¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoBayern Múnich
Allianz Arena
team-logoArsenal
¡Mira aquí! Disney+¡Mira aquí! ESPN Chile
GOAL-e
Con la colaboración de

Bayern Múnich vs Arsenal: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Bayern Múnich vs Arsenal
Bayern Múnich
Arsenal
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Bayern Múnich y Arsenal, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 3
Allianz Arena

Cómo ver Bayern Múnich vs Arsenal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Bayern Múnich vs Arsenal se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

Disney+

Disney+

Ver aquí

ESPN Chile

ESPN Chile

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

El Allianz Arena de Múnich acoge este miércoles un duelo de Champions League entre Bayern Múnich y Arsenal, dos clubes que llegan a este encuentro con ambiciones renovadas y con mucho en juego en la fase de liga.

El Bayern de Vincent Kompany atraviesa un momento irregular. Los bávaros arrastraron un empate ante el Viking en Europa y otro ante el Augsburgo en la Bundesliga, aunque respondieron con una goleada por 6-1 al RB Leipzig el pasado fin de semana. La irregularidad defensiva es una señal de alerta para un equipo que aspira a ir lejos en el torneo continental.

Arsenal llega en mejor estado de forma. Los de Mikel Arteta vencieron al Nottingham Forest el sábado y acumulan dos victorias consecutivas en Champions League, incluida una contundente goleada por 3-0 al Lille. El equipo londinense viene de una temporada histórica en la que conquistó la Premier League y llegó a la final de la Champions, donde cayó ante el PSG en los penaltis.

Kai Havertz es uno de los nombres propios del partido. El delantero alemán regresa a Alemania como figura consolidada del Arsenal y, según quienes le conocen bien, sigue siendo un jugador infravalorado pese a su constante rendimiento al más alto nivel. Jonathan Tah, defensor del Bayern y amigo personal de Havertz, ha reconocido públicamente el peligro que representa.

Ezri Konsa, por su parte, afronta este partido con especial motivación. El central del Arsenal, hincha del club desde niño, guarda un recuerdo especial de la victoria de los Gunners ante el Bayern en la edición anterior de la Champions y quiere repetir la experiencia. Enfrente tendrá a Harry Kane, máxima referencia ofensiva del conjunto alemán.

Con el Arsenal séptimo y el Bayern décimo en la clasificación de la fase de liga, ambos equipos necesitan sumar para no perder contacto con las primeras posiciones. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Bayern Múnich contra Arsenal alineaciones probables

4-2-3-1
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
page.match.formation.title
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
M. NeuerM. NeuerK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. TahJ. TahA. DaviesA. DaviesA. PavlovicA. PavlovicL. KarlL. KarlLuis DíazLuis DíazI. SaibariI. SaibariT. BischofT. BischofH. KaneH. KaneD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. OedegaardM. OedegaardD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyB. SakaB. SakaK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Bayern Múnich

Once inicial

Arsenal

Manager

  • V. Kompany
  • M. Arteta

Vincent Kompany no podrá contar con Jamal Musiala por lesión, mientras que Michael Olise cumple sanción y tampoco estará disponible. El once probable del Bayern incluye a Manuel Neuer bajo palos, con una defensa formada por Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Alphonso Davies. En el mediocampo y ataque, Kompany apuesta por Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Lennart Karl, Luis Díaz, Ismael Saibari y Harry Kane.

Mikel Arteta afronta el partido con varias bajas sensibles: Piero Hincapié, William Saliba y Christos Tzolis están en la enfermería. El once proyectado sitúa a David Raya en portería, con Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Gabriel y Ezri Konsa en defensa. Martin Ødegaard y Declan Rice forman el eje del mediocampo, con Noni Madueke, Myles Lewis-Skelly y Bukayo Saka acompañando a Kai Havertz en ataque.

Forma

FCB

FCB - Formulario

ELV
W1-2
FCU
W7-0
FCA
D2-2
VIK
D3-3
RBL
W6-1
Gol marcado (encajado)
20/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ARS

ARS - Formulario

IPS
W2-4
BHA
L3-0
LEE
W2-1
LIL
W3-0
NFO
W0-1
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Bayern Múnich llega con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos, aunque la irregularidad es evidente. Los bávaros golearon al RB Leipzig por 6-1 el pasado fin de semana, pero antes habían empatado 3-3 con el Viking en Champions League y 2-2 con el Augsburgo en la Bundesliga. En total han marcado 19 goles y encajado 7 en ese período, lo que refleja una capacidad ofensiva notable pero también cierta fragilidad defensiva.

Arsenal presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La única derrota llegó ante el Brighton por 3-0, pero los Gunners respondieron con victorias ante Leeds, Lille, Ipswich y Nottingham Forest. El equipo ha marcado 10 goles y encajado 5 en ese tramo, con una tendencia ascendente que llega en el mejor momento posible.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Bayern MúnichEmpateArsenal
3
1
1
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
F
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
F
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
5
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
5
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
14Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El historial reciente entre ambos equipos favorece al Arsenal. El antecedente más cercano tuvo lugar en noviembre de 2025, cuando los Gunners ganaron por 3-1 en el Emirates Stadium en la fase de liga de la Champions League. En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos clubes en la competición europea, el Arsenal acumula dos victorias, un empate y dos derrotas, con la serie claramente inclinada hacia los londinenses en los duelos más recientes. El Bayern, sin embargo, ganó en el Allianz Arena en el último cruce que se disputó en Múnich, en abril de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la fase de liga de la Champions League, Arsenal ocupa la séptima posición y Bayern Múnich la décima. Ambos equipos se encuentran en la zona media-alta de la tabla, donde cada punto tiene un peso significativo de cara a la clasificación directa para los octavos de final.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google