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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

Cómo ver Brujas vs Lens en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de televisión y streaming en directo para ver Brujas vs Lens están disponibles a través de los canales indicados a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Jan Breydel Stadion de Brujas acoge este encuentro de Liga de Campeones entre Club Brujas y Lens, dos equipos que llegan al partido en momentos muy distintos de la competición.

El equipo de Ivan Leko atraviesa un estado de forma envidiable. Tras golear 4-1 al RAAL La Louviere en la First Division A y vencer al KSC Lokeren en Copa, los belgas llegan al partido con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Su actuación más destacada en Champions League fue la remontada ante Inter de Milán, donde se impusieron 4-3 en San Siro con un rendimiento colectivo sobresaliente.

Nicolo Tresoldi se ha convertido en el nombre del momento en Europa. El delantero firmó un hat-trick ante los nerazzurri que dejó sin respuesta a la defensa interista y ha disparado su cotización en el mercado continental. Con Carlos Forbs como socio en el ataque, Brujas tiene argumentos de sobra para mantener su racha.

Lens, dirigido por Yannick Cahuzac, llega en una situación más comprometida dentro del grupo. Los de Artois perdieron 2-0 ante el Sporting de Lisboa en la jornada anterior de Champions League y acumulan resultados irregulares en Ligue 1, aunque una victoria a domicilio ante el Troyes el 17 de octubre les devolvió algo de confianza.

En la tabla de la Liga de Campeones, Brujas ocupa una posición más cómoda que Lens, lo que otorga a los locales una ventaja psicológica y clasificatoria de cara al partido. Para Lens, este desplazamiento a Bélgica representa una oportunidad de reactivar su campaña europea antes de que se complique aún más.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, incluyendo canales de televisión, plataformas de streaming y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Club Brujas presenta la baja por lesión de Joel Ordóñez, aunque Ivan Leko puede contar con una alineación de garantías. El once probable de los belgas incluye a Yann Sommer bajo palos, con Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Brandon Mechele y Joaquin Seys en defensa. En el centro del campo, Jan Virgili, Freddie Potts y Hans Vanaken forman el bloque, mientras que Carlos Forbs, Hugo Vetlesen y Nicolo Tresoldi completan el ataque.

Lens llega con dos bajas confirmadas: Jonathan Gradit y Abdallah Sima están en la enfermería. Cahuzac alinearía a Robin Risser en portería, con Samson Baidoo, Kyllian Antonio, Jean-Clair Todibo y Andrija Bulatovic en la línea defensiva. Junior Kadile, Amadou Haidara y Florian Thauvin ocuparían el centro del campo, con Ruben Aguilar, Matthieu Udol y Odsonne Edouard en ataque. Se añadirán novedades si se producen cambios antes del partido.

Forma

Club Brujas llega al partido con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, sin conocer la derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante el KSC Lokeren en Copa el 17 de octubre, y antes de eso firmaron una memorable victoria 4-3 en el Giuseppe Meazza ante Inter de Milán en Champions League. En la First Division A también han mostrado solidez, con victorias ante el RAAL La Louviere (4-1), Genk (3-0) y Royal Antwerp (3-1). En total, los belgas han anotado 12 goles y encajado 6 en ese período.

Lens acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue una victoria 3-1 a domicilio ante el Troyes en Ligue 1 el 17 de octubre. Sin embargo, en Champions League perdieron 2-0 ante el Sporting de Lisboa, y en liga también cedieron ante el Mónaco (1-2). Han marcado 9 goles y recibido 8 en ese tramo, con resultados que reflejan una irregularidad que deberán corregir.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos históricos de enfrentamientos directos entre Club Brujas y Lens para este partido. La información se actualizará si se dispone de registros previos antes del inicio del encuentro.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, Brujas ocupa una posición más desahogada que Lens, lo que convierte este partido en una oportunidad para los visitantes de recortar distancias y relanzar sus aspiraciones de clasificación en la fase de grupos.