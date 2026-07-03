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Cómo ver Australia vs Egipto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para ver Australia vs Egipto se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un partido de los Octavos de Final del Mundial 2026 con un lugar en los Cuartos de Final en juego.

Los Socceroos llegan a esta instancia cargando el peso de la historia. Australia jamás ha ganado un partido de eliminación directa en un Mundial, y Tony Popovic tiene ante sí la oportunidad de cambiar ese registro. Su equipo atravesó el Grupo D con una solidez defensiva difícil de quebrar: venció a Turquía 2-0, absorbió la derrota ante los Estados Unidos anfitriones y empató sin goles con Paraguay para avanzar como segundo del grupo.

Enfrente, Egipto también escribe su propia página de historia. El combinado dirigido por Hossam Hassan se convirtió en el primer equipo egipcio en superar la fase de grupos de un Mundial en la era moderna, terminando segundo en el Grupo G tras una campaña invicta que incluyó un triunfo 3-1 sobre Nueva Zelanda, su primera victoria en la historia del torneo.

El gran interrogante de este partido es la disponibilidad de Mohamed Salah. El capitán de los Faraones arrastra una lesión muscular en el isquiotibial que sufrió durante el empate 1-1 ante Irán, y su participación sigue siendo incierta mientras el cuerpo médico continúa evaluando su estado. Si Salah no llega, o sus minutos son administrados, la responsabilidad ofensiva recaerá sobre Omar Marmoush, del Manchester City.

Australia, por su parte, no podrá contar con Mathew Leckie ni Jacob Italiano, ambos descartados del torneo por lesión. Popovic apostará por el joven Nestory Irankunda para generar peligro en el contragolpe, con Harry Souttar y Alessandro Circati como pilares de la línea defensiva.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido del Mundial 2026 en directo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Tony Popovic cuenta con un once probable definido para este partido. El guardameta Patrick Beach defenderá el arco australiano, con una línea defensiva formada por Alessandro Circati, Harry Souttar y Lucas Herrington. Jordan Bos y Aziz Behich actuarán por los laterales, mientras que Jackson Irvine, Aiden O'Neill y Connor Metcalfe conformarán el mediocampo. Cristian Volpato y Nestory Irankunda acompañarán a Metcalfe en las posiciones más avanzadas. Mathew Leckie y Jacob Italiano están descartados del torneo por lesión.

En el bando egipcio, Hossam Hassan presenta como once probable a Mostafa Ahmed Shobeir bajo palos, con una defensa de cuatro integrada por Karim Hafez, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany y Hamdi Fathi. Mostafa Ziko, Marwan Ateya y Mahmoud Saber formarán el mediocampo, con Emam Ashour como enlace. Mohamed Salah y Omar Marmoush completarán el ataque. Mohanad Lasheen no estará disponible por sanción. La participación de Salah sigue siendo la gran incógnita, y se esperan novedades sobre su estado físico antes del inicio del partido.

Forma

Australia registra una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 0-0 ante Paraguay el 26 de junio, que les aseguró el pase a la siguiente ronda como segundos del Grupo D. Antes de eso, cayeron 2-0 ante Estados Unidos. El único triunfo en ese tramo llegó en el debut del Mundial, con una victoria 2-0 sobre Turquía el 14 de junio. En los amistosos previos al torneo, empataron 1-1 con Suiza y perdieron 1-0 ante México. Los Socceroos anotaron cuatro goles y encajaron cuatro en esos cinco encuentros.

Egipto también suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Irán el 27 de junio, partido en el que Salah sufrió la lesión que ahora ensombrece su preparación. Previamente, los Faraones vencieron 3-1 a Nueva Zelanda el 22 de junio y empataron 1-1 con Bélgica en el debut del torneo. En amistosos, perdieron 2-1 ante Brasil y ganaron 1-0 a Rusia. Egipto marcó cinco goles y recibió cuatro en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

AUS Último partidos EGY 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Egipto 3 - 0 Australia 0 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Los registros disponibles muestran un único antecedente entre ambas selecciones. El encuentro tuvo lugar el 17 de noviembre de 2010 y fue un amistoso en el que Egipto se impuso a Australia por 3-0. No existen otros cruces entre ambas naciones en el conjunto de datos disponible.

Clasificación

Australia finalizó segunda en el Grupo D del Mundial, mientras que Egipto cerró su fase de grupos en la segunda posición del Grupo G.