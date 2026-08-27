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Barcelona vs Athletic Club: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Barcelona vs Athletic Club
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Cómo ver el partido de Primera División entre Barcelona y Athletic Club, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 1
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Cómo ver Barcelona vs Athletic Club en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Barcelona vs Athletic Club se puede seguir en directo a través de DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación encontrarás los canales y plataformas disponibles para ver el partido en vivo.

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El Barcelona recibe al Athletic Club en el Spotify Camp Nou en lo que promete ser uno de los primeros grandes exámenes de la Primera División 2026-27. El conjunto de Hans-Dieter Flick llega al partido con la confianza propia de un equipo que arrancó la temporada con una goleada, mientras que el Athletic de Edin Terzic busca sacudirse el mal comienzo liguero.

El Barça viene de golear al Elche por 5-0 en su debut en LaLiga, una exhibición que dejó claro que el estilo ofensivo de Flick sigue intacto. Lamine Yamal, Pedri y Raphinha conforman una línea de ataque que ha generado peligro constante desde el inicio de la pretemporada, y el equipo suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

El Athletic, por su parte, arranca la temporada con una derrota que pesa. El 1-3 encajado ante el Sevilla en San Mamés en la primera jornada marcó un comienzo de liga complicado para Terzic, y los resultados en la preparación estival no fueron mucho más alentadores. Los bilbaínos solo ganaron un partido de sus últimos cinco, un amistoso ante el Burgos.

Las bajas también condicionan al equipo vasco. Unai Eguiluz, Daniel Vivian y Benat Prados están en la enfermería, y Yuri Berchiche cumple sanción. El Barça, por su lado, no puede contar con Roony Bardghji ni con Frenkie de Jong, aunque la profundidad de su plantilla permite absorber esas ausencias con mayor comodidad.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a los azulgranas. Desde enero de 2025, el Barcelona no ha perdido ningún enfrentamiento directo contra el Athletic, incluyendo un contundente 5-0 en la Supercopa y un 4-0 en LaLiga la pasada temporada.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Barcelona contra Athletic Club alineaciones probables

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formación
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
4-2-3-1
1Joan García5Pau Cubarsí18G. Martin24Eric García2João Cancelo22M. Bernal10L. Yamal8Pedri7F. Lopez17A. Gordon11Raphinha1Unai Simón7A. Berenguer4A. Paredes5Y. Alvarez12J. Areso9I. Williams8O. Sancet28P. Canales18M. Jauregizar10N. Williams11G. Guruzeta
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
4-2-3-1
Barcelona

Once inicial

Athletic Club

Manager

  • H. Flick
  • E. Terzic

El técnico del Barcelona, Hans-Dieter Flick, no podrá contar con Roony Bardghji ni con Frenkie de Jong por lesión. El once proyectado sitúa a Joan García bajo palos, con una defensa formada por Pau Cubarsí, Gerard Martin, Eric García y João Cancelo. Marc Bernal ocupa el centro del campo junto a Pedri y Fermin Lopez, mientras que Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha completan el ataque.

Edin Terzic llega al Camp Nou con varias ausencias importantes. Unai Eguiluz, Daniel Vivian y Benat Prados están en la lista de lesionados, y Yuri Berchiche no podrá jugar por sanción. El once previsto del Athletic incluye a Unai Simón en portería, con Alex Berenguer, Aitor Paredes, Yeray Alvarez y Jesus Areso en defensa, y Inaki Williams, Oihan Sancet, Peio Canales, Mikel Jauregizar, Nico Williams y Gorka Guruzeta completando el equipo. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del partido.

Forma

BAR

BAR - Formulario

NFO
W0-1
UDI
L1-0
BAS
W2-5
AHL
W2-1
ELC
W0-5
Gol marcado (encajado)
13/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ATH

ATH - Formulario

BUR
W0-3
OM
L3-1
ATA
L1-0
RZA
L3-1
SEV
L1-3
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Barcelona llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la goleada 5-0 al Elche en la primera jornada de LaLiga el 23 de agosto, y antes de eso se impusieron 5-2 al Basilea en pretemporada. La única derrota en ese tramo fue un 1-0 ante el Udinese en un amistoso. En total, los azulgranas marcaron trece goles y encajaron cuatro en esos cinco partidos.

El Athletic Club llega en un momento muy diferente. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, precisamente un amistoso ante el Burgos por 3-0. Su partido más reciente fue la derrota 1-3 en casa ante el Sevilla el 22 de agosto, y también cayeron 3-1 ante el Real Zaragoza y 1-0 ante el Atalanta en amistosos. En esos cinco partidos, el Athletic marcó seis goles y encajó ocho.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BarcelonaEmpateAthletic Club
5
0
0
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
Supercopa
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
Supercopa
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
15Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron0/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 7 de marzo de 2026, cuando el Barcelona ganó 0-1 al Athletic Club en San Mamés en Primera División. Antes de eso, el Barça goleó 5-0 al Athletic en la Supercopa el 7 de enero de 2026, y también se impuso 4-0 en el Camp Nou en la jornada liguera del 22 de noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Barcelona ha ganado los cinco, sin ceder ninguna victoria al conjunto vasco.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
W
W
2
SevillaSevillaSEV
220052+36
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
220020+26
W
W
4
AlavésAlavésALA
211041+34
D
W
5
Atlético MadridAtlético MadridATM
211042+24
D
W
6
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
W
7
EspanyolEspanyolESP
210142+23
L
W
8
GetafeGetafeGET
210113-23
W
L
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
L
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
L
D
16
MálagaMálagaMAL
201113-21
D
L
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
L
18
ElcheElcheELC
201116-51
L
D
19
Athletic ClubAthletic ClubATH
100113-20
L
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa la quinta posición, mientras que el Athletic Club se encuentra en el puesto 20 tras las primeras jornadas de la temporada 2026-27.

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