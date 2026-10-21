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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

Cómo ver Como vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Como y Manchester United se puede ver en directo a través de Disney+, que dispone de los derechos de emisión del encuentro. Accede a la plataforma mediante el enlace disponible para no perderte ningún detalle de este partido de la Liga de Campeones.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Stadio Giuseppe Sinigaglia de Como acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre el equipo local y un Manchester United que llega en un momento complicado. El escenario, a orillas del lago, sirve de marco para un duelo europeo que tiene mucho en juego para ambos conjuntos.

El Como de Cesc Fàbregas ha vivido una temporada irregular en el plano doméstico, aunque su presencia en la Champions League sigue siendo el escaparate más ambicioso del proyecto. El club italiano viene de una victoria ante la Fiorentina en Serie A el pasado 18 de octubre, lo que le da algo de impulso antes de este duelo europeo.

El Manchester United, por su parte, atraviesa un período de resultados pobres bajo las órdenes de Michael Carrick. Los Red Devils no han ganado ninguno de sus últimos cinco encuentros y llegan a Como sin haber conocido la victoria en sus compromisos más recientes en la Premier League ni en Europa.

La presión sobre Carrick se ha intensificado en los últimos días. Voces autorizadas del mundo del fútbol inglés han comenzado a cuestionar abiertamente su continuidad, aunque desde el club se mantiene la confianza pública en el técnico de momento.

Tanto Como como el United ocupan posiciones en la zona baja de la tabla de la Champions League, lo que convierte este partido en una cita con implicaciones directas para las aspiraciones europeas de ambos. Perder podría complicar seriamente sus opciones de avanzar en la competición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, incluyendo el canal de televisión, el live stream disponible y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Como, Cesc Fàbregas, prevé alinear un once con Robert Sanchez bajo palos, una defensa formada por Alex Valle, Jacobo Ramon, Trevoh Chalobah e Ivan Smolcic, y un mediocampo con Luis Milla y Jesus Rodriguez. En ataque, Kaiki, Maximo Perrone y Martin Baturina acompañarían a Nico Paz. No se han registrado bajas por lesión ni sanción en el equipo local de cara a este encuentro.

Michael Carrick apunta a un Manchester United con Senne Lammens en portería y una línea defensiva compuesta por Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Leny Yoro y Ayden Heaven. En el centro del campo se situarían Andrey Santos, Carlos Baleba y Bruno Fernandes, mientras que Marcus Rashford, Youri Tielemans y Bryan Mbeumo formarían el ataque. El equipo visitante tampoco presenta bajas confirmadas por lesión o suspensión, aunque se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del pitido inicial.

Forma

El Como llega a este partido con un balance de dos victorias, una derrota y dos empates en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante la Fiorentina por 1-3 en Serie A el 18 de octubre. En Champions League, sin embargo, cayeron ante el Feyenoord por 3-2, y también perdieron contra el Frosinone por 2-0 en liga. En total, el equipo de Fàbregas ha marcado ocho goles y encajado seis en ese período.

El Manchester United acumula tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, sin conocer la victoria en ninguno de ellos. El encuentro más reciente fue un empate 1-1 ante el Leeds en la Premier League el 18 de octubre. Antes, los Red Devils cayeron por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones y perdieron 2-3 frente al Brighton en la Carabao Cup. El equipo visitante ha marcado cinco goles y ha encajado siete en este período, una cifra que refleja sus dificultades defensivas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Como y Manchester United en los últimos cinco partidos entre ambos equipos. Se trata, por tanto, de un duelo sin historial reciente que sirva de referencia directa para este encuentro de la Liga de Campeones.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, el Como ocupa la duodécima posición y el Manchester United la decimotercera. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que significa que ninguno de los dos puede permitirse más tropiezos si quiere mantener vivas sus opciones de avanzar en la competición.