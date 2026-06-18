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World Cup - Copa del Mundo - Grupo B BC Place Vancouver

Cómo ver Canadá vs Qatar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de televisión y las opciones de transmisión en vivo para ver Canadá vs Qatar están disponibles a través de los servicios listados a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Canadá y Qatar se miden en el BC Place de Vancouver en un duelo del Grupo B de la Copa del Mundo 2026 que puede definir el rumbo de ambas selecciones en el torneo.

Los anfitriones canadienses, clasificados en el puesto 30 del ranking FIFA, arrancaron su participación con un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina. Jesse Marsch sabe que su equipo necesita los tres puntos para consolidar su posición en el grupo y responder a la presión de jugar en casa por primera vez en un Mundial.

La figura más desequilibrante del plantel canadiense es el lateral izquierdo del Bayern Múnich Alphonso Davies, quien regresó de una larga lesión justo a tiempo para el torneo. También habrá que seguir de cerca al mediocampista del Sassuolo Ismael Kone y al delantero de la Juventus Jonathan David.

Qatar, por su parte, llegó a este partido después de un empate dramático 1-1 ante Suiza, con un gol de Boualem Khoukhi en el minuto 94 que salvó un punto. Julen Lopetegui dirige a una selección que quiere borrar el recuerdo de 2022, cuando se convirtió en el primer anfitrión en perder los tres partidos de la fase de grupos.

El arma principal de Qatar es el mediocampista del Al-Sadd Akram Afif, cuya capacidad creativa es la principal amenaza para cualquier rival. Almoez Ali, máximo goleador histórico de la selección catarí, completa una dupla ofensiva que ya demostró tener recursos en el partido inaugural del grupo.

Ambos equipos llegan con un punto cada uno tras la primera jornada, lo que convierte este enfrentamiento en un partido de alto voltaje para la clasificación. Con el Grupo B apretado desde el inicio, ninguno puede permitirse un tropiezo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Canadá está dirigido por Jesse Marsch, aunque por el momento no hay información confirmada sobre lesionados o suspendidos para este partido. Tampoco se ha publicado un once titular probable. Cualquier novedad se actualizará antes del pitido inicial.

Qatar llega bajo las órdenes de Julen Lopetegui sin datos confirmados de bajas por lesión o sanción. No se ha dado a conocer un once inicial proyectado. La información de equipo se completará a medida que se acerque la fecha del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Canadá acumula un registro de una victoria, cuatro empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en el debut mundialista. Antes de eso, igualaron 1-1 con Irlanda en un amistoso y vencieron 2-0 a Uzbekistán. Los canadienses también empataron 0-0 con Túnez y 2-2 con Islandia, lo que refleja una tendencia a repartir puntos en lugar de sentenciar encuentros.

Qatar presenta un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue el empate 1-1 con Suiza en la primera jornada del Mundial. En ese tramo también empataron 0-0 con El Salvador y 1-1 con Siria en la Copa Árabe FIFA, mientras sufrieron una derrota por 3-0 ante Túnez y otra por 1-0 ante Irlanda. Los marrones marcaron tres goles y encajaron cinco en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

CAN Último partidos QAT 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Catar 0 - 2 Canadá 2 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único antecedente registrado entre estas dos selecciones es un amistoso disputado el 23 de septiembre de 2022, en el que Canadá venció 2-0 en territorio catarí. Ese resultado representa la única victoria canadiense documentada sobre su rival en el Grupo B.

Clasificación

En la Copa del Mundo - Grupo B, Canadá ocupa la segunda posición y Qatar la tercera tras la primera jornada de competición.