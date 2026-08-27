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Primera División - Jornada 1 27 ago 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

Cómo ver Barcelona vs Athletic Club en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Barcelona vs Athletic Club se puede seguir en directo a través de DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación encontrarás los canales y plataformas disponibles para ver el partido en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Barcelona recibe al Athletic Club en el Spotify Camp Nou en lo que promete ser uno de los primeros grandes exámenes de la Primera División 2026-27. El conjunto de Hans-Dieter Flick llega al partido con la confianza propia de un equipo que arrancó la temporada con una goleada, mientras que el Athletic de Edin Terzic busca sacudirse el mal comienzo liguero.

El Barça viene de golear al Elche por 5-0 en su debut en LaLiga, una exhibición que dejó claro que el estilo ofensivo de Flick sigue intacto. Lamine Yamal, Pedri y Raphinha conforman una línea de ataque que ha generado peligro constante desde el inicio de la pretemporada, y el equipo suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

El Athletic, por su parte, arranca la temporada con una derrota que pesa. El 1-3 encajado ante el Sevilla en San Mamés en la primera jornada marcó un comienzo de liga complicado para Terzic, y los resultados en la preparación estival no fueron mucho más alentadores. Los bilbaínos solo ganaron un partido de sus últimos cinco, un amistoso ante el Burgos.

Las bajas también condicionan al equipo vasco. Unai Eguiluz, Daniel Vivian y Benat Prados están en la enfermería, y Yuri Berchiche cumple sanción. El Barça, por su lado, no puede contar con Roony Bardghji ni con Frenkie de Jong, aunque la profundidad de su plantilla permite absorber esas ausencias con mayor comodidad.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a los azulgranas. Desde enero de 2025, el Barcelona no ha perdido ningún enfrentamiento directo contra el Athletic, incluyendo un contundente 5-0 en la Supercopa y un 4-0 en LaLiga la pasada temporada.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Barcelona, Hans-Dieter Flick, no podrá contar con Roony Bardghji ni con Frenkie de Jong por lesión. El once proyectado sitúa a Joan García bajo palos, con una defensa formada por Pau Cubarsí, Gerard Martin, Eric García y João Cancelo. Marc Bernal ocupa el centro del campo junto a Pedri y Fermin Lopez, mientras que Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha completan el ataque.

Edin Terzic llega al Camp Nou con varias ausencias importantes. Unai Eguiluz, Daniel Vivian y Benat Prados están en la lista de lesionados, y Yuri Berchiche no podrá jugar por sanción. El once previsto del Athletic incluye a Unai Simón en portería, con Alex Berenguer, Aitor Paredes, Yeray Alvarez y Jesus Areso en defensa, y Inaki Williams, Oihan Sancet, Peio Canales, Mikel Jauregizar, Nico Williams y Gorka Guruzeta completando el equipo. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del partido.

Forma

El Barcelona llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la goleada 5-0 al Elche en la primera jornada de LaLiga el 23 de agosto, y antes de eso se impusieron 5-2 al Basilea en pretemporada. La única derrota en ese tramo fue un 1-0 ante el Udinese en un amistoso. En total, los azulgranas marcaron trece goles y encajaron cuatro en esos cinco partidos.

El Athletic Club llega en un momento muy diferente. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, precisamente un amistoso ante el Burgos por 3-0. Su partido más reciente fue la derrota 1-3 en casa ante el Sevilla el 22 de agosto, y también cayeron 3-1 ante el Real Zaragoza y 1-0 ante el Atalanta en amistosos. En esos cinco partidos, el Athletic marcó seis goles y encajó ocho.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 7 de marzo de 2026, cuando el Barcelona ganó 0-1 al Athletic Club en San Mamés en Primera División. Antes de eso, el Barça goleó 5-0 al Athletic en la Supercopa el 7 de enero de 2026, y también se impuso 4-0 en el Camp Nou en la jornada liguera del 22 de noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Barcelona ha ganado los cinco, sin ceder ninguna victoria al conjunto vasco.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa la quinta posición, mientras que el Athletic Club se encuentra en el puesto 20 tras las primeras jornadas de la temporada 2026-27.