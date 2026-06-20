Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo E Kansas City Stadium

Cómo ver Ecuador vs Curazao en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Ecuador y Curazao se puede seguir en directo a través de Paramount+, DIRECTV Sports Chile y DGO. Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo están disponibles en la tabla de abajo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Ecuador y Curazao se miden este 20 de junio en el Kansas City Stadium en un duelo del Grupo E del Mundial 2026 que ambos equipos necesitan ganar.

La Tri llegó a Kansas City golpeada tras caer 1-0 ante Costa de Marfil en la jornada inaugural. El tanto de Amad Diallo en el minuto 90 cortó una racha de 19 partidos sin perder y dejó al equipo de Sebastián Beccacece con la obligación de reaccionar de inmediato.

Beccacece ha construido un bloque sólido. La dupla central formada por Willian Pacho y Piero Hincapié acumula experiencia en la Liga de Campeones, mientras que Moisés Caicedo dicta el ritmo desde el mediocampo. Ecuador tiene fútbol para recuperarse, pero no puede permitirse otro tropiezo.

Curazao, por su parte, vivió una bautismo de fuego en su debut mundialista. La derrota por 7-1 ante Alemania expuso la diferencia de nivel entre la pequeña nación caribeña y las potencias del torneo. Dick Advocaat sabe que su equipo necesita mostrar algo distinto en Missouri.

El técnico neerlandés cuenta con jugadores de nivel contrastado. Tahith Chong aporta experiencia en el fútbol inglés, Leandro Bacuna tiene llegada desde el mediocampo y Eloy Room deberá rendir al máximo bajo los tres palos. La plantilla de Curazao bebe del sistema futbolístico neerlandés, lo que al menos garantiza un lenguaje táctico compartido.

Ambos equipos ocupan la parte baja del Grupo E, con Ecuador tercero y Curazao cuarto. Un empate mantiene vivas las opciones de los dos; una victoria puede cambiar la cara del grupo por completo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Ecuador vs Curazao en directo, con los canales de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Sebastián Beccacece apunta a una defensa de cuatro con Willian Pacho y Piero Hincapié en el centro, Ángelo Preciado y Joel Ordóñez por los carriles. Moisés Caicedo y Alan Franco forman la pareja de mediocampistas, con Pedro Vite y John Yeboah en las bandas. Gonzalo Plata y Enner Valencia lideran el ataque. Ecuador no tiene lesionados ni sancionados confirmados para este partido.

Dick Advocaat prevé alinear a Eloy Room en portería, con Sherel Floranus, Armando Obispo, Deveron Fonville y Riechedly Bazoer en defensa. Livano Comenencia, Juninho Bacuna y Leandro Bacuna cubrirán el mediocampo, mientras que Sontje Hansen, Tahith Chong y Jurgen Locadia forman el tridente ofensivo. Curazao tampoco registra bajas por lesión o sanción. Se añadirán actualizaciones si se producen cambios antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Ecuador llega con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante Costa de Marfil el 14 de junio, que puso fin a su larga racha invicta. Antes de eso, La Tri goleó 3-0 a Guatemala y venció 2-1 a Arabia Saudí en amistosos previos al torneo. En marzo igualó 1-1 tanto con Países Bajos como con Marruecos. En esos cinco partidos, Ecuador marcó ocho goles y encajó cuatro.

Curazao presenta un panorama más complicado: una sola victoria en cinco partidos. El único triunfo fue el 4-0 ante Aruba el 7 de junio. Ese resultado quedó rodeado de cuatro derrotas, entre ellas el 7-1 ante Alemania en el debut mundialista y el 4-1 ante Escocia. Australia les ganó 5-1 en marzo y China se impuso 2-0 en esa misma ventana. En total, Curazao marcó seis goles y encajó 19 en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Ecuador y Curazao nunca se han enfrentado en ninguna competición oficial ni amistosa según los datos disponibles. El partido del 20 de junio de 2026 en Kansas City será el primer duelo entre ambas selecciones a cualquier nivel.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo E, Ecuador ocupa la tercera posición y Curazao la cuarta antes de este partido.