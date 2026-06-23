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Cómo ver Colombia vs RD Congo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en vivo disponibles para ver Colombia vs RD Congo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Colombia y la República Democrática del Congo se enfrentan en la Jornada 2 del Grupo K del Mundial 2026, con el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, como escenario de un duelo que definirá en gran medida el destino clasificatorio de ambas selecciones.

Los Cafeteros llegan como líderes del grupo tras una victoria contundente ante Uzbekistán en el Estadio Azteca. James Rodríguez y Luis Díaz comandaron un ataque que anotó tres veces, aunque la defensa mostró algunas grietas que Néstor Lorenzo deberá corregir antes de este encuentro.

Los Leopardos, por su parte, demostraron un carácter extraordinario en su debut mundialista. Sébastien Desabre diseñó un plan táctico que frustró a Portugal durante 90 minutos, y Yoane Wissa firmó el gol del empate histórico ante los europeos en Houston.

La aritmética del grupo es sencilla y despiadada: una victoria colombiana los sitúa al borde de la clasificación; un triunfo congoleño abre el grupo por completo. El margen de error para ambos equipos se ha reducido drásticamente tras la primera jornada.

Chancel Mbemba, capitán de RD Congo, arrastra una tarjeta amarilla del debut y deberá actuar con cautela frente a un ataque colombiano que tiene velocidad y desequilibrio en todas sus líneas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Néstor Lorenzo cuenta con toda su plantilla disponible para este partido: no hay lesionados ni sancionados confirmados en el bando colombiano. El entrenador argentino tiene previsto alinear a Camilo Vargas bajo palos, con una defensa formada por Johan Mojica, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Daniel Muñoz. Jefferson Lerma y Gustavo Puerta formarán el doble pivote, mientras que James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Díaz actuarán como mediapuntas y extremos detrás de Luis Suárez.

Sébastien Desabre tampoco registra bajas por lesión ni sanción en su convocatoria, aunque Chancel Mbemba deberá extremar la precaución tras ver la cartulina amarilla ante Portugal. El técnico francés tiene previsto repetir el esquema de cinco defensas con Lionel Mpasi-Nzau en portería, Aaron Wan-Bissaka y Arthur Masuaku como carrileros, y la tripleta central formada por Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe y Mbemba. Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe y Noah Sadiki cubrirán el centro del campo, con Yoane Wissa y Cédric Bakambu en ataque. Se actualizará la información si hay novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Colombia acumula tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente en el Mundial fue la victoria por 1-3 ante Uzbekistán el 18 de junio, con tres goles anotados y uno encajado. Antes del torneo, los Cafeteros también golearon a Costa Rica (3-1) y superaron a Jordania (2-0) en partidos amistosos de junio. Las dos derrotas llegaron en marzo frente a Francia (1-3) y Croacia (1-2). En total, Colombia ha marcado diez goles y ha recibido siete en estos cinco encuentros.

La República Democrática del Congo suma dos victorias, un empate y dos derrotas en el mismo período. Su debut mundialista acabó en empate a uno ante Portugal el 17 de junio, con Wissa como goleador. Su derrota más reciente fue un 1-2 ante Chile el 9 de junio en amistoso. En el lado positivo, los Leopardos ganaron a Jamaica (1-0) en la clasificación mundialista y a Bermudas (2-0) en amistoso, y empataron sin goles ante Dinamarca en junio. En conjunto, han anotado cinco goles y han encajado cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran antecedentes directos entre Colombia y la República Democrática del Congo. Este partido en el Estadio Akron será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia del Mundial.

Clasificación

En la Copa del Mundo - Grupo K, Colombia ocupa la primera posición y la República Democrática del Congo se sitúa segunda.