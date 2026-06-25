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Cómo ver Curazao vs Ivory Coast en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Curazao y Costa de Marfil se puede ver en directo a través de Paramount+, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de streaming disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Curazao y Costa de Marfil se enfrentan en el Philadelphia Stadium en el cierre del Grupo E del Mundial 2026, con destinos muy distintos en juego para cada equipo.

Para Dick Advocaat y sus jugadores, este partido representa la última oportunidad de escribir una de las historias más improbables del torneo. Curazao llegó a Filadelfia con un punto en su debut mundialista, conseguido tras el extraordinario empate sin goles ante Ecuador en Kansas City, donde el portero Eloy Room realizó 15 paradas para igualar un récord histórico del torneo. Ese resultado, sumado al 7-1 encajado ante Alemania en la primera jornada, define perfectamente la montaña rusa emocional que ha vivido la selección caribeña.

Costa de Marfil, en cambio, llega con la clasificación a los octavos de final al alcance de la mano. Los Elefantes abrieron su participación con una victoria 1-0 ante Ecuador gracias a un gol de Yan Diomande en el minuto 90, pero cayeron 2-1 ante Alemania en la segunda jornada tras encajar un tanto en el tiempo de descuento. Emerse Faé necesita una respuesta de carácter de su equipo.

El centrocampista Franck Kessie sigue siendo el motor del bloque marfileño, mientras que Amad Diallo aporta desequilibrio y calidad en las bandas. El joven Yan Diomande, de apenas 19 años y uno de los extremos más cotizados de Europa, es la principal amenaza ofensiva del equipo de Faé.

Por su parte, Curazao depende de la solidez de Room bajo palos y de la creatividad de Tahith Chong y Leandro Bacuna para generar peligro en ataque. El conjunto caribeño, formado en gran medida por jugadores del sistema futbolístico neerlandés, ha demostrado tener disciplina táctica suficiente para competir, aunque el nivel de Costa de Marfil supone un reto de otra magnitud.

En la tabla del Grupo E, Costa de Marfil ocupa la segunda posición y Curazao la cuarta. El partido que cierra la fase de grupos promete ser un examen definitivo para ambas selecciones. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Dick Advocaat no tiene bajas por lesión ni sanción confirmadas en la convocatoria de Curazao para este partido. El técnico neerlandés tiene previsto alinear un once con Eloy Room en portería, una defensa de cinco con Brenet, Gaari, Obispo, Floranus y Fonville, y un mediocampo formado por Chong, Comenencia y los dos Bacuna, con Locadia como referencia ofensiva.

Emerse Faé sí tiene una baja notable: Wilfried Singo no estará disponible por lesión. El seleccionador marfileño apunta a un once con Fofana en portería, Kossounou, Doue, Agbadou y Konan en defensa, Kessie, Sangare y Oulai en el centro del campo, y Amad Diallo, Bonny y Yan Diomande en ataque. Se añadirán más novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 5 W. Singo

Forma

Curazao presenta un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 0-0 ante Ecuador el 21 de junio, que les dio su primer punto en la historia del Mundial. Antes de ese partido, sufrieron una derrota por 7-1 ante Alemania en la primera jornada del torneo, y en los amistosos previos perdieron 4-1 ante Escocia y 5-1 ante Australia. Su única victoria en ese tramo fue un 4-0 ante Aruba el 7 de junio. En total, Curazao marcó cinco goles y encajó 18 en esos cinco encuentros.

Costa de Marfil llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la derrota 2-1 ante Alemania el 20 de junio, con el tanto decisivo llegando en el tiempo de descuento. Antes de eso, los Elefantes ganaron 1-0 a Ecuador en la primera jornada, vencieron 2-1 a Francia en un amistoso el 4 de junio y derrotaron 1-0 a Escocia en marzo. En ese mismo mes golearon 4-0 a Corea del Sur. Costa de Marfil anotó cinco goles y concedió cuatro en esas cinco citas.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos previos entre Curazao y Costa de Marfil en los datos disponibles. El partido del 25 de junio de 2026 en Filadelfia será el primer duelo entre ambas selecciones en la historia del Mundial.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo E, Costa de Marfil ocupa la segunda posición y Curazao la cuarta antes de este último partido de la fase de grupos.