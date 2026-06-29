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Cómo ver Brazil vs Japan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de transmisión en línea disponibles para ver Brasil vs Japón en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Brasil y Japón se miden en los Octavos de Final del Mundial 2026, con el partido programado en el Houston Stadium de Texas. La Seleção llega como una de las selecciones más temidas del torneo, mientras que los Samurai Azul buscan protagonizar una de las sorpresas de la fase eliminatoria.

Carlo Ancelotti ha encontrado en Vinicius Junior a su gran referente ofensivo. El extremo del Real Madrid suma cuatro goles en tres partidos y atraviesa el mejor momento de su carrera internacional, algo que él mismo anticipó antes del torneo al afirmar que si marcaba cuatro o cinco goles y Brasil salía campeón, toda la historia cambiaría.

Sin embargo, Brasil no llega sin complicaciones. La baja de Raphinha por lesión reduce las opciones en ataque, y las dudas sobre la profundidad del plantel más allá de su estrella siguen presentes. Ancelotti continúa ajustando su sistema, y el ruido extradeportivo generado por una reclamación formal a la FIFA por un gol anulado a Vinicius frente a Escocia tampoco ha ayudado.

Japón, por su parte, llega a Houston como un equipo organizado y difícil de batir. Hajime Moriyasu clasificó a su selección desde el Grupo F con dos victorias y un empate, y los Samurai Azul demostraron su solidez colectiva con una goleada 4-0 ante Túnez y un empate 2-2 ante Países Bajos. La ausencia de Takefusa Kubo por lesión es un golpe real, pero el bloque japonés ha demostrado que no depende de un solo jugador.

La historia reciente entre ambas selecciones añade otra capa de interés. En octubre de 2025, Japón derrotó a Brasil 3-2 en un amistoso, lo que supone el antecedente más fresco antes de este choque mundialista.

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Noticias del equipo y escuadras

Carlo Ancelotti no podrá contar con Raphinha, que se pierde el partido por lesión. El once probable del técnico italiano sitúa a Alisson Becker bajo palos, con una defensa formada por Gabriel, Marquinhos, Danilo y Douglas Santos. En el mediocampo aparecen Lucas Paquetá, Casemiro y Bruno Guimarães, mientras que el tridente ofensivo lo componen Rayan, Vinicius Junior y Matheus Cunha. Brasil no registra ningún sancionado.

Para Japón, Hajime Moriyasu afronta la baja de Takefusa Kubo por lesión. El once proyectado coloca a Zion Suzuki en portería, con Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito y Daizen Maeda en defensa. El bloque de mediocampo y ataque lo forman Yukinari Sugawara, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Ao Tanaka y Ayase Ueda. La selección japonesa tampoco tiene suspendidos. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 11 Raphinha Lesiones y suspensiones 8 T. Kubo

Forma

Brasil llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-0 ante Escocia el 24 de junio, que le dio el primer puesto del Grupo C. En la fase de grupos también empató 1-1 con Marruecos y venció 3-0 a Haití. En los amistosos previos al torneo, la Seleção goleó 6-2 a Panamá y ganó 2-1 a Egipto, acumulando 15 goles marcados y cuatro encajados en esos cinco encuentros.

Japón suma tres victorias y dos empates en sus últimas cinco salidas. El resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Suecia el 25 de junio, suficiente para terminar segundo en el Grupo F. Antes de eso, los Samurai Azul aplastaron 4-0 a Túnez y empataron 2-2 con Países Bajos en su debut mundialista. En los amistosos preparatorios también ganaron 1-0 a Islandia y 1-0 a Inglaterra. En total, Japón marcó ocho goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 14 de octubre de 2025 en un amistoso, con Japón venciendo a Brasil 3-2 en casa. Antes de ese resultado, Brasil había ganado cuatro duelos consecutivos frente a los nipones, incluyendo un 1-0 en junio de 2022 y un 3-1 en noviembre de 2017. En el balance de los últimos cinco encuentros, Brasil se impone con tres victorias por una de Japón.

Clasificación

En la tabla del Mundial, Brasil terminó primero en el Grupo C, mientras que Japón concluyó segundo en el Grupo F.