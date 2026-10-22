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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

Cómo ver Besiktas vs Crystal Palace en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Beşiktaş y Crystal Palace se puede ver en vivo a través de Disney+ y ESPN Chile para las regiones correspondientes. Consulta a continuación los enlaces para acceder a la transmisión en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Crystal Palace visita el Tüpraş Stadyumu de Estambul para medirse ante Beşiktaş en la fase de liga de la UEFA Europa League. El conjunto londinense llega a territorio turco en busca de una victoria que le permita mejorar su posición en la tabla europea.

Pierre Sage conduce a los Eagles en un momento de irregularidad. La goleada sufrida ante Brighton el pasado fin de semana —un contundente 5-0 que dejó al equipo sin argumentos en el Amex Stadium— contrasta con la solidez mostrada semanas antes frente al Nottingham Forest, a quien superaron 3-1 en la Premier League.

En el plano europeo, el panorama tampoco es alentador para Palace. Una derrota ante Lyon en la jornada anterior complica su situación en la Europa League, donde actualmente ocupa la decimoquinta posición de la fase de liga.

Beşiktaş, por su parte, atraviesa una semana cargada de emociones encontradas. El conjunto de Vincenzo Italiano cayó el domingo ante Trabzonspor en un derby del campeonato turco, un resultado que deja huella en el ánimo del vestuario de cara a este compromiso continental.

Sin embargo, los blanquinegros de Estambul mostraron su mejor versión en Europa al superar a Hoffenheim en la jornada anterior, y en casa buscarán aprovechar el calor de su afición para sumar tres puntos vitales. Ocupan actualmente el cuarto puesto de la Europa League, lo que refleja su ambición en esta competición.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Desde el cuerpo técnico de Beşiktaş, Vincenzo Italiano no ha confirmado alineación probable ni ha reportado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro. Se espera que la información se actualice con mayor detalle en las horas previas al partido.

En el bando visitante, Pierre Sage tampoco ha facilitado una alineación confirmada ni ha informado sobre ausencias específicas por lesión o suspensión. Cualquier novedad sobre el once de Crystal Palace se irá incorporando a medida que se acerque el inicio del partido.

Forma

Beşiktaş llega al partido con un registro de dos victorias, cero empates y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Trabzonspor en la Süper Lig, un golpe que interrumpe la dinámica positiva que habían logrado en Europa. Entre sus puntos de referencia positivos destaca el triunfo ante Marsella por 4-1 en la Europa League, además de la victoria por 2-3 ante Hoffenheim en la misma competición. En total, el equipo ha marcado doce goles y encajado nueve en ese tramo de cinco partidos.

Crystal Palace acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. El equipo de Sage viene de caer por 5-0 ante Brighton en la Premier League, su resultado más abultado del período, aunque antes había firmado un convincente 3-1 frente al Nottingham Forest. En Europa, los Eagles perdieron 3-2 ante Lyon en su último compromiso continental. El conjunto londinense ha anotado seis goles y recibido once en este tramo, una cifra defensiva que refleja sus dificultades recientes.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Beşiktaş y Crystal Palace en las últimas cinco citas, por lo que no es posible establecer un historial reciente entre ambos clubes. Este partido podría marcar un punto de referencia entre dos equipos que se conocen poco en el plano competitivo.

Clasificación

En la fase de liga de la Europa League, Beşiktaş ocupa la cuarta posición, mientras que Crystal Palace se sitúa en el decimoquinto puesto. La diferencia de once lugares en la tabla convierte este partido en un encuentro de alto valor para ambos, aunque con motivaciones distintas: los turcos buscan consolidarse en zona de clasificación directa, y los ingleses necesitan puntuar para no alejarse de las posiciones que dan continuidad en la competición.