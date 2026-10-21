¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoComo
Stadio G. Sinigaglia
team-logoManchester United
¡Mira aquí! Disney+
GOAL-e
Con la colaboración de

Como vs Manchester United: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Como vs Manchester United
Como
Manchester United
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Como y Manchester United, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 3
Stadio G. Sinigaglia

Cómo ver Como vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Como y Manchester United se puede ver en directo a través de Disney+, que dispone de los derechos de emisión del encuentro. Accede a la plataforma mediante el enlace disponible para no perderte ningún detalle de este partido de la Liga de Campeones.

Disney+

Disney+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

El Stadio Giuseppe Sinigaglia de Como acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre el equipo local y un Manchester United que llega en un momento complicado. El escenario, a orillas del lago, sirve de marco para un duelo europeo que tiene mucho en juego para ambos conjuntos.

El Como de Cesc Fàbregas ha vivido una temporada irregular en el plano doméstico, aunque su presencia en la Champions League sigue siendo el escaparate más ambicioso del proyecto. El club italiano viene de una victoria ante la Fiorentina en Serie A el pasado 18 de octubre, lo que le da algo de impulso antes de este duelo europeo.

El Manchester United, por su parte, atraviesa un período de resultados pobres bajo las órdenes de Michael Carrick. Los Red Devils no han ganado ninguno de sus últimos cinco encuentros y llegan a Como sin haber conocido la victoria en sus compromisos más recientes en la Premier League ni en Europa.

La presión sobre Carrick se ha intensificado en los últimos días. Voces autorizadas del mundo del fútbol inglés han comenzado a cuestionar abiertamente su continuidad, aunque desde el club se mantiene la confianza pública en el técnico de momento.

Tanto Como como el United ocupan posiciones en la zona baja de la tabla de la Champions League, lo que convierte este partido en una cita con implicaciones directas para las aspiraciones europeas de ambos. Perder podría complicar seriamente sus opciones de avanzar en la competición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, incluyendo el canal de televisión, el live stream disponible y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Como contra Manchester United alineaciones probables

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. ButezJ. ButezA. ValleA. ValleT. ChalobahT. ChalobahY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonL. Da CunhaL. Da CunhaJ. RodriguezJ. RodriguezM. BaturinaM. BaturinaL. MillaL. MillaN. PazN. PazA. DouvikasA. DouvikasS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiH. MaguireH. MaguireM. de LigtM. de LigtC. BalebaC. BalebaA. SantosA. SantosA. DialloA. DialloB. FernandesB. FernandesY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Como

Once inicial

Manchester United

Manager

  • Cesc Fàbregas
  • M. Carrick

El técnico del Como, Cesc Fàbregas, prevé alinear un once con Robert Sanchez bajo palos, una defensa formada por Alex Valle, Jacobo Ramon, Trevoh Chalobah e Ivan Smolcic, y un mediocampo con Luis Milla y Jesus Rodriguez. En ataque, Kaiki, Maximo Perrone y Martin Baturina acompañarían a Nico Paz. No se han registrado bajas por lesión ni sanción en el equipo local de cara a este encuentro.

Michael Carrick apunta a un Manchester United con Senne Lammens en portería y una línea defensiva compuesta por Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Leny Yoro y Ayden Heaven. En el centro del campo se situarían Andrey Santos, Carlos Baleba y Bruno Fernandes, mientras que Marcus Rashford, Youri Tielemans y Bryan Mbeumo formarían el ataque. El equipo visitante tampoco presenta bajas confirmadas por lesión o suspensión, aunque se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del pitido inicial.

Forma

COM

COM - Formulario

PAR
W2-1
FRC
L2-0
ROM
D0-0
FEY
L3-2
FIO
W1-3
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MUN

MUN - Formulario

BHA
L2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
L2-0
LEE
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Como llega a este partido con un balance de dos victorias, una derrota y dos empates en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante la Fiorentina por 1-3 en Serie A el 18 de octubre. En Champions League, sin embargo, cayeron ante el Feyenoord por 3-2, y también perdieron contra el Frosinone por 2-0 en liga. En total, el equipo de Fàbregas ha marcado ocho goles y encajado seis en ese período.

El Manchester United acumula tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, sin conocer la victoria en ninguno de ellos. El encuentro más reciente fue un empate 1-1 ante el Leeds en la Premier League el 18 de octubre. Antes, los Red Devils cayeron por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones y perdieron 2-3 frente al Brighton en la Carabao Cup. El equipo visitante ha marcado cinco goles y ha encajado siete en este período, una cifra que refleja sus dificultades defensivas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Como y Manchester United en los últimos cinco partidos entre ambos equipos. Se trata, por tanto, de un duelo sin historial reciente que sirva de referencia directa para este encuentro de la Liga de Campeones.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, el Como ocupa la duodécima posición y el Manchester United la decimotercera. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que significa que ninguno de los dos puede permitirse más tropiezos si quiere mantener vivas sus opciones de avanzar en la competición.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google