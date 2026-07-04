Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Canadá vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Canadá y Marruecos se puede seguir en directo a través de Paramount+, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación se detallan las opciones de emisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Canadá y Marruecos se miden en los octavos de final del Mundial 2026 en el Houston Stadium, Texas, en un duelo que define quién avanza a los cuartos de final del torneo más importante del fútbol mundial.

Les Rouges llegan a este partido escribiendo historia. Jesse Marsch dirige a una selección canadiense que disputó su primera victoria en la fase eliminatoria de un Mundial al superar a Sudáfrica con un gol de Stephen Eustáquio en tiempo de descuento. Para un país que en 2014 ocupaba el puesto 122 del ranking FIFA, llegar a octavos de final en casa es un logro sin precedentes.

Sin embargo, el propio Marsch no se guarda sus temores. Tras observar en persona la victoria de Marruecos sobre Países Bajos en los penaltis, el técnico estadounidense describió preparar este partido como "una pesadilla espantosa y horrible". Sus palabras no son exageración: los Atlas llevan 33 partidos sin perder.

Marruecos llegó a esta ronda tras uno de los partidos más dramáticos del torneo. Issa Diop igualó en el minuto 91 frente a Países Bajos para forzar la prórroga, y los marroquíes ganaron 3-2 en la tanda de penaltis. Ismael Saibari, quien anotó tres goles en la fase de grupos, ya firmó con Bayern Munich antes de que terminara el torneo.

Canadá cuenta con la ventaja de jugar ante un público mayoritariamente favorable en suelo norteamericano, y Jonathan David —autor de un hat-trick ante Catar— representa la mayor amenaza ofensiva del equipo. La incógnita sobre Alphonso Davies, que no ha jugado ningún minuto en el torneo por lesión, añade tensión al once probable de Marsch.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las opciones de transmisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Canadá, dirigida por Jesse Marsch, no registra bajas confirmadas por lesión ni suspensiones en este momento. El once proyectado es: Crepeau; Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea; Saliba, Millar, Buchanan, Eustaquio; David, Oluwaseyi. La situación de Alphonso Davies, ausente durante toda la fase de grupos por lesión, se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Marruecos, bajo las órdenes de Mohamed Ouahbi, tampoco presenta lesionados ni sancionados confirmados. El once proyectado es: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Las bajas de Nayef Aguerd y Abdessamad Ezzalzouli, retirados de la convocatoria, son las únicas novedades negativas para los Atlas.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Canadá acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con nueve goles marcados y tres encajados. Su resultado más reciente fue una victoria 1-0 ante Sudáfrica el 28 de junio, con el gol decisivo de Eustáquio en el tiempo añadido. Antes de eso, golearon 6-0 a Catar y cayeron 2-1 ante Suiza. Completan la serie un empate 1-1 con Bosnia y Herzegovina y otro 1-1 en un amistoso ante Irlanda.

Marruecos no ha perdido en sus últimos cinco encuentros: tres victorias y dos empates. Su partido más reciente fue el empate 1-1 con Países Bajos el 30 de junio, resuelto con victoria marroquí en los penaltis. En la fase de grupos vencieron 4-2 a Haití y 1-0 a Escocia, empataron 1-1 con Brasil y empataron 1-1 con Noruega en un amistoso previo al torneo. Los Atlas han marcado ocho goles y encajado cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

CAN Últimos partidos MAR 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Canadá 1 - 2 Marruecos

Marruecos 4 - 0 Canadá 1 Goles marcados 6 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los dos equipos se han enfrentado en dos ocasiones. El duelo más reciente tuvo lugar el 1 de diciembre de 2022 en la fase de grupos del Mundial de Qatar, con victoria de Marruecos por 2-1. El único antecedente previo es un amistoso del 11 de octubre de 2016 en el que Marruecos ganó 4-0 como local. Marruecos domina el historial con dos victorias en dos encuentros.

Clasificación

Canadá terminó segunda en el Grupo B del Mundial 2026, mientras que Marruecos clasificó como segunda del Grupo C.