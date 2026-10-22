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Besiktas vs Crystal Palace: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Besiktas vs Crystal Palace
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Crystal Palace
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Cómo ver el partido de Europa League entre Besiktas y Crystal Palace, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Besiktas vs Crystal Palace en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Beşiktaş y Crystal Palace se puede ver en vivo a través de Disney+ y ESPN Chile para las regiones correspondientes. Consulta a continuación los enlaces para acceder a la transmisión en directo.

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Crystal Palace visita el Tüpraş Stadyumu de Estambul para medirse ante Beşiktaş en la fase de liga de la UEFA Europa League. El conjunto londinense llega a territorio turco en busca de una victoria que le permita mejorar su posición en la tabla europea.

Pierre Sage conduce a los Eagles en un momento de irregularidad. La goleada sufrida ante Brighton el pasado fin de semana —un contundente 5-0 que dejó al equipo sin argumentos en el Amex Stadium— contrasta con la solidez mostrada semanas antes frente al Nottingham Forest, a quien superaron 3-1 en la Premier League.

En el plano europeo, el panorama tampoco es alentador para Palace. Una derrota ante Lyon en la jornada anterior complica su situación en la Europa League, donde actualmente ocupa la decimoquinta posición de la fase de liga.

Beşiktaş, por su parte, atraviesa una semana cargada de emociones encontradas. El conjunto de Vincenzo Italiano cayó el domingo ante Trabzonspor en un derby del campeonato turco, un resultado que deja huella en el ánimo del vestuario de cara a este compromiso continental.

Sin embargo, los blanquinegros de Estambul mostraron su mejor versión en Europa al superar a Hoffenheim en la jornada anterior, y en casa buscarán aprovechar el calor de su afición para sumar tres puntos vitales. Ocupan actualmente el cuarto puesto de la Europa League, lo que refleja su ambición en esta competición.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Besiktas contra Crystal Palace alineaciones probables

Manager

  • V. Italiano

Desde el cuerpo técnico de Beşiktaş, Vincenzo Italiano no ha confirmado alineación probable ni ha reportado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro. Se espera que la información se actualice con mayor detalle en las horas previas al partido.

En el bando visitante, Pierre Sage tampoco ha facilitado una alineación confirmada ni ha informado sobre ausencias específicas por lesión o suspensión. Cualquier novedad sobre el once de Crystal Palace se irá incorporando a medida que se acerque el inicio del partido.

Forma

BJK

BJK - Formulario

OM
W4-1
AMS
L3-2
KOB
W2-1
TSG
W2-3
TRS
L2-0
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CRY

CRY - Formulario

LEE
D0-0
BRC
L0-2
NFO
W3-1
OL
L3-2
BHA
L5-0
Gol marcado (encajado)
5/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Beşiktaş llega al partido con un registro de dos victorias, cero empates y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Trabzonspor en la Süper Lig, un golpe que interrumpe la dinámica positiva que habían logrado en Europa. Entre sus puntos de referencia positivos destaca el triunfo ante Marsella por 4-1 en la Europa League, además de la victoria por 2-3 ante Hoffenheim en la misma competición. En total, el equipo ha marcado doce goles y encajado nueve en ese tramo de cinco partidos.

Crystal Palace acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. El equipo de Sage viene de caer por 5-0 ante Brighton en la Premier League, su resultado más abultado del período, aunque antes había firmado un convincente 3-1 frente al Nottingham Forest. En Europa, los Eagles perdieron 3-2 ante Lyon en su último compromiso continental. El conjunto londinense ha anotado seis goles y recibido once en este tramo, una cifra defensiva que refleja sus dificultades recientes.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Beşiktaş y Crystal Palace en las últimas cinco citas, por lo que no es posible establecer un historial reciente entre ambos clubes. Este partido podría marcar un punto de referencia entre dos equipos que se conocen poco en el plano competitivo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Europa League, Beşiktaş ocupa la cuarta posición, mientras que Crystal Palace se sitúa en el decimoquinto puesto. La diferencia de once lugares en la tabla convierte este partido en un encuentro de alto valor para ambos, aunque con motivaciones distintas: los turcos buscan consolidarse en zona de clasificación directa, y los ingleses necesitan puntuar para no alejarse de las posiciones que dan continuidad en la competición.

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