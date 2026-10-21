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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Allianz Arena

Cómo ver Bayern Múnich vs Arsenal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Bayern Múnich vs Arsenal se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Allianz Arena de Múnich acoge este miércoles un duelo de Champions League entre Bayern Múnich y Arsenal, dos clubes que llegan a este encuentro con ambiciones renovadas y con mucho en juego en la fase de liga.

El Bayern de Vincent Kompany atraviesa un momento irregular. Los bávaros arrastraron un empate ante el Viking en Europa y otro ante el Augsburgo en la Bundesliga, aunque respondieron con una goleada por 6-1 al RB Leipzig el pasado fin de semana. La irregularidad defensiva es una señal de alerta para un equipo que aspira a ir lejos en el torneo continental.

Arsenal llega en mejor estado de forma. Los de Mikel Arteta vencieron al Nottingham Forest el sábado y acumulan dos victorias consecutivas en Champions League, incluida una contundente goleada por 3-0 al Lille. El equipo londinense viene de una temporada histórica en la que conquistó la Premier League y llegó a la final de la Champions, donde cayó ante el PSG en los penaltis.

Kai Havertz es uno de los nombres propios del partido. El delantero alemán regresa a Alemania como figura consolidada del Arsenal y, según quienes le conocen bien, sigue siendo un jugador infravalorado pese a su constante rendimiento al más alto nivel. Jonathan Tah, defensor del Bayern y amigo personal de Havertz, ha reconocido públicamente el peligro que representa.

Ezri Konsa, por su parte, afronta este partido con especial motivación. El central del Arsenal, hincha del club desde niño, guarda un recuerdo especial de la victoria de los Gunners ante el Bayern en la edición anterior de la Champions y quiere repetir la experiencia. Enfrente tendrá a Harry Kane, máxima referencia ofensiva del conjunto alemán.

Con el Arsenal séptimo y el Bayern décimo en la clasificación de la fase de liga, ambos equipos necesitan sumar para no perder contacto con las primeras posiciones. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Vincent Kompany no podrá contar con Jamal Musiala por lesión, mientras que Michael Olise cumple sanción y tampoco estará disponible. El once probable del Bayern incluye a Manuel Neuer bajo palos, con una defensa formada por Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Alphonso Davies. En el mediocampo y ataque, Kompany apuesta por Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Lennart Karl, Luis Díaz, Ismael Saibari y Harry Kane.

Mikel Arteta afronta el partido con varias bajas sensibles: Piero Hincapié, William Saliba y Christos Tzolis están en la enfermería. El once proyectado sitúa a David Raya en portería, con Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Gabriel y Ezri Konsa en defensa. Martin Ødegaard y Declan Rice forman el eje del mediocampo, con Noni Madueke, Myles Lewis-Skelly y Bukayo Saka acompañando a Kai Havertz en ataque.

Forma

El Bayern Múnich llega con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos, aunque la irregularidad es evidente. Los bávaros golearon al RB Leipzig por 6-1 el pasado fin de semana, pero antes habían empatado 3-3 con el Viking en Champions League y 2-2 con el Augsburgo en la Bundesliga. En total han marcado 19 goles y encajado 7 en ese período, lo que refleja una capacidad ofensiva notable pero también cierta fragilidad defensiva.

Arsenal presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La única derrota llegó ante el Brighton por 3-0, pero los Gunners respondieron con victorias ante Leeds, Lille, Ipswich y Nottingham Forest. El equipo ha marcado 10 goles y encajado 5 en ese tramo, con una tendencia ascendente que llega en el mejor momento posible.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos favorece al Arsenal. El antecedente más cercano tuvo lugar en noviembre de 2025, cuando los Gunners ganaron por 3-1 en el Emirates Stadium en la fase de liga de la Champions League. En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos clubes en la competición europea, el Arsenal acumula dos victorias, un empate y dos derrotas, con la serie claramente inclinada hacia los londinenses en los duelos más recientes. El Bayern, sin embargo, ganó en el Allianz Arena en el último cruce que se disputó en Múnich, en abril de 2024.

Clasificación

En la clasificación de la fase de liga de la Champions League, Arsenal ocupa la séptima posición y Bayern Múnich la décima. Ambos equipos se encuentran en la zona media-alta de la tabla, donde cada punto tiene un peso significativo de cara a la clasificación directa para los octavos de final.