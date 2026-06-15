Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Belgium vs Egipto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Bélgica y Egipto se puede ver en directo a través de los siguientes canales y plataformas de streaming disponibles en tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Bélgica y Egipto abren su campaña en el Grupo G del Mundial 2026 en el Seattle Stadium, en un partido que marca el debut de ambas selecciones en el torneo.

Los Diablos Rojos llegan bajo la dirección de Rudi Garcia con una plantilla que mezcla experiencia y juventud. Kevin De Bruyne sigue siendo el motor creativo del equipo, mientras que Jeremy Doku aporta velocidad y desborde por las bandas. Thibaut Courtois regresa como titular bajo los palos.

Por su parte, Egipto llega a Norteamérica con Mohamed Salah como gran referente. El delantero del Liverpool afronta lo que podría ser su última Copa del Mundo con la misión de escribir historia para los Faraones, que regresan al torneo tras ausentarse en Qatar 2022.

Egipto lleva décadas construyendo su reputación en el fútbol africano, pero en los Mundiales su historial es escaso. Esta es apenas su cuarta participación en la historia del torneo, y Omar Marmoush acompaña a Salah en un ataque que buscará sorprender a una de las selecciones europeas más talentosas del grupo.

Bélgica, en tanto, atraviesa una transición generacional. Garcia ha apostado por un sistema de control del mediocampo que libera a sus extremos, con Charles De Ketelaere y Amadou Onana como piezas centrales de ese esquema. Los resultados en la preparación fueron alentadores.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Rudi Garcia cuenta con prácticamente todos sus efectivos disponibles para el debut. El único ausente confirmado es Zeno Debast, que no estará en la convocatoria por lesión. El XI proyectado sitúa a Courtois en portería, con una defensa formada por Meunier, Castagne, Ngoy y Mechele. En el mediocampo, Tielemans y Onana acompañan a De Bruyne, mientras que Doku, Trossard y De Ketelaere forman el tridente ofensivo.

En el bando egipcio, Hossam Hassan no tiene bajas confirmadas de cara al partido. Salah lidera un once en el que también figuran Omar Marmoush y Trezeguet, con Mostafa Ahmed Shobeir bajo palos. Se irá actualizando la información sobre el estado del equipo a medida que se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 2 Z. Debast Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Bélgica llega en buena dinámica, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una goleada por 5-0 ante Túnez el 6 de junio, y antes de eso se impusieron 2-0 a Croacia. En total, los Diablos Rojos anotaron 15 goles y encajaron dos en ese periodo, lo que refleja una solidez ofensiva notable. El único punto perdido fue el empate 1-1 ante México en abril.

Egipto, por su parte, presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La más reciente fue una derrota 2-1 ante Brasil el 6 de junio. Los Faraones ganaron 4-0 a Arabia Saudí en marzo y empataron sin goles ante España. Marcaron seis goles en total y encajaron cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones se disputó el 18 de noviembre de 2022 en un amistoso, con Egipto imponiéndose por 2-1. Antes de eso, Bélgica ganó 3-0 en junio de 2018. En los tres precedentes registrados, Egipto suma dos victorias por una de Bélgica, con el partido de 2005 terminando en un contundente 4-0 a favor de los africanos.

Clasificación

En la tabla del Grupo G del Mundial 2026, Bélgica figura en la primera posición y Egipto en la segunda antes del inicio de la fase de grupos.