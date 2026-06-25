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World Cup - Copa del Mundo - Grupo E New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Ecuador vs Alemania en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para ver Ecuador vs Alemania se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Ecuador y Alemania se miden este 25 de junio en el New York/New Jersey Stadium de East Rutherford en el cierre del Grupo E del Mundial de la FIFA 2026. Para La Tri, se trata de un partido que define su futuro en el torneo. Para Die Mannschaft, es la oportunidad de cerrar la fase de grupos con un pleno de victorias.

Alemania llega a este duelo con seis puntos y el primer lugar del grupo ya asegurado. Julian Nagelsmann ha construido un equipo que combina disciplina táctica con capacidad de reacción: su remontada ante Costa de Marfil, sellada con un doblete de Deniz Undav desde el banco, mostró la profundidad de un plantel que no da ventajas.

Undav se ha convertido en el gran protagonista del torneo para los alemanes. Con tres goles en dos apariciones como suplente, el delantero del Stuttgart atraviesa el mejor momento de su carrera en el peor momento para sus rivales.

Ecuador, en cambio, acumula apenas un punto tras el empate sin goles ante Curazao y la derrota inicial frente a Costa de Marfil. Sebastián Beccacece tiene ante sí el partido más exigente de su ciclo como seleccionador: ganar o irse a casa.

Enner Valencia sigue siendo el referente ofensivo de La Tri, y Moisés Caicedo el motor desde el mediocampo. Beccacece cuenta con el plantel completo, sin bajas por lesión ni suspensión, lo que le da margen para buscar una propuesta más ambiciosa que en los partidos anteriores.

Por el lado alemán, la única baja confirmada es la de Nico Schlotterbeck, descartado para el resto del torneo tras sufrir una lesión en los ligamentos del tobillo contra Costa de Marfil. Nagelsmann deberá reorganizar su línea defensiva, aunque la amplitud de su plantilla hace que el impacto sea manejable.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Ecuador vs Alemania en vivo por televisión y en streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Sebastián Beccacece no tiene lesionados ni suspendidos para este partido. Su once proyectado sitúa a Hernán Galíndez bajo palos, con Piero Hincapié, Willian Pacho y Joel Ordóñez en defensa. Pedro Vite y Pervis Estupiñán actuarán como carrileros, Moisés Caicedo y Alan Franco formarán el doble pivote, y John Yeboah aportará presencia en el centro del campo. Enner Valencia y Gonzalo Plata liderarán el ataque.

Julian Nagelsmann afronta el partido sin Nico Schlotterbeck, descartado para el resto del Mundial tras lesionarse el ligamento del tobillo ante Costa de Marfil. El once proyectado del técnico alemán apunta a Oliver Baumann en portería; Joshua Kimmich, Jonathan Tah y Antonio Rüdiger en defensa; David Raum, Jamie Leweling, Leon Goretzka, Angelo Stiller y Nadiem Amiri en el mediocampo; y Maximilian Beier junto a Deniz Undav en la delantera.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 15 N. Schlotterbeck

Forma

Ecuador llega con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 0-0 ante Curazao en el Mundial el 21 de junio, precedido por la derrota 1-0 frente a Costa de Marfil en la jornada inaugural. Antes del torneo, La Tri venció 3-0 a Guatemala y 2-1 a Arabia Saudí en amistosos, y empató 1-1 con Países Bajos en marzo. En esos cinco encuentros, Ecuador marcó seis goles y encajó dos.

Alemania presenta un estado de forma excepcional: cinco victorias en cinco partidos. El triunfo más reciente fue el 2-1 ante Costa de Marfil el 20 de junio, con Deniz Undav como figura. Antes de eso, los alemanes golearon 7-1 a Curazao en la primera jornada y se impusieron 1-2 a Estados Unidos en un amistoso el 6 de junio. También vencieron 4-0 a Finlandia y 2-1 a Ghana en la preparación. Nagelsmann acumula 16 goles a favor y solo tres en contra en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

ECU Últimos partidos ALE 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Ecuador 2 - 4 Alemania

Ecuador 0 - 3 Alemania 2 Goles marcados 7 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los dos selecciones se han enfrentado en dos ocasiones en los registros disponibles, con Alemania ganando ambos duelos. El más reciente fue un amistoso el 29 de mayo de 2013, que terminó 4-2 a favor de los alemanes. Antes de eso, Alemania venció 3-0 a Ecuador en la fase de grupos del Mundial 2006 el 20 de junio de ese año. En total, Alemania ha marcado siete goles y encajado dos en estos dos encuentros.

Clasificación

En el Grupo E del Mundial 2026, Alemania ocupa la primera posición, mientras que Ecuador se encuentra tercero antes de la última jornada.