Milán en la Champions League, con su único tropiezo siendo la derrota 0-1 ante el Real Betis en liga. Los blancos han anotado quince goles y encajado cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 14 de marzo de 2026 en el Bernabéu, con victoria del Real Madrid por 4-1. En los últimos cinco precedentes, el Madrid acumula tres victorias y dos empates, sin que el Elche haya logrado ganar ninguno de esos duelos. Los blancos han marcado trece goles en esos cinco partidos, encajando seis.

Clasificación

En la Primera División, el Elche ocupa la decimonovena posición, mientras que el Real Madrid se sitúa segundo en la tabla.