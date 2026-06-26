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Cómo ver Egipto vs Irán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y streaming en vivo para ver Egipto vs Irán se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Egipto e Irán se enfrentan en el Seattle Stadium en la Jornada 3 del Grupo G del Mundial de la FIFA 2026, con un lugar en los octavos de final en juego para ambas selecciones.

Egipto llega al partido como líder del grupo con cuatro puntos, tras una victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda en Vancouver que marcó el primer triunfo de los Faraones en la historia de los Mundiales. Mohamed Salah anotó y asistió en esa remontada, consolidándose como el eje creativo del equipo de Hossam Hassan.

Irán, por su parte, acumula dos puntos tras un empate sin goles ante Bélgica en Los Ángeles, un resultado que mereció elogios por la solidez defensiva de Amir Ghalenoei. El Team Melli comparte la segunda posición con Bélgica en diferencia de goles y necesita un resultado en Seattle para asegurar su pase a la siguiente ronda.

Las cuentas son claras. Un triunfo de Egipto los certifica como ganadores del grupo. Una victoria iraní los impulsa a los octavos con plena confianza. Un empate mantiene a Egipto a salvo, pero deja a Irán pendiente de lo que ocurra en el partido paralelo entre Bélgica y Nueva Zelanda.

Salah sigue siendo la amenaza principal del ataque egipcio, y la defensa iraní, con Shoja Khalilzadeh como ancla central y Alireza Beiranvand bajo los palos, deberá rendir al máximo para contenerlo. Al otro lado, Mehdi Taremi busca romper el silencio goleador de Irán en este Mundial, donde todavía no ha marcado en dos apariciones.

A continuación encontrarás todo lo que necesitas saber sobre dónde ver Egipto vs Irán en vivo, incluyendo opciones de canal de TV, streaming online y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Hossam Hassan presenta un once probable con Mostafa Ahmed Shobeir bajo los palos, respaldado por una defensa formada por Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ahmed Abou El Fotouh y Rami Rabia. Mohamed Salah, Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Emam Ashour y Mostafa Ziko completan el bloque medio y los costados, con Omar Marmoush como referencia ofensiva. Hossam Abdelmaguid figura como baja por lesión, aunque los Faraones no registran ningún sancionado.

Amir Ghalenoei alinea a Alireza Beiranvand en portería, con Ehsan Haji Safi, Ramin Rezaeian, Hossein Kanaani y Shoja Khalilzadeh formando la línea defensiva. Ali Nemati, Saeid Ezatolahi y Alireza Jahanbakhsh actúan en el centro del campo, mientras Saman Ghoddos y Mohammad Mohebi apoyan al delantero Mehdi Taremi. Irán no presenta bajas por lesión ni por sanción, aunque se esperan actualizaciones antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 4 H. Abdelmaguid Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Egipto llega a este partido con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda el 22 de junio, el primer triunfo mundialista de su historia. Antes de eso, empataron 1-1 con Bélgica en su debut en el torneo y cayeron 2-1 ante Brasil en un amistoso de junio. Completan la serie un triunfo 1-0 sobre Rusia en mayo y un empate sin goles frente a España.

Irán llega invicto en sus últimas cinco salidas, con dos victorias y tres empates. Su resultado más reciente fue el 0-0 ante Bélgica el 21 de junio, precedido por un empate 2-2 con Nueva Zelanda en su debut mundialista el 16 de junio. En los amistosos previos al torneo, el equipo de Ghalenoei goleó a Costa Rica 5-0, venció a Gambia 3-1 y derrotó a Mali 2-0, sumando siete goles a favor y tres en contra en esa racha de cinco partidos. Irán todavía no ha marcado en sus dos presentaciones en este Mundial.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles de los cinco encuentros anteriores entre Egipto e Irán. Los registros históricos oficiales de este enfrentamiento se actualizarán cuando la información esté disponible.

Clasificación

En el Grupo G de la Copa del Mundo, Egipto ocupa la primera posición e Irán la segunda de cara a la última jornada.